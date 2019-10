Nấu ăn nhưng quên làm một việc, người đàn ông khiến cả gia đình nhập viện

Theo Sohu, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 10, ông Liang đột nhiên quyết định nấu một bữa ăn cho cả gia đình. Tuy nhiên, khi ông bắt đầu nấu ăn trong bếp, ông không tắt điều hòa hay bật thông gió ở bếp.

Chị gái và cháu trai của ông khi đó đang ngồi trong phòng khách. Sau khi ông Liang nấu ăn được khoảng 1 tiếng đồng hồ, cả hai bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Vì cảm thấy quá khá khó chịu nên hai người đã quyết định đi vào bếp để tìm ông Liang. Lúc này, ông Liang cũng nói rằng ông cảm thấy thực sự không khỏe và đã mất khả năng nói chuyện.

Ông Liang cùng chị gái và cháu trai phải nhập viện vì ngộ độc khí CO.

Cả ba người đã được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc khí carbon monoxide được tạo ra khi ông Liang đang nấu ăn. Bác sĩ nói rằng tất cả bọn họ đều bị ngộ độc carbon monoxide ở mức độ khác nhau, riêng tình trạng của ông Liang là nghiêm trọng nhất.

Ông Liang đã bị rơi vào hôn mê nhưng may mắn sau hai giờ điều trị khẩn cấp, bác sĩ đã cứu được mạng sống của ông. Bác sĩ nói rằng ngộ độc carbon monoxide là do ông Liang nấu bằng bếp gas và không mở cửa sổ hoặc cửa ra vào, khiến cho mức độ carbon monoxide tích tụ ngày càng nhiều hơn.

Bác sĩ nói rằng trong những trường hợp nghiêm trọng hơn nếu điều trị không triệt để thì bệnh nhân có thể bị tổn thương não như mất trí nhớ, suy giảm nhận thức hoặc các vấn đề về giọng nói từ một đến hai tháng sau khi xảy ra sự cố.

Chỉ vì không mở thông gió khi nấu ăn mà ông Liang đã vô tình hại người thân. (Ảnh minh họa)

Triệu chứng ngộ độc khí CO

Những triệu chứng thông thường khi bị ngộ dộc khí CO thường khá giống với một số bệnh khác, chẳng hạn như bệnh cúm. Chúng bao gồm:

- Nhức đầu;

- Buồn nôn;

- Yếu người;

- Chóng mặt;

- Khó tập trung;

- Đau ngực;

- Khó thở;

- Các vấn đề về thị lực;

- Môi ửng đỏ;

- Tay chân hơi xanh;

- Chảy máu đằng sau mắt (võng mạc);

- Các thay đổi về tinh thần bao gồm lơ mơ, hôn mê.

Bạn có thể bị ngất hoặc thậm chí mất mạng nếu hít phải quá nhiều khí CO. Những nạn nhân bị ngộ độc khí CO khi đang ngủ hoặc say có thể tử vong mà không biểu hiện triệu chứng gì.

Theo Khám phá