Muộn con nên ăn uống cách này

Ảnh minh họa

Tâm sự của những người vô sinh

Anh Lê Văn H (ở Hà Nội) sau gần 8 năm mòn mỏi chạy chữa đủ kiểu từ tâm lý đến uống thuốc, tâm linh... đủ cả. Tiền chữa vô sinh đủ mua một căn hộ nho nhỏ, nhưng họ đặt mục tiêu là có con lên trên hết. Dù anh tập võ, đi bơm tinh trùng rất nhiều lần nhưng kết quả xét nghiệm tinh trùng mức độ di chuyển chỉ là 1%, có khi 0%.

Tuy ngày đêm khao khát trong nhà có tiếng trẻ thơ, nhưng hai vợ chồng vẫn động viên nhau là số phận muốn thử thách đấy thôi. Anh đã làm được ba việc đơn giản, nhưng kiên nhẫn rất lâu và ít người làm được, đó là: Không uống rượu bia khi chuẩn bị có con (trước đó anh hay nhậu nhẹt cùng bạn); Bỏ hẳn thuốc lá; Chạy bộ, đá bóng (chạy bộ gần 10 km/ngày trong công viên, đi đá bóng hằng tuần).

Tuỳ cơ địa mỗi người, nhưng bỏ được những điều trên thì sức khoẻ sẽ cải thiện nhanh, khỏe mạnh. Vợ anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn. Họ gạt bỏ hết những căng thẳng, quyết tâm cùng nhau xây một mái ấm, kết hợp với ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Rồi bằng cách tự nhiên họ đã có hai đứa con rất kháu khỉnh và lanh lợi, giờ vợ phải đi đặt vòng vì sợ lại dính bầu nữa.

Có hiếm muộn con mới thấu hiểu hết nỗi buồn khi trong nhà không có tiếng cười trẻ thơ. Anh H cho rằng, khi hiếm muộn đừng tự ti mà giấu giếm, lảng tránh. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, chủ động giãi bày tâm sự nếu cần thiết lòng sẽ vơi nhẹ hơn là âm thầm đau khổ. Đừng nghĩ tới chuyện ly hôn, vì như thế bắt nhau đau thêm lần nữa. Cho dù do mình không may mắn, hay do vợ lầm lỡ thời trẻ thì đừng tự dày vò vì quá khứ. Ai cũng có quyền tìm tương lai hạnh phúc, tốt đẹp và có nhiều cách để có con như: Hiếm muộn do chồng, sau nhiều nỗ lực không thành công thì có thể xin tinh trùng; Hiếm muộn do vợ thì xin trứng để thụ tinh; Giải pháp cuối cùng là xin con nuôi. Vì vậy hãy thương yêu, đối xử tốt với nhau. giúp nhau đủ nghị lực để vượt qua và có niềm tin là có tất cả, niềm vui sẽ đến.

Như thế nào là hiếm muộn?

Vợ chồng cưới nhau hai năm và không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con thì gọi là hiếm muộn, cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời. Nên nhớ rằng điều trị càng sớm thì cơ hội có con càng cao.

Hiếm muộn có thể do nguyên nhân từ người vợ hoặc chồng. Nghiên cứu cho thấy, khoảng 40% trường hợp hiếm muộn có nguyên nhân từ người chồng, 40% do vợ, 10% do cả hai và 10% không phát hiện nguyên nhân ở cả hai vợ chồng. Vì vậy, trước hết hai vợ chồng phải đi khám để tìm nguyên nhân dẫn đến khó có con.

Muộn con đang là vấn đề nóng với nhiều cặp vợ chồng. Nếu nguyên nhân do nam giới thì phần nhiều là vì mắc chứng tinh dịch dị thường, nghĩa là số lượng tinh trùng suy giảm, chất lượng tinh trùng không đảm bảo ví như tỷ lệ hoạt động thấp, sức vận động suy giảm, số dị dạng vượt quá mức cho phép, thời gian tinh dịch hóa lỏng không bình thường, thậm chí không có tinh trùng hoặc hầu hết tinh trùng bị chết yểu.

Ăn uống bổ thận, sinh tinh

Trong y học cổ truyền, căn bệnh trên được gọi là chứng “nam tử tinh thiểu, nam tử tinh hàn hoặc tinh thanh bất dục”, rất phức tạp, nhưng cổ nhân nói phần nhiều là do tạng thận hư tổn. Y thư cổ Nội Kinh viết: "Thận giả, chủ triết, bế tàng chi bản, tinh chi sở giã", ý muốn nói thận tinh, thận khí và tinh dịch có mối quan hệ hết sức mật thiết. Bởi vậy, các chứng tinh hàn, tinh thiểu, tinh loãng (tinh thanh) đa phần là do thận tinh và thận khí suy giảm gây nên.

Khi mắc chứng bệnh trên, ngoài việc dùng thuốc, tập luyện, châm cứu xoa bóp... người bệnh nên trọng dụng đồ ăn thức uống mang tính ôn ấm, bổ thận sinh tinh như:

* Nước cơm (mễ du, mễ thang...) là thứ nước cơm sánh đặc nổi lên trên mặt nồi cơm hoặc nồi cháo, có tác dụng tư âm, trường lực, bổ ngũ tạng, sinh tinh. Sách “Tuỳ tức cư ẩm thực phổ” viết: "Mễ du năng bổ dịch điền tinh". Nam giới mắc chứng tinh loãng nên uống nước cơm thường xuyên hoà thêm một chút muối.

* Trứng chim sẻ hoặc chim cút: 2 loại trứng này có tác dụng bổ thận dương, ích tinh huyết, điều hoà hai mạch Xung và Nhâm, là thức ăn rất tốt cho cả hai vợ chồng bị muộn con. Trứng chim sẻ tính ấm, có công năng ôn bổ dương khí ở mệnh môn nên thận âm theo đó mạnh lên, tinh đầy mà có con.

* Thịt chim sẻ: vị ngọt, tính ấm, có công dụng tráng dương khí, ích tinh huyết, làm ấm tạng thận. Y thư cổ viết: “Thịt chim sẻ có tác dụng bồi bổ khí của ngũ tạng, làm ấm âm đạo và bổ ích tinh tủy. Cổ nhân khuyên những người bị liệt dương, lãnh tinh, suy giảm số lượng tinh trùng nên ăn thịt chim sẻ.

* Thận dê (dương thận), vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, rất có lợi cho nam giới tinh dịch lạnh và loãng. Sách Thực y tâm kính viết: “Trị thận hư lao tổn tinh kiệt: “Dương thận nhất song, khứ chi, tế thiết, vu thị chấp dĩ ngũ vị như thường pháp tác thang thực, tác chúc dĩ đắc” (để chữa chứng thận hư tinh kiệt dùng dương thận một đôi, lọc bỏ màng mỡ, thái nhỏ, nấu với nước đậu xị làm canh ăn hoặc nấu cháo cũng được).

* Thịt chó: Tính ấm, vị mặn, có công dụng bổ trung ích khí, ôn thận trợ dương, bổ phế khí, cố thận khí, thực hạ tiêu, làm tăng tinh tủy, ấm tỳ vị, ích khí lực, mạnh lưng gối. Sách Bản kinh phùng nguyên viết “những người phần dưới hư suy ăn thịt chó cực tốt”.

* Bao tử hươu: Tính ấm, vị ngọt mặn, có công dụng ích thận tráng dương, bổ hư sinh tinh. Sách Bản thảo tân biên cho rằng: “Bao tử hươu có tác dụng kiện tỳ, sinh tinh, hưng dương bổ hỏa”.

* Hải sâm: Tính ấm, vị mặn, có công dụng bổ thận ích tinh, nam giới mắc chứng tinh thiểu, tinh lãnh, tinh loãng ăn đều tốt. Sách Bản thảo tùng tân viết: Hải sâm có công năng bổ thận ích tinh, làm mạnh dương khí, trị được chứng liệt dương.

* Mỡ chim bìm bịp: Có công dụng bổ thận ích tinh, nhuận phế dưỡng âm, được dân gian coi là loại thực phẩm cường tráng tư bổ; là thuốc quý cho những người tỳ thận hu nhược, khí không hóa thành tinh dịch được.

* Kỷ tử: Tính bình, vị ngọt, có công dụng tăng tinh ích tủy, bổ tinh tráng dương, ích thận minh mục. Sách Bản thảo kinh sơ viết : “Câu kỷ tử năng sinh tinh ích khí, âm sinh tắc tinh huyết tự trường” (kỷ tử có khả năng sinh tinh ích khí, phần âm đã đủ thì tinh huyết cũng dồi dào).

* Củ mài (còn gọi là hoài sơn, sơn dược), vị ngọt, tính bình, có công dụng kiện tỳ bổ phế, cố thận ích tinh. Sách Bản thảo chính viết: “Sơn dược, có khả năng kiện tỳ bổ hư, ích tinh, làm vững thận, trị được các chứng hư tổn). Những người thận hư tinh thiếu ăn hoài sơn nhiều, càng lâu thì càng tốt.

Một số thực phẩm khác cũng rất có ích cho việc bổ thận sinh tinh như hạt dẻ, ngân nhĩ, tổ yến, sữa ong chúa, cao da lừa, tinh hoàn và dương vật chó, đông trùng hạ thảo, tắc kè, nhung hươu…

ThS. BS Hoàng Khánh Toàn