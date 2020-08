Người sống thọ thường thích làm 4 việc sau khi thức dậy và ăn 5 thực phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa

Bình thường những người sống thọ thích làm 4 điều sau khi ngủ dậy và ăn 5 loại thực phẩm này, chỉ cần kiên trì thực hiện, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

4 điều người sống thọ thích làm sau khi ngủ dậy

1. Dậy đúng giờ, không ngủ nướng

Ngủ nướng khiến tinh thần uể oải, cơ thể nặng nề mệt mỏi

Bình thường những người sống thọ thường đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ bất kể là ngày nghỉ. Rất nhiều người trẻ có thói quen ngủ nướng, nhưng điều này khiến mọi người càng cảm thấy mệt mỏi hơn, chân tay nặng nề, tinh thần uể oải, đồng thời cũng làm xáo trộn sinh hoạt bình thường và gây rối loạn đồng hồ sinh học.

2. Thức dậy từ từ

Bật dậy quá nhanh sẽ khiến cơ thể dễ bị đột quỵ

Như chúng ta đã biết, buổi sáng là khoảng thời gian có nguy cơ cao dẫn đến các tai biến về tim mạch và mạch máu não. Sau một đêm ngủ, nước trong cơ thể được bài tiết ra ngoài cùng với hơi thở, mồ hôi và nước tiểu, cơ thể thiếu nước sẽ làm tăng độ nhớt của máu và làm chậm quá trình lưu thông máu. Đồng thời lúc này huyết áp tương đối cao, nếu bạn bật dậy đột ngột vào buổi sáng, huyết áp dao động quá mức, gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ.

Cách thức dậy đúng là đầu tiên bạn mở mắt, cử động chân tay trên giường, sau đó nghiêng người từ từ đứng dậy.

3. Tập thể dục thích hợp sau khi ngủ dậy

Sau khi ngủ dậy, kiến nghị mọi người chọn các bài tập thể dục nhịp điệu cường độ từ thấp đến trung bình, chẳng hạn như chạy bộ, đi bộ nhanh hoặc hít thở sâu,... có thể cải thiện chức năng tim phổi, duy trì sự cân bằng của âm và dương, tăng tỷ lệ trao đổi chất và giảm mệt mỏi. Không được tập thể dục quá mạnh, nhất là tập khi bụng đói, dễ gây hạ đường huyết hoặc tụt huyết áp, thậm chí đột quỵ.

4. Uống một cốc nước vào buổi sáng

Uống nước sau khi thức dậy giúp cơ thể được ổ sung nước đầy đủ

Sau một đêm ngủ, chắc chắn cơ thể sẽ thiếu nước. Uống một cốc nước khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể làm loãng máu và giảm độ nhớt của máu. Đồng thời, nó cũng có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đánh thức dạ dày và các cơ quan khác.

Ngoài ra, hãy tập thói quen đi đại tiện vào buổi sáng, vì sau một đêm quá trình trao đổi chất sẽ bài tiết rất nhiều chất thải chuyển hóa và chất độc trong cơ thể, đại tiện kịp thời có thể đào thải các chất độc hại trong cơ thể ra ngoài.

Ăn 5 loại thực phẩm để phòng ngừa lão hóa

1. Cải bó xôi: Cải bó xôi là một loại rau lá xanh phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, loại rau này chứa nhiều axit folic, vitamin C và vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa và có thể bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương do oxy hóa.

2. Súp lơ: Súp lơ có chứa vitamin K, là một loại vitamin tan trong chất béo có thể cung cấp cho các tế bào não các chất dinh dưỡng cần thiết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung hợp lý các loại thực phẩm chứa vitamin K có thể làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và nhận thức của bản thân.

Ăn bí ngô có thể duy trì tế bão não khỏe mạnh

3. Hạt bí ngô hoặc bí ngô: Bí ngô rất giàu carotene, là một chất chống oxy hóa có thể duy trì các tế bào não khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể hấp thụ được carotene từ cà rốt, xoài, rau xanh đậm, đu đủ, có thể giúp cho kỹ năng tư duy của con người trở nên sắc bén hơn.

4. Việt quất: Quả việt quất nhỏ bé nhưng giá trị dinh dưỡng của nó rất cao, chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể trì hoãn lão hóa, tăng cường trí nhớ và kích hoạt các tế bào não. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thêm các loại trái cây sẫm màu như dâu tây, nho hay anh đào cũng có tác dụng chống oxy hóa.

Ăn bưởi thường xuyên có thể bảo vệ não khỏi tổn thương

5. Bưởi: Bưởi rất giàu vitamin C, có thể bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, ảnh hưởng đến các dây thần kinh chịu trách nhiệm về trí nhớ.

Tóm lại, việc kéo dài tuổi thọ không khó như mọi người nghĩ, thực chất rất đơn giản, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục nhiều hơn, giữ thái độ lạc quan và ngủ đủ giấc. Đồng thời phải đến bệnh viện khám định kỳ, bệnh tật được phát hiện sớm và điều trị sớm.

Theo Phụ nữ Việt Nam