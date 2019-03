Nguy hiểm khi tự ý dùng đèn hồng ngoại 'đau đâu, chiếu đó' khỏi cần bác sĩ

Đèn hồng ngoại thường được sử dụng trong y học để điều trị bệnh về xương, khớp vật lý trị liệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nó được quảng cáo để chữa... bách bệnh.

Chỉ cần lắp bóng vào là… chiếu!

Dọc đường Cống Quỳnh, Q1, TPHCM được coi là một trong những địa điểm chuyên bán buôn dụng cụ thiết bị y tế, đèn hồng ngoại bày bán đủ loại, đủ giá. Bà Nguyễn Thị Ngọc, chủ cửa hàng dụng cụ y khoa H.N đưa chúng tôi xem sản phẩm như chiếc đèn bàn, cho biết: “Đèn hồng ngoại này bóng quan trọng hơn chân đèn. Chân đèn Việt Nam, bóng của Đức giá 450.000đ/đèn, bóng Trung Quốc thì rẻ hơn. Chỉ cần lắp bóng vào là… chiếu! Sưng, đau, bầm tím, nhức mỏi đều dùng được, chủ động tự chữa bệnh tại nhà, tới phòng khám chiếu đèn cũng mất 40.000 - 50.000đ/lần, cứ 10 lần là đủ tiền mua 1 đèn”.

Đèn hồng ngoại bán tràn lan ngoài thị trường

Bà Ngọc nhắc khéo: “Cẩn thận kẻo mua phải bóng giả dùng nhanh bay màu, không có tác dụng chữa bệnh. Hàng cô có tới 3 loại giả, do người ta ký gửi bán hộ, chỉ có duy nhất một loại hàng thật, nếu con mua thì cô bán hàng thật mà dùng”.

Ghé cửa hàng thiết bị y tế T.H, nhân viên bán hàng mang đèn ra lắp bóng hồng ngoại cho khách xem: “Cứ đau đâu chiếu đó, tự chiếu đèn ở nhà 15 phút/lần, chiếu bao nhiêu lần trong ngày tùy ý, thấy giảm đau thì thôi, khỏi phải đi tới bác sĩ. Đi đông y nhất định phải chiếu đèn này. Kéo cổ, khớp, xương… cũng soi đèn là hết bệnh. Đèn xịn giá 400.000đ/cái”.

Nhiều trang mạng giới thiệu đèn này tác dụng sưởi ấm, chữa bệnh, với các công dụng nghe là mê. Trang dienmaygiadinh.net quảng cáo: “Đèn sưởi nhà tắm hồng ngoại tập trung những tia sáng điện từ hồng ngoại rọi vào cơ thể gây ra các phản ứng lý, hóa điều trị các bệnh lý: Đau, sưng, phù nề, bầm, tím, khớp, gout… Tác dụng tích cực làm đẹp da, kích thích sinh trưởng tế bào da mới, mất đi tế bào da chết…”

Đèn hồng ngoại được các trang mạng quảng cáo là chữa đau, sưng, khớp, gout và làm đẹp da.

Chúng tôi đã liên lạc với chủ hàng tên Quyết, tìm hiểu công dụng thực của loại đèn được cho là đèn hồng ngoại sưởi ấp mùa đông thì được biết: “Là đèn sưởi có tia hồng ngoại, nhưng do nó pha trộn nhiều ánh sáng khác nên tác dụng lớn chỉ là làm ấm không gian phòng nhờ nhiệt”.

Tác dụng ngược

Theo Đại tá, TS Đỗ Kiên Cường, nguyên phân viện phó Phân viện Vật lý Y Sinh học, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng), đèn hồng ngoại thuộc nhóm nhiệt trị liệu, cùng với nhiệt lạnh tạo thành nhóm các tác nhân nhiệt bề mặt, vẫn được dùng trong vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Bằng kinh nghiệm, nhiều nhà thực hành cho rằng các phương pháp nhiệt bề mặt ít có tác dụng trực tiếp, mà thường gián tiếp qua tác dụng thư giãn. Nó bao gồm giảm đau, giảm trương lực cơ, tạo trấn dịu (giảm co cứng cơ, căng thẳng, co thắt) và giảm căng cơ trong các tổ chức liên quan.

Do đó, nhiệt trị liệu thường được dùng trong các bệnh cơ xương khớp, chủ yếu điều trị triệu chứng. So với các phương pháp nhiệt trị khác (tắm xoáy nóng, túi đắp nóng, parafin hay kỹ thuật dòng chất lưu), hiện đèn hồng ngoại ít được dùng do hai lý do độ xuyên sâu trong da rất thấp, nguy cơ bị bỏng.

Lương y Nguyễn Công Đức, Phòng khám Đông y Công Đức (TPHCM), cũng cho rằng đèn hồng ngoại thường dùng điều trị những trường hợp viêm mãn tính, co cơ, đau cơ kéo dài, chiếu đèn làm mạch máu dãn nở, cảm thấy dễ chịu hơn.

Những trường hợp bị bệnh đã tập vật lý trị liệu, được bác sỹ cho điều trị chiếu đèn, có thể dùng tuân thủ đúng chỉ dẫn của bác sĩ về số lần, thời gian và khoảng cách chiếu đèn. Chống chỉ định trường hợp xương khớp đang viêm, mới bị chấn thương, té ngã máu tụ, máu bầm tuyệt đối không được dùng đèn chiếu, vì sẽ làm tăng quá trình viêm, cơ giãn ra gây tụ máu bầm nhiều hơn, hại sức khỏe. Tự ý mua đèn hồng ngoại về dùng kiểu “đau đâu chiếu đấy” lợi bất cập hại và rất nguy hiểm.

Dùng đèn hồng ngoại trong quá trình điều trị bệnh xương khớp chỉ là giải pháp hỗ trợ, người bệnh vẫn phải kết hợp thuốc uống cũng như tập vật lý trị liệu. Ngoài ra, không nên lạm dụng dùng đèn này để tân trang sắc đẹp, sử dụng không đúng gây khô da vùng chiếu đèn và gây bỏng. Hiện loại đèn này được giới thiệu là thiết bị sưởi ấm với nhiều công dụng như tẩy tế bào chết… chỉ là quảng cáo quá sự thật về sản phẩm. Đại tá, TS Đỗ Kiên Cường

Theo Khám phá