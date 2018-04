Ngưng ngay những thói quen này nếu không muốn lông mi rụng nhiều hơn

Được cấu tạo bởi những sợi lông nhỏ xếp thành hàng trên mi mắt, lông mi là bộ phận quan trọng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ, mơ màng cho đôi mắt của bạn. Tuy nhiên, nó cũng chính là bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh việc chăm sóc hàng mi ngày càng dài và dày, bạn cũng nên lưu ý bảo vệ nó khỏi những thói quen gây hại mà chúng ta vẫn thường xuyên mắc phải sau đây.

Thường xuyên dụi mắt

Những sợi lông mi yếu ớt rất dễ bị gãy rụng nếu bạn thường xuyên chà xát lên mi mắt. Thói quen này thường xuất hiện khi bạn rửa mặt, tẩy trang hoặc chẳng may có bụi bay vào mắt. Tuy nhiên, thói quen này không những chẳng đem lại hiệu quả trong việc vệ sinh đôi mắt mà còn khiến bạn "tổn thất" rất nhiều sợi lông mi. Vì vậy, để khắc phục điều này, bạn hãy sử dụng những sản phẩm tẩy trang chuyên biệt cho mắt và lau chùi nhẹ nhàng, hạn chế dùng lực mạnh trong quá trình loại bỏ lớp trang điểm trên mặt.

Thường xuyên sử dụng kẹp mi, mi giả

Là con gái, ai cũng mong muốn có được hàng lông mi dày và dài. Tuy nhiên, với những cô gái không may có hàng lông mi thưa và ngắn, kẹp mi hay mi giả là những "trợ thủ đắc lực" không thể thiếu. Không ít bạn gái rơi vào tình cảnh phải chứng kiến lông mi của mình rụng dần do lạm dụng kẹp mi, mi giả. Sử dụng kẹp mi thường xuyên không đúng cách có thể gây tổn thương đến các tế bào chân mi. Đây là nguyên nhân chính khiến gốc lông mi yếu dần và gãy rụng. Trong trường hợp sử dụng mi giả, keo dán mi cũng sẽ làm gãy một vài sợi lông mi thật khi chúng dính quá chặt vào mi mắt.

Chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng

Da nhăn nheo, hay tóc, lông mi rụng là hệ quả tất yếu nếu cơ thể bạn thiếu chất dinh dưỡng. Thói quen uống ít nước là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc và lông mi khô, rụng dần. Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu các chất như protein, vitamin A, C, biotin… cũng là lí do khiến các tế bào chân mi không được nuôi dưỡng và phát triển, dẫn đến hiện tượng gãy rụng. Do vậy, bạn hãy chú ý bổ sung đầy đủ nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể để có hàng mi chắc khỏe.

Lông mi cũng giống như da và tóc, nếu bạn không có chế độ chăm sóc đặc biệt, chúng cũng sẽ dễ hư tổn và nhanh "lão hóa". Hãy loại bỏ ngay những thói quen xấu trên đây để có thể duy trì "tuổi thọ" cho lông mi bạn nhé!

