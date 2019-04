Một năm bị viêm "vùng kín" 30 lần, cô gái đi khám mới biết nguyên nhân do một thói quen

“Vùng kín” là bộ phận rất nhạy cảm của chị em phụ nữ, dễ bị viêm nhiễm nếu không được chú ý vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng ẩm thì nguy cơ viêm nhiễm âm đạo càng cao,

Một người phụ nữ 30 tuổi giấu tên đã đến phòng khám của bác sĩ Zheng Yujie, phó khoa Sản Phụ khoa của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Cao Hùng . Nữ bệnh nhân cho biết sau khi làm “chuyện ấy” với bạn trai, cô thấy “cậu nhỏ” của bạn trai dính dịch trắng rất nhiều.

Sau khi quan hệ, người phụ nữ hốt hoảng thấy dịch trắng dính trên "cậu nhỏ" của bạn trai.

Nghi ngờ bản thân có bệnh nên cô vội vàng đi khám. Người phụ nữ cho biết gần đây bản thân có bị ngứa ở “vùng kín” nhưng không có dịch lạ tiết ra ở âm đạo. Kết quả cho thấy bên trong âm đạo của người phụ nữ chứa đầy dịch tiết màu trắng và được chẩn đoán bị nhiễm nấm. Người phụ nữ cho biết thực ra tình trạng ngứa “vùng kín” của cô đã lặp đi lặp lại 2,3 lần trong tháng, trung bình một năm cô bị nhiễm nấm khoảng hơn 30 lần.

Khi tìm hiểu về thói quen vệ sinh cá nhân mới biết nữ bệnh nhân vì lo sợ dịch vùng kín làm bẩn quần lót nên thường xuyên dùng băng vệ sinh hàng ngày và cũng ít khi thay băng.

Bác sĩ Zheng Yujie nói rằng nguyên nhân gây nhiễm trùng âm đạo chủ yếu là do suy giảm miễn dịch cơ thể hoặc độ ẩm môi trường. Người phụ nữ thường tập thể dục và ngủ ngon, vì vậy không có khả năng bị suy giảm miễn dịch. Lý do nhiễm nấm cùng kín là do không thay băng vệ sinh hàng ngày thường xuyên, dẫn đến nhiễm trùng âm đạo lâu dài.Trong môi trường nóng và ẩm, gây nhiễm trùng nấm mốc.

Vì dùng băng vệ sinh hàng ngày mà lại không thay thường xuyên nên người phụ nữ bị nấm "vùng kín".

Nếu thói quen này không được thay đổi, ngay cả khi được điều trị bằng thuốc, nhiễm trùng vẫn sẽ xảy ra nhiều lần. Sau khi điều trị bằng nấm mốc trong 1 tuần, người phụ nữ không được phép sử dụng băng vệ sinh hàng ngày, sau một thời gian dài, các triệu chứng nhiễm nấm mốc đã giảm.

Viêm nấm âm đạo biểu hiện như thế nào?

Viêm nấm âm đạo là một bệnh phụ khoa rất khó phát hiện và chỉ khi chủ động đi khám sức khỏe, bạn mới có thể biết liệu bản thân có mắc bệnh hay không. Tuy nhiên, nếu không có thời gian đi khám thường xuyên, bạn vẫn có thể nhận biết được căn bệnh này qua một số dấu hiệu trên cơ thể.

Ngứa "vùng kín"

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh viêm nấm âm đạo. Thông thường, bạn sẽ thấy ngứa ngáy, bỏng rát, khó chịu ở "vùng kín" nhiều nhất vào ban đêm. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra lâu thì bạn sẽ gặp phải hiện tượng ức chế tâm lý, gây cản trở công việc hay các hoạt động trong ngày.

Ra khí hư bất thường

Bệnh viêm nấm âm đạo xuất hiện là do trùng roi Trichomonas gây ra, từ đó khiến khí hư của bạn bị loãng, chuyển màu vàng hoặc xanh. Đặc biệt, bạn sẽ thấy khí hư dần chuyển màu hơi vàng hoặc trắng đục nếu là do vi khuẩn gây ra. Còn nếu khi hư đóng thành mảng, dính vào thành âm đạo và không có mùi hôi thì là do nấm Candida gây ra.

Nghiêm trọng hơn, sau khi quan hệ tình dục, tình trạng này sẽ càng tăng lên. Do sau khi quan hệ, một lượng lớn vi khuẩn, nấm mốc từ bên ngoài sẽ đi vào bên trong vùng kín và khiến tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng

Vùng kín sưng đỏ

Nếu thấy "vùng kín" sưng, nổi nhiều mẩn đỏ, gây ngứa ngáy, đau rát, bạn nên cảnh giác với bệnh viêm nấm âm đạo. Nếu bạn không điều trị dứt điểm bệnh từ sớm thì nguy cơ cao sẽ bị lây lan những bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Điều này có thể đe dọa đến khả năng sinh của nữ giới nên cần chủ động chữa trị bệnh càng sớm càng tốt.

Vùng kín có mùi khó chịu

Khi con gái để vùng kín bị bí hơi, ẩm ướt do mặc quần lót quá chật, vệ sinh không sạch sẽ... thì nguy cơ vùng kín bốc mùi khó chịu do viêm nấm âm đạo là điều dễ xảy ra. Lúc này, bệnh viêm nấm âm đạo sẽ khiến "vùng kín" có mùi hôi tanh, khó chịu. Tình trạng "vùng kín" bốc mùi có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm khác, bao gồm cả bệnh xã hội.

Đi tiểu khó

Triệu chứng đi tiểu gặp khó khăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm đường tiết niệu, viêm nấm âm đạo... hoặc các bệnh phụ khoa khác gây ra. Nếu thấy dấu hiệu này, chị em nên đi khám phụ khoa từ sớm để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Đau sau khi quan hệ tình dục

Từ bệnh viêm nấm âm đạo, nếu bạn không điều trị triệt để thì bệnh sẽ nhanh chóng biến chứng sang viêm âm đạo. Khi ở mức độ nặng, việc quan hệ tình dục sẽ gặp khó khăn và bạn thường cảm thấy đau rát sau khi quan hệ, thậm chí trong lúc quan hệ còn thấy âm đạo bị chảy máu. Đừng chủ quan bỏ qua mà hãy nhanh chóng chữa trị bệnh để không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt trong ngày.

Theo Khám phá