Nếu chọn ăn salad để giảm cân thì đừng bao giờ cho thêm 6 thứ này

Salad là món ăn tuyệt vời nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu. Nhưng nếu cho vào đó một số nguyên liệu không cần thiết lại biến salad thành món ăn phản tác dụng.

Dưới đây là 7 thứ không nên cho vào món salad nếu bạn đang muốn ăn salat để giảm cân.

1. Gà, tôm hoặc đậu phụ rán

Gà rán giòn, tôm dừa, đậu phụ rán hoặc bất kỳ loại đồ ăn được bao phủ protein rán đều bổ sung calo không cần thiết và thêm một đường không tốt cho món salad dành cho người ăn kiêng.

"Nhưng nếu muốn thêm protein nạc vào món salad để có cảm giác no hơn thì hãy chọn thịt gà, tôm, cá hồi, cá ngừ nướng hoặc trứng luộc chín, đậu phụ hấp" - chuyên gia dinh dưỡng tại thành phố New York, Brigitte Zeitlin, khuyến cáo như vậy.

2. Mỳ giòn, hoành thánh

"Mỳ rán giòn giống như ăn khoai tây chiên. Đồ ăn này nếu thêm vào salad sẽ khiến cơ thể tăng lượng calo và chất béo. Hoành thánh cũng tương tự" - Bonnie Taub-Dix, người sáng tập trang BetterThanDieting.com và tác giả của cuốn "Read It Before You Eat It" tiết lộ.

Thay vào đó, có thể cho một ít đậu xanh khô để giúp cơ thể có cảm giác no và bổ sung chất xơ hòa tan, có thể làm giảm cholesterol - Zeitlin gợi ý. Thêm 1 đến 2 muỗng canh hạnh nhân, quả óc chó hoặc hạt bí ngô để bổ sung chất béo có lợi cho tim giúp cơ thể có cảm giác no và không muốn tìm đồ ăn nhẹ không cần thiết giữa các bữa ăn - Zeitlin nói.

3. Xốt kem, kể cả xốt kem không chứa chất béo

Các loại xốt kem bổ sung thêm nhiều calo, natri và chất béo không tốt. Chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại Atlanta (Mỹ), Marisa Moore, khuyến nghị: Bạn nên trộn salad với giấm hoặc champagne và thêm một vài giọt dầu ô liu nguyên chất giúp bổ dưỡng cho tim mạch. Hoặc bạn có thể chuẩn bị một loại xốt lành mạnh hơn bằng cách dùng quả bơ chín.

Xốt kem không có chất béo nhưng thực tế lại chứa nhiều lượng muối và đường. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cơ thể cần chất béo lành mạnh để hấp thụ một số chất dinh dưỡng thiết yếu, như lycopene và vitamin A trong rau. Thay vào chọn loại xốt kem không chất béo, hãy chọn dầu ô liu trộn với giấm táo hoặc nước ép chanh tươi vắt.

Zeitlin nói: "Quá nhiều thứ có thể là thủ phạm lớn nhất làm món salad ngon lành trở nên có hại, làm tăng lượng calo 200 – 300. Vì vậy, chỉ nên cho 1 – 2 muỗng nước xốt trộn vào salad".

4. Bánh mỳ nướng

Bánh mỳ nướng làm tăng hương vị của món salad, nhưng một số loại bánh mỳ có thể làm tăng thêm gần 100 calo, hơn 200mg natri và một vài gam chất béo bão hòa không có nhiều lợi ích dinh dưỡng - Moore cho biết. Cô khuyên nên cho thêm quả óc chó để tăng hương vị khác lạ mà có tác dụng tốt hơn trong món salad.

5. Hoa quả sấy khô

Mỗi 1/4 cốc quả việt quất, mơ và nho khô cho vào salad sẽ khiến cơ thể nạp khoảng 22g đường và khoảng 100 calo mà lại không có chất xơ khiến cơ thể có cảm giác no như quả tươi.

Chính vì điều đó, hãy cho thêm hoa quả tươi theo mùa, như nho hoặc quýt đường quả nhỏ vừa tạo hương vị cho món salad vừa thêm chất chống oxy hóa. Hoặc ăn thêm nửa cốc dâu tươi sau bữa ăn – Zeitlin gợi ý.

6. Thịt xông khói

Các loại thịt xông khói thường được chế biến cùng bột đậu nành, dầu hướng dương và làm cho cơ thể dung nạp khoảng180mg natri và 30 calo với một lượng nhỏ. Thịt xông khói không thêm bất cứ dinh dưỡng nào vào món salad mà chỉ làm tăng thêm lượng muối thừa khiến bạn cảm thấy khát nước và đầy bụng.

Moore khuyến cáo thay vì thịt xông hói thì dùng 1 đến 2 muỗng canh các loại hạt hun khói không ướp muối vào món salad để có hương vị hấp dẫn mà vẫn có một lượng chất béo khỏe mạnh.

Theo Helino