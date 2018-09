Nghịch dại, nhiều nam giới gặp họa “vùng hiểm”

Khi gặp tai nạn chỗ kín, nam giới không nên vì thấy xấu hổ mà tự chịu đựng, phải đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu càng sớm càng tốt. Ảnh minh họa

Tai nạn nhớ đời

14 tuổi, trong lúc ở nhà một mình, T.H.N (ở Đồng Nai) đã nhét cuộn cước dây câu cá vào “của quý” để “tự sướng”. Ai ngờ, sợi cước chui sâu vào bên trong niệu đạo và mắc kẹt luôn trong đó tới… 11 năm trời. Mỗi lần tiểu đau buốt nhưng vì ngại nên anh âm thầm chịu đựng. Gần đây, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ, dương vật bị loét, bí tiểu, đau đớn chịu hết nổi anh mới đến bệnh viện.

Anh T.H.N được đưa đến Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) ngày 20/9. Kiểm tra cho thấy, trong niệu đạo bệnh nhân có dị vật lạ. Sau khi mở bàng quang ra để giải quyết tình trạng bí tiểu, viêm nhiễm, các bác sĩ đã phẫu thuật và lấy ra dị vật là một đoạn dây cước đã đóng sỏi có kích thước 2,5cm x 6cm. Sau khi cắt lọc đoạn niệu đạo bị hỏng da, 3 tháng nữa bệnh nhân mới được tạo hình lại dương vật.

Các bác sĩ Khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân) đánh giá, đây là ca hiếm không phải vì khối dị vật trong niệu đạo nam thanh niên, mà là khả năng chịu đựng trong thời gian quá dài như vậy.

Trước đó một ngày, Bệnh viện Trung ương Cần Thơ tiếp nhận một nam thanh niên 30 tuổi (ở Cà Mau) nhập viện trong tình trạng dương vật bị sưng to, viêm loét và đau do bơm silicon. Khai thác bệnh sử cho thấy, 7 năm trước anh này nghe lời bạn bè, bơm silicon vào "của quý" để tăng kích cỡ. Gần đây, anh thấy dương vật bị viêm loét, đau nhiều và khó sinh hoạt vợ chồng nên tìm đến bệnh viện. Các bác sĩ đã phẫu thuật, tạo hình ổn định “của quý” cho thanh niên thích “tự sướng” này.

Một “sở thích quái đản” khác của quý ông được nhiều bác sĩ nam khoa tổng kết là “bẻ của quý”. Ông N.V.T (45 tuổi, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) thường “tập thể dục” cho “của quý” bằng cách bẻ nhẹ vài lần như bẻ ngón tay bởi theo ông, điều đó làm ông thấy thoải mái, sảng khoái. Ai ngờ, trong một lần bẻ khi “của quý” đang cương cứng, ông nghe tiếng “rắc” như cành cây bị gãy đột ngột, đau nhói, bầm tím sưng to. Đến Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, ông được thông báo là bị gãy dương vật.

Cách đây không lâu, Khoa Tiết niệu (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã phẫu thuật giải nguy cho một nam thanh niên sinh năm 1993 cũng vì thích bẻ nên gãy “của quý”. Nam thanh niên được bạn đưa đến viện trong tình trạng dương vật sưng to, tím và đau đớn. Qua thăm khám, BS Dương Quang Vũ, khoa Tiết niệu xác định bệnh nhân bị vỡ thể hang nên đã tiến hành phẫu thuật lấy máu cục, khâu vỏ bao thể hang.

“Của quý” thành… của nợ

Mỗi năm, Đơn vị Cấp cứu Nam khoa (Bệnh viện Bình Dân) tiếp nhận gần 1.000 trường hợp liên quan đến đứt dương vật, áp-xe bìu, áp-xe tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, chấn thương dương vật, gãy dương vật, dị vật dương vật, cương dương vật kéo dài…

ThS.BS Nam học Trà Anh Duy (Bệnh viện Bình Dân) từng can thiệp nhiều trường hợp dị vật như nến, chiếc đũa, dây điện, sợi cói chiếu… vào đường tiểu. Đó là do đường niệu đạo và đường sinh dục của nam có đoạn chung, nên vì nhiều lý do, bệnh nhân tự đưa các dị vật vào bên trong. Nếu không kịp thời xử lý sẽ dẫn đến tình trạng bí tiểu, viêm nhiễm. Hậu quả sâu xa hơn là nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, đau dương vật kéo dài, cong vẹo dương vật, thủng bàng quang, tiểu máu, tiểu mủ, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, gây tử vong hoặc để lại di chứng liên quan đến khả năng sinh sản của nam giới.

Tại nhiều bệnh viện có chuyên khoa Nam học khác, chuyện quý ông vào cấp cứu vì bơm silicon, gắn/để dị vật chui vào niệu đạo, lỗ sáo… là chuyện không hiếm. Một tổng kết của khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân) cách đây không lâu cho thấy, trong một năm, khoa này tiếp nhận tới hơn 30 nam giới nhập viện điều trị vì dại dột thực hiện giấc mơ “súng hạng nặng” bằng silicon.

Điều đáng nói là, quý ông chỉ vì sở thích, hoặc muốn chứng tỏ bản lĩnh quý ông, nâng cấp “súng ống”, muốn đẹp lòng chị em nên đã vô tình biến “của quý” thành… của nợ.

BS Nguyễn Phước Lộc, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu khuyến cáo, việc bơm silicon vào cơ thể đã được Bộ Y tế cấm. Tuy nhiên, nhiều người vì thiếu hiểu biết và nghe lời bạn bè nên bơm silicon vào của quý. Việc bơm silicon vào cơ thể gây ra nhiều biến chứng như có thể vón cục, nhiễm trùng, viêm loét dẫn đến áp-xe gây hoại tử da. Thậm chí, silicon có thể đi vào mạch máu, làm tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi... dẫn đến tử vong.

Đối với tai nạn gãy “súng” - một cách gọi đơn giản, khi bẻ qua bẻ lại lúc dương vật đang cương cứng sẽ làm vỡ mạch máu ở thể hang (mạch máu đưa máu của cơ thể dồn xuống, giúp dương vật cương cứng). Khi bị gãy dương vật, máu thoát ra ngoài khiến dương vật sưng phù, tím đen. Nếu không được phẫu thuật giải áp lượng máu thoát ra kịp thời thì sẽ khiến dương vật bị xơ hóa, hoại tử và gây liệt dương, mất luôn bản lĩnh đàn ông.

Khi “chỗ kín” gặp nạn, mắc kẹt dị vật, các chuyên gia Nam khoa khuyên quý ông không nên cố gắng tìm cách gỡ hoặc lấy ra vì có thể vô tình làm tổn thương thêm nghiêm trọng. Lúc này, đừng vì xấu hổ mà âm thầm chịu đựng, hãy nhờ người thân hỗ trợ đưa tới cơ sở y tế chuyên khoa. Nếu có máu chảy ra từ chỗ kín, cố gắng lấy băng gạc sạch băng ép cầm máu rồi lập tức tới cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa để được đánh giá lại các tổn thương nhằm đưa ra hướng điều trị thích hợp.

Đối với những trường hợp cấp cứu nam giới gãy dương vật, dù trong tình trạng nhẹ, người bệnh vẫn cần đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật kịp thời, tránh những di chứng để lại về sau như cong dương vật, liệt dương… Người bệnh cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kịp thời xử lý, vì để càng lâu, thời gian phục hồi sau này sẽ càng chậm.

Quỳnh An