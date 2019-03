Nguy cơ tử vong sớm vì dùng nhiều loại gia vị 100% nhà người Việt đều có

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 118.000 đàn ông và phụ nữ để thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu này đã thu thập dữ liệu về việc tiêu thụ đồ uống có đường của những người trên. Kết quả cho thấy, trong khoảng 30 năm, có 36.436 người chết thì người tiêu thụ càng nhiều đồ uống có đường có nguy cơ tử vong càng sớm.

Tiêu thụ quá nhiều đường sẽ có nguy cơ gây tử vong sớm. Ảnh: Internet

Sau khi kiểm soát nhiều đặc điểm về sức khỏe, hành vi và chế độ ăn uống, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nếu tiêu thụ thêm 12 ounce đường (1 ounce = 28.34 grams) mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong tăng: Tăng 7% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tăng 5% nguy cơ tử vong do ung thư, tăng 10% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo New York Times.

Chính vì thế, các nhà nghiên cứu đưa ra lời khuyên là chúng ta nên giảm lượng đường tiêu thụ hằng ngày để bảo vệ sức khỏe. Cụ thể, nên sử dụng đồ uống ít đường hoặc không có đường trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Theo Pháp luật TPHCM