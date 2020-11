Muốn đánh bay khô da mùa đông, bổ sung ngay những thực phẩm “vàng” sau vào chế độ ăn uống

Khô da, bong tróc, nứt nẻ, kích ứng và viêm da là những chứng bệnh về da thường gặp vào mùa đông . Rất may, có rất nhiều thực phẩm có thể khắc phục những chứng bệnh về da vào mùa đông. Jeanette Jacknin, bác sĩ da liễu, đồng thời là tác giả của cuốn sách Smart Medicine For Your Skin cho biết: "Thực phẩm cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thiết yếu mà tế bào da cần để tái tạo và phát triển trong điều kiện không khí lạnh và khô".

10 thực phẩm vàng sau là thứ bạn cần trang bị ngay để làn da sẵn sàng đón gió mùa về:

Lựu

"Chúng ta thường có xu hướng ăn ít trái cây và rau xanh hơn vào mùa đông, điều này dẫn đến tình trạng da nhận được ít chất chống oxy hóa hơn", TS Trevor Cates, một bác sĩ trị liệu tại Park City, UT cho biết.

Giàu chất chống oxy hóa polyphenol, ăn lựu giúp cơ thể chống lại tác hại từ ánh nắng mặt trời, chống viêm và tăng cường tuần hoàn máu. Đặc biệt, hạt lựu chứa nhiều axit ellagic, một chất chống oxy hóa được chứng minh làm giảm sự phân hủy collagen, giúp da tránh hình thành nếp nhăn.

Khoai lang

Khoai lang là món ăn ngọt ngào dành cho làn da vào mùa đông. Loại củ này chứa gấp đôi lượng vitamin A và beta-carotene giúp làn da luôn căng mọng, ngăn chặn khô da mùa đông rất tốt.

BS Ann Louise Gittleman, tác giả của "The New Fat Flush Plan", cho biết: "Vitamin A hỗ trợ quá trình phục hồi da, trong khi beta carotene củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp giữ ẩm và làm căng mọng các tế bào da. Kết hợp với dầu ôliu, bạn sẽ thấy hiệu quả da đẹp thấy rõ".

Cải xoăn

Chỉ cần một cốc cải xoăn mỗi ngày là bạn có đủ vitamin A và vitamin C cho cả ngày khỏe mạnh, đồng thời tăng cường collagen để làn da săn chắc, đàn hồi hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người ăn chế độ giàu vitamin C có ít nếp nhăn và ít bị khô da hơn. Do đó, sử dụng cải xoăn có thể giúp bạn cải thiện tình trạng khô da mùa đông.

Trứng

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin A và E giúp tăng cường sức khỏe cho làn da. Đặc biệt, trứng còn chứa lượng vitamin B5 (axit pantothenic) dồi dào. BS Ali Miller, tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Naturally Nourished" cho biết: "Pantothenate hỗ trợ sản xuất tế bào sừng, giúp da luôn khỏe mạnh và tạo hàng rào bảo vệ cho làn da".

Trứng cũng cung cấp vitamin D chống viêm và lưu huỳnh để tổng hợp collagen. Do đó, không còn gì tuyệt vời hơn nếu ăn trứng để tăng cường omega-3 vào mùa đông này, cho làn da sáng hơn.

Cam, chanh

Trái cây họ cam, chanh không chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất tuyệt vời cho cơ thể mà còn có thể làm làn da của bạn đẹp lên trông thấy mỗi ngày. Cam, chanh, bưởi và quýt đều chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh mẽ cung cấp cho làn da của bạn vẻ tươi trẻ, rạng ngời.

BS Gittleman cho biết: "Vitamin C được biết là có khả năng tăng sinh collagen và tạo độ sáng cho da, ngoài ra nó có thể giúp làm mờ các đốm nâu và xóa bỏ tác hại của ánh nắng mặt trời. Lựa chọn trái cây họ cam quýt để chống khô da mùa đông cùng nhiều chứng bệnh về da khác vào mùa lạnh lẽo này là lựa chọn hoàn hảo".

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều axit alpha-linolenic (ALA), axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật được biết đến để củng cố màng da bằng cách khóa ẩm và bảo vệ tế bào da.

Chúng cũng chứa gần như gấp đôi chất chống oxy hóa của các loại hạt khác để chống lại tác hại của các gốc tự do và sự lão hóa sớm của da. Mỗi ngày ăn đều đặn quả óc chó, làn da của bạn sẽ luôn rạng ngời, chặn đứng chứng khô da mùa đông, ngăn chặn tình trạng nứt nẻ.

Hàu

Món hải sản này rất giàu kẽm, một phần ăn cung cấp gần 500% nhu cầu kẽm hàng ngày của cơ thể. Kẽm là chất thúc đẩy quá trình sinh sản tế bào và chữa lành vết thương nhanh hơn. BS Gittleman cho biết thêm: "Kẽm cũng giúp hấp thụ các axit béo thiết yếu nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài và chống lại lượng đồng dư thừa, có thể gây ra tình trạng da nổi mụn và vỡ mao mạch".

Không có gì ngạc nhiên khi thiếu kẽm có liên quan đến mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến. Bổ sung nguồn kẽm bằng cách ăn hàu là lựa chọn tuyệt vời để chống khô da, viêm da, ngăn chặn trứng cá vào mùa đông hiệu quả hơn.

Hạt hướng dương

Là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, ăn hạt hướng dương giữ cho làn da của bạn luôn mềm mại, mịn màng. Chúng củng cố màng da để dưỡng ẩm tối ưu, đồng thời bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do và tia cực tím. Loại hạt này cũng cung cấp axit béo omega-6 để kích thích sự phát triển của da, cùng với selen để chống nhiễm trùng da .

Cá hồi

Nguồn dinh dưỡng đáng lưu tâm nhất trên da cá hồi chính là lượng axit béo omega-3. Các axit béo omega-3 có thể giúp ở cấp độ tế bào, cân bằng màng lipid để giúp da giữ ẩm nhiều hơn. Cá hồi cũng là một trong số ít nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D, một chất chống viêm có thể giúp chữa mụn trứng cá, chàm và da mẩn đỏ.

Dầu mầm lúa mì

Dầu mầm lúa mì bổ sung chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn, đồng thời giúp làn da thêm rạng rỡ. Chất béo có tác dụng bôi trơn và chúng cung cấp sự hỗ trợ cho màng tế bào phospholipid giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các chất độc và gốc tự do.

Dầu mầm lúa mì là một trong những nguồn tập trung nhiều nhất của vitamin E làm mịn da, ngoài ra nó còn chứa ceramides, lipid có liên quan đến việc cải thiện độ ẩm cho da. Do đó, chúng xứng đáng có mặt trong top thực phẩm chữa bệnh khô da mùa đông cùng nhiều chứng bệnh về da khác vào mùa khắc nghiệt này.

H.H