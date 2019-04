Nguy cơ tổn thương não do thanh lọc cơ thể: Cảnh báo những cách giảm cân "dại dột" rất nhiều chị em mắc phải

Một người phụ nữ Israel ngoài 40 tuổi được đưa tới Trung tâm Y tế địa phương trong tình trạng nguy kịch vì áp dụng phương pháp giảm cân không khoa học.

Trước đó, nghe theo lời khuyên của một lang băm, người phụ nữ này chỉ uống nước lọc và nước ép trái cây trong 3 tuần liên tiếp để thanh lọc cơ thể và giảm cân.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đến điều trị trong tình trạng khá nghiêm trọng, lượng muối trong máu bị hạ thấp. Bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương não vĩnh viễn vì lượng muối trong máu thấp, nước trong cơ thể tràn vào các tế bào não và khiến não bị phù.

Sự việc này không phải là lần đầu tiên người dùng gặp họa vì áp dụng thanh lọc cơ thể bằng việc chỉ uống nước lọc và các loại nước ép để “cầm hơi”.

Thanh lọc cơ thể không đúng cách có thể gây ra nhiều hậu quả không mong muốn. Ảnh minh họa

Trên thực tế, tại các bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị suy kiệt, hạ huyết áp, đường huyết, tiêu chảy, loét dạ dày thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng do một số cách thanh lọc cơ thể sai cách gây ra dưới đây.

Lạm dụng nước lọc và các loại nước trái cây

Cách đây không lâu, một thiếu nữ 18 tuổi (nặng gần 90kg) ở Hà Nội được đưa đến viện trong tình trạng bất tỉnh, chết não sau đó tử vong. Khai thác tiểu sử được biết, vì quá tự ti về thân hình của mình, bệnh nhân đã lên mạng tìm cách thanh lọc cơ thể để giảm béo. Tuy nhiên, sau 10 ngày không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước lọc, cô gái này đã gặp tình trạng đau lòng trên.

Bên cạnh việc uống nước lọc, chị em còn rỉ tai nhau việc uống 2 lít nước chanh mỗi ngày để giảm cân. Theo BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, việc làm này vừa không cần thiết vừa dễ gây hại cho niêm mạc đường tiêu hóa, không chỉ ở dạ dày mà còn cả ở thực quản và ruột.

BS Ngọc Diệp cho biết, những tổn thương này nếu kéo dài có thể là xuất phát điểm cho các tình trạng rối loạn hấp thu, thậm chí gây ung thư ở đường tiêu hóa. Đồng thời, uống nước chanh thay nước lọc còn ảnh hưởng xấu tới quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Nhịn ăn

Nhịn ăn để giảm cân cũng là một phương pháp được nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên, theo ThS.BS Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) đây là một việc làm sai lầm. Bởi lẽ, chất tinh bột rất có lợi cho cơ thể. Việc không ăn tinh bột cùng lắm chỉ áp dụng cho bữa tối.

Bên cạnh đó, tăng cân còn liên quan đến vấn đề tuổi tác, làm tăng lượng mỡ, chuyển hóa hấp thu chất béo trong cơ thể. Do đó, nhịn ăn sẽ gây thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nếu nhịn ăn kéo dài, có thể dẫn tới cảm giác chán ăn, ăn không ngon miệng khiến cơ thể suy kiệt và nguy hiểm nhất là có thể dẫn tới tử vong.

Ăn ít, tập thể dục quá sức

Giảm cân an toàn phải kết hợp ăn uống khoa học và tập luyện đúng cách. Ảnh minh họa

Ngoài việc nhịn ăn và chỉ uống các loại nước, BS Lê Thị Hải cũng đã từng gặp nhiều trường hợp chỉ ăn một bữa trong ngày nhưng lại tập thể dục quá sức dẫn đến suy kiệt cơ thể. Đó là một phụ nữ ngoài 30 tuổi sống tại Hà Nội, cả tuần liền chỉ duy trì ăn một bữa trong ngày vào buổi sáng. Thời gian còn lại là uống nước lọc để “cầm hơi”. Không những thế, chị này còn dành thời gian vào cuối các buổi chiều để chạy bộ, tập thể dục.

Tuy nhiên, sau một tuần tự “tra tấn” bản thân, người phụ nữ này đã phải nằm viện số ngày tương tự vì quá kiệt sức, người luôn trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc kém minh mẫn, thường xuyên choáng váng trong lúc làm việc.

Sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân không rõ nguồn gốc

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng giúp giảm cân an toàn, “đánh tan” lượng mỡ thừa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, giới hạn giảm cân an toàn là mức giảm dưới 10% cân nặng trong một tháng hoặc không quá một kg trong một tuần. Do đó, việc giảm cân bằng thuốc “siêu tốc” không phải giải pháp hiệu quả, an toàn.

Mặt khác, các loại thuốc giảm cân cũng có rất nhiều loại. Trong đó, nếu mua phải các loại thuốc và thực phẩm giảm cân không có nguồn gốc rõ ràng, không được phép lưu hành của Bộ Y tế hay không được sử dụng đúng cách sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Để thanh lọc cơ thể, các chuyên gia khuyến cáo, có thể áp dụng các phương pháp đơn giản như mỗi ngày uống đủ 2 lít nước đun sôi để nguội; không nên ăn no vào bữa tối. Tốt nhất là chỉ ăn đến khi gần no; trong một tuần có thể thay thế một bữa ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm như thông thường bằng một khẩu phần chỉ sử dụng rau và 50% lượng chất bột đường; ít nhất có 3 bữa trong tuần không ăn các loại đạm động vật mà thay bằng đạm có nguồn gốc thực vật; kết hợp sử dụng một số loại nước ép trái cây như bưởi, chanh, cà rốt, dưa hấu, dưa gang… với khoảng 100ml mỗi ngày. Bên cạnh đó, duy trì tập thể dục đều đặn để đánh tan mỡ thừa, giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

N.Mai