Nên uống nước cam hay sữa vào buổi sáng?

Cùng là những thức uống phổ biến vào bữa sáng, nước cam và sữa có những ưu, nhược điểm riêng. Vậy món đồ nào mới là lựa chọn tối ưu để bạn bắt đầu ngày mới?

Theo Men's Health, nước cam cung cấp cho cơ thể lượng vitamin C dồi dào, bảo vệ bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, môi trường và các chất ô nhiễm như chì. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cam lại gây hại cho men răng. Một nghiên cứu do giáo sư Yanfeng Ren từ Đại học Rochester Eastman (Mỹ) chỉ ra nước cam khiến độ cứng của men răng giảm 84% sau năm ngày uống liên tục do độ pH quá thấp.

Ngoài ra, nước cam không phải sản phẩm thân thiện với môi trường do đòi hỏi nhiều phân bón, thuốc trừ sâu và năng lượng xử lý. Ước tính lượng khí carbon dioxide thải ra từ quy trình sản xuất nước cam hàng năm tương đương phát thải từ 1.700 ôtô.

Ảnh: MH.

Trong khi đó, sữa là nguồn protein và canxi quan trọng. Không chỉ bổ dưỡng, chúng còn giúp điều hòa hormone kiểm soát cân nặng và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều.

Nhược điểm của sữa là dễ nhiễm kháng sinh, hormone tăng trưởng hoặc các chất độc hại từ động vật. Kiểm tra năm 2005 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy 92% sữa bò có dấu vết thuốc trừ sâu. Hơn nữa, chăn nuôi gia súc phụ thuộc vào nguồn nước. Cùng với hiện tượng trái đất nóng lên, nước sẽ càng ngày càng khan hiếm.

Giữa sữa và nước cam, các chuyên gia khuyến khích bạn chọn sữa. Giáo sư Yanfeng Ren lý giải sữa tốt cho răng và nếu chọn sữa hữu cơ, bạn sẽ không cần lo lắng về nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu, kháng sinh hay hormone tăng trưởng. Đặc biệt, so với nước cam, sữa hữu cơ chứa lượng dưỡng chất vượt trội bao gồm beta-carotene chống oxy hóa; các axit béo omega 3; vitamin E hỗ trợ hệ miễn dịch, ngừa ung thư và bệnh tim mạch; lutein cùng zeaxanthin tốt cho mắt.

Trong trường hợp không thích sữa, bạn vẫn có thể uống nước cam nhưng lưu ý nhấp từng ngụm để răng không bị bào mòn hoặc ăn nguyên quả thay vì vắt nước. Bên cạnh đó, không nên đánh răng ngay sau khi uống nước cam mà chờ ít nhất 30 phút.

Theo VnExpress