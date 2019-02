Ngày Tết, nếu ăn thịt gà thì nhất định không ăn kèm những thực phẩm này

Gà khá dễ kiếm và dễ chế biến, là vật dâng cúng phù hợp với tất cả mọi gia đình. Theo quan niệm xưa, gà còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Trong 12 con giáp, gà là biểu tượng cho sự cương trực và mạnh mẽ. Còn trong văn học, gà lại được cho là loài sở hữu 5 đức tính lớn: Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín.

Không những vậy, theo sách chiêm tinh, mỗi ngày trong 8 ngày đầu năm mới thuộc về một con giống. Gà thuộc ngày mồng 1 Tết, vậy nên cỗ cúng không thể thiếu gà.

Xét về dinh dưỡng, thịt gà chứa nhiều chất dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Ngoài những chất albumin, chất béo, thịt gà còn có các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, photpho, sắt. Đây là loại thực phẩm chất lượng cao, cơ thể con người dễ hấp thu và tiêu hóa.

Ăn thịt gà giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột, giúp kéo dài tuổi thọ, tốt cho tim, chống trầm cảm, hỗ trợ răng và xương, thúc đẩy sức khỏe cho mắt,... và rất nhiều lợi ích khác nữa.

Tuy nhiên, một số sự kết hợp giữa thịt gà và các món phụ lại khiến chúng trở nên độc hại. Bạn cần tham khảo và loại bỏ những thói quen này:

Xôi, cơm nếp

Cơm nếp, xôi gà là món “khoái khẩu” của nhiều người. Không chỉ trong gia đình mới có món này mà nhiều quán xôi gà rất đắt hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia, thịt gà ăn với cơm nếp sẽ dễ sinh ra bạch thốn trùng (sán sơ mít). Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sán làm tổ khi ăn quá nhiều.

Muối vừng và kinh giới

Thịt gà thuộc phong mộc về tạng can. Còn vừng vị ngọt có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong, kinh giới vị cay tính ấm phá kết khí (ngăn không cho phong khí tụ) hạ ứ huyết. Do vậy, khi kết hợp cùng nhau tất sẽ ảnh hưởng đến can phong sinh chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu não.

Tôm và cá chép

Sự kết hợp tôm, cá chép và thịt gà trong cùng một bữa cơm sẽ vô tình ăn cùng lúc sẽ khiến cơ thể dễ phát sinh chứng mụn nhọt hoặc mắc chứng trường ung (mọc ung trong ruột). Bởi 3 thực phẩm này đều thuộc tính ôn nên khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong - ngứa ngáy khắp người.

Thịt gà và rau răm

Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.

Những người không nên ăn nhiều thịt gà

Người bị xơ gan

Những người đang mắc bệnh xơ gan cần tránh một số loại thực phẩm có khả năng làm bệnh nặng hơn, điển hình là thịt gà.

Do đây là loại thực phẩm có tính nóng nên sẽ trợ thấp nhiệt, làm cho chứng thấp nhiệt ở gan nặng thêm, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu.

Người bị viêm khớp

Viêm xương khớp là loại bệnh ngày càng phổ biến. Việc điều trị chủ yếu hiện nay vẫn sử dụng các thuốc kháng viêm. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống và tập luyện cũng góp phần thúc đẩy quá trình điều trị bệnh được hiệu quả hơn.

Người bị sỏi thận

Khi bị bệnh sỏi thận, bạn cũng nên tránh xa hoặc kiêng ăn loại thịt thơm ngon này. Bởi đây là loại thực phẩm rất giàu protein nên sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi.

