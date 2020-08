Muốn gan khỏe mạnh, hãy tận dụng tối đa những thực phẩm rẻ tiền, dễ mua này

Trong cơ thể, gan là một bộ phận đặc biệt quan trọng với chức năng chuyển hóa chất, sản sinh và chuyển hóa axit béo, thanh lọc độc tố, bào chế và thoái biến chất đạm… Do phải hoạt động liên tục nên gan cần được giải độc thường xuyên bằng những thực phẩm và chế độ ăn lành mạnh.

Ảnh minh họa

Trong quá trình lọc máu, gan có thể bị tổn hại và nhiễm độc. Chất độc tích tụ quá nhiều trong gan sẽ khiến cho người bệnh phải chịu đau đớn và xuất hiện những triệu chứng như đầy bụng, ợ hơi, đổ nhiều mồ hôi và tăng cân.

Nếu thấy mình đang gặp phải triệu chứng trên, hãy bổ sung ngay những thực phẩm giải độc gan dưới đây:

Các loại quả có múi

Các loại bưởi, cam, chanh, quýt…rất tốt cho việc tăng cường khả năng làm sạch gan. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy nước chanh rất hữu ích cho những bệnh nhân bị suy gan. Ban đầu, những con chuột được cho uống ethanol sau đó được điều trị bằng nước chanh. Kết quả là men gan của chúng đã trở lại mức bình thường. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng tác dụng độc hại khác của ethanol, chẳng hạn như tăng oxy hoá chất béo (lipid) đã bị đảo ngược bởi nước chanh.

Điều này là do sự đa dạng của các hợp chất bao gồm vitamin C, tinh dầu, pectin và flavonoids có trong các loại quả múi. Là một chất chống oxy hóa, Vitamin C giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa lipid, trong khi pectin có lợi cho việc bảo vệ niêm mạc ruột.

Các loại hạt

Đây là nguồn dồi dào các axit amin arginine, các loại hạt là phần bổ sung hoàn hảo cho hầu hết mọi chế độ ăn kiêng. Chúng giúp gan loại bỏ các độc tố như amoniac, cũng như tăng mức độ axit glutathione và omega-3, tất cả đều hỗ trợ thanh lọc gan tự nhiên.

Các loại hạt chứa hỗn hợp axit béo và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Mặc dù chúng có hàm lượng chất béo cao, nhưng phần lớn trong số này là chất béo không bão hòa đơn/đa có lợi.

Các loại củ

Củ tỏi, củ nghệ, củ cải đường, củ cà rốt… có tác dụng giúp loại bỏ độc tố, làm sạch gan thông qua việc kích thích sản sinh một số enzym trong gan. Bên cạnh đó, số hợp chất trong củ cải đường còn giúp trung hòa các độc tố và thải độc trong nước tiểu. Vì thế, bổ sung nghệ, củ cà rốt và củ cải đường vào bữa ăn là cách "tẩm bổ" gan, giúp gan hoạt động tốt hơn.

Rau xanh có vị đắng

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, mùa xuân là thời điểm mà gan hoạt động mạnh mẽ nhất. Để gan thải độc tốt bạn nên cân bằng các loại hương vị trong chế độ ăn uống, bao gồm mặn, ngọt, chua và đắng.

Tuy nhiên thực tế là hầu hết chúng ta đã có đủ vị ngọt và mặn trong chế độ ăn rồi, vị thiếu nhất là đắng. Các loại thực phẩm giúp thải độc có vị đắng tiêu biểu mà bạn nên chú ý là cải xoăn, cải xoong, rau diếp, mù tạt, mướp đắng…

Trà xanh

Trà xanh được xem là một trong những lựa chọn tốt nhất khi lựa chọn đồ uống để làm sạch gan. Các catechins trong trà xanh có thể giúp cải thiện chức năng gan.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trà xanh nên được thưởng thức như tên gọi của nó - như trà – chứ không nên sử dụng như đồ uống giải độc gan.

M.H (th)