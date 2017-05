Nguy cơ từ việc nhịn ăn để… thanh lọc cơ thể

Suýt chết vì nhịn ăn

Mới đây, tại Hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã cho biết về một trường hợp bệnh nhân phải cấp cứu sau thời gian nhịn ăn 20 ngày để thanh lọc cơ thể. Bệnh nhân là một phụ nữ tên N.T.T (49 tuổi, ở An Giang) được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tuần hoàn.

Người nhà cho biết bệnh nhân đã 20 ngày nhịn ăn thanh lọc cơ thể. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ uống một trái dừa. Điều kỳ lạ là trong suốt quãng thời gian nhịn ăn này, sức khỏe của bệnh nhân vẫn bình thường. Tuy nhiên, sau khi kết thúc 20 ngày, người này bắt đầu quá trình ăn uống lại thì cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Sau thời gian nhịn ăn kéo dài, bà T bắt đầu ăn 9 chén cháo đường mỗi ngày. Sau 2 ngày ăn cháo lại, hai chân bà yếu dần, đi đứng rất khó khăn. Cuối cùng, khi cơ thể có những biểu hiện bất thường, bà T được người nhà đưa đến Bệnh viện địa phương. Sau đó, bệnh nhân dần dần rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở nên phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện các cơ co gồng người, mất phản xạ gân xương. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy có các tổn thương ở vùng hành, cầu cuống não…

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định đây là một trường hợp điển hình của hội chứng nuôi ăn lại. Bệnh nhân được điều trị bằng bổ sung vitamin B1, phù phosphate, bù kali… và sức khỏe bắt đầu dần hồi phục, cai được máy thở. Tuy nhiên, do điều trị muộn nên bệnh nhân bị những di chứng thần kinh nặng nề.

Trước đó không lâu, tại Hà Nội cũng ghi nhận 1 trường hợp một bệnh nhân nữ 18 tuổi tử vong sau khi nhịn ăn 10 ngày để thanh lọc cơ thể. Người nhà bệnh nhân cho biết, vì mặc cảm béo, 10 ngày nay nữ sinh tuyệt thực, không ăn bất cứ thực phẩm gì, chỉ uống nước cầm hơi với mong muốn “thanh lọc cơ thể” giảm cân. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng đã không có kết quả.

Hội chứng nuôi ăn lại

Bệnh nhân N.T.T được xác định mắc hội chứng nuôi ăn lại. Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hội chứng nuôi ăn lại được ghi nhận trong y văn từ năm 1940. Ghi nhận đến nay có trên 6.000 ca lâm sàng, tỷ lệ tử vong lên đến 20%. Hội chứng này xảy ra khi sau khi nhịn đói kéo dài và được nuôi ăn ồ ạt đã dẫn đến quá trình rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt là rối loạn điện giải và thiếu hụt vitamin trầm trọng.

Các biểu hiện thường gặp ở hội chứng này là đau mỏi, yếu cơ, co giật, hôn mê, choáng tim và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân tử vong thường do các biến chứng tim mạch như rối loạn nhịp, suy tim, phù phổi sau khi bị rối loạn điện giải nặng. Hội chứng nuôi ăn lại được cho là liên quan đến rối loạn chuyển hóa nặng, xuất hiện trên những bệnh nhân nhịn đói kéo dài hoặc suy dinh dưỡng nặng. Các biểu hiện của hội chứng này sẽ xuất hiện trong thời gian từ 24h đến 72h sau khi bắt đầu ăn trở lại bằng đường miệng, bằng ống thông dạ dày hoặc ngay cả khi nuôi ăn tĩnh mạch.

Thanh lọc cơ thể bằng cách nào?

BS Nguyễn Ngọc Diệp, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM cho biết một số phương pháp thanh lọc cơ thể như sau: Mỗi ngày uống đủ 2 lít nước đun sôi để nguội. Không nên ăn no vào bữa tối. Tốt nhất là chỉ ăn đến khi gần no. Trong một tuần có thể thay thế một bữa ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm như thông thường bằng một khẩu phần chỉ sử dụng rau và 50% lượng chất bột đường so với thông thường. Ít nhất có 3 bữa trong tuần không ăn các loại đạm động vật mà thay bằng đạm có nguồn gốc thực vật. Sử dụng một số loại nước ép trái cây như bưởi, chanh, cà rốt, dưa hấu, dưa gang, dâu tằm, việt quất… với khoảng 100 ml mỗi ngày.