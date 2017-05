Nhất quyết cãi lời bác sĩ đòi sinh thường, bà mẹ ân hận vì đã hại con

Gần đây, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một câu chuyện sinh nở của sản phụ tên là Hoa Lý. Cô là một bà mẹ trẻ và đang mang thai con đầu lòng. Đứa bé là niềm vui của cả hai họ nội ngoại, ai cũng cầu mong bé sẽ chào đời khỏe mạnh. Trước đó khi siêu âm, bác sĩ cũng đã chia sẻ thai nhi phát triển khá khỏe manh. Nghe thế cả gia đình đều rất hạnh phúc, vì họ biết rằng những đứa bé sinh ra quá nhỏ sẽ có ảnh hưởng trong quá trình phát triển, nên khi nghe thai nhi rất khỏe mạnh họ cực kỳ mong chờ.

Đến một ngày cô Hoa Lý chuyển dạ, sau khi kiểm tra tiền sản, bác sĩ bảo rằng em bé quá to nên nếu sinh thường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Nhưng cô Hoa Lý vẫn tự tin mình sinh thường được, và không muốn sinh mổ như bác sĩ đã nói. Với sự kiên quyết này, bác sĩ miễn cưỡng giúp người mẹ trẻ sinh thường. Đúng như bác sĩ dự liệu, vì em bé quá to nên trong quá trình sinh nở có xuất hiện vẫn đề. Hơn nữa vai em bé lại to nên các y bác sĩ đã phải dùng mọi phương pháp mới đưa được em bé ra ngoài. Trộm vía em bé sinh ra là một bé trai nặng 5kg, dài 53cm, may mắn mẹ tròn con vuông khiến cả gia đình đều hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau đó vài ngày, bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bé trai và phát hiện do vai em bé quá to dẫn đến khó sinh, nên đã khiến dây thần kinh tay trái bị tổn thương. Điều này khiến cơ bắp tay trái bị teo và có thể khó điều trị. Sự việc khiến người mẹ ân hận và đau xót. Em bé sinh ra 5kg là đã quá lớn so với những thai nhi bình thường. Đây được xem là bài học đáng nhớ cho các sản phụ, hãy nghe theo lời bác sĩ bằng bất cứ giá nào. Chỉ có bác sĩ mới có quyền chỉ định sinh thường hay sinh mổ, bản thân sản phụ cũng không thể biết được mình có khả năng sinh như thế nào.

Trung bình trọng lượng của các bé sơ sinh từ 2,8 - 3,8kg. Bé trên 3,5kg thường được bác sĩ chỉ định mổ để bảo vệ sức khỏe của mẹ và con

Trung bình trọng lượng của các bé sơ sinh từ 2,8 - 3,8kg. Bé trên 3,5kg thường được bác sĩ chỉ định mổ để bảo vệ sức khỏe của mẹ và con. Tuy nhiên, nếu bé nặng hơn 4kg cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn của hai mẹ con. Để hạn chế tình trạng này, các sản phụ cũng nên chú ý vào cân nặng của bản thân và theo dõi cân nặng của thai nhi. Các bà mẹ nên nhớ, tùy vào tình trạng sức khỏe của sản phụ và thai nhi mà bác sĩ sẽ quyết định sinh thường hay sinh mổ. Và khi bác sĩ chỉ định thì các mẹ nên tin vào điều đó để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Theo Babycenter, dưới dây là những biểu hiện mà các sản phụ cần phải mổ, không được ráng sinh thường:

- Khi người mẹ có tiền sử về phẫu thuật như: từng sinh mổ hoặc mổ tử cung. Nếu như nhất quyết sinh thường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

- Khi người mẹ mang đa thai, tức là thai song sinh trở lên. Trong trường hợp này, sinh mổ sẽ an toàn hơn cho mẹ và các bé.

- Khi thai nhi quá lớn, sẽ rất khó khăn để chui ra theo đường âm đạo của mẹ. Vì vậy, trường hợp này bác sĩ cần phải chỉ định sinh mổ để tránh những trường hợp xấu nhất.

- Nếu em bé không quay đầu, hoặc nằm ở những vị trí khó khăn như nằm ngang, nằm chéo nên buộc phải mổ.

- Trường hợp thai nhi chết lưu, hoặc thai nhi dị dạng cần phải sinh mổ để kịp thời can thiệp những vấn đề khác có liên quan.

- Với sản phụ lớn tuổi (trên 35 tuổi) bắt buộc phải sinh mổ để bảo đảm tính an toàn cho hai mẹ con.

- Khi mẹ có tiền sử về bệnh tim, cao huyết áp gây khó khăn cho việc sinh thường, thì cũng phải bắt buộc sinh mổ.

