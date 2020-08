Nếu thích ăn xôi sáng nhất định phải biết điều này nếu không sẽ khiến bạn cả ngày mệt mỏi

Nhiều người chọn món xôi cho buổi sáng vì so với các thực phẩm khác như bún, miếng, phở… thì xôi không có nhiều nguy cơ nhiễm hóa chất.

Ảnh minh họa

Ưu điểm của món xôi sáng là được làm từ gạo nếp, vừa tạo cảm giác ngon miệng vừa giúp chắc bụng, no lâu giúp bạn minh mẫn làm việc trong cả ngày.

Nếu xét về dinh dưỡng, xôi chứa nhiều calo lại thường được ăn kèm với các loại đậu, vừng, thịt, trứng… nên các chuyên gia khuyến cáo với những người khỏe mạnh chỉ nên ăn 1 tuần khoảng 2 lần là vừa đủ. Tuyệt đối không nên ăn xôi thay ăn cơm.

Cũng vì xôi chứa nhiều calo, nên những người có cơ địa sau đây trước khi ăn cần cân nhắc:

Ảnh minh họa

Người thừa cân, béo phì

Do gạo nếp có hàm lượng tinh bột và năng lượng tương đương với cơm trắng, đặc biệt nếu bạn có thói quan sử dụng xôi cùng các loại thức ăn kèm theo như trứng, thịt, xúc xích…thì sẽ càng khiến tình trạng béo phì ra tăng. Do đó những người thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn xôi nếu muốn giảm cân.

Người bị đau dạ dày

Nhiều người sau khi ăn xôi thường xuất hiện hiện tượng nóng cổ, ợ chua. Điều này là do cấu tạo tinh bột của gạo nếp thường chắc và khó chia cắt nên khi ăn nhiều cảm thấy no lâu, khó tiêu, thậm chí nhiều người còn có hiện tượng ợ chua. Do đó, chúng không tốt cho người bị đau dạ dày hay trào ngược dạ dày - thực quản.

Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ

Mặc dù xôi nếp sẽ giúp bà bầu chống được lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén nhưng lại có hàm lượng tinh bột cao nên bà bầu ăn xôi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường lúc thai kỳ.

Ngoài ra, xôi nếp có tính dẻo nên gây cảm giác khó tiêu, đầy bụng, nóng trong người khiến bà bầu khó chịu. Do đó, bà bầu nên ăn xôi một cách có chừng mực chứ không nên coi đây là món ăn hàng ngày.

Người có vết thương hở

Những vết thương hở, đặc biệt khi bị viêm sẽ rất lâu lành. Nếu ăn thức ăn dẻo, khó tiêu, nóng như xôi và các thức ăn từ gạo nếp khác sẽ càng làm tình trạng nặng thêm có thể gây mưng mủ. Vì vậy những người mới phẫu thuật, người có vết thương bị sưng viêm nên kiêng thức ăn này và chỉ ăn lại khi các tổn thương đã lành và bình thường trở lại.

Những người hay bị nóng bụng, hay nổi mụn trứng cá cũng được khuyên hạn chế ăn xôi buổi sáng vì sẽ khiến cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

M.H (th)