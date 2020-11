Mỗi đêm trước khi ngủ nên cẩn thận đặt 3 thứ này ở đầu giường: Mất vài giây nhưng có thể cứu bạn khỏi những cái chết đột ngột giữa đêm

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ thì tim vẫn đập, gan, phổi vẫn hoạt động... mọi cơ quan của cơ thể đều trong trạng thái làm việc như một lập trình có sẵn. Giống như một cỗ máy, các hoạt động của cơ thể đôi khi gặp trục trặc hoặc bị tác động xấu bởi không khí, nhiệt độ... Từ đó, có thể gây ra những hậu quả trầm trọng cho cơ thể, bao gồm cả đột tử.

Để đảm bảo sức khỏe của bản thân, trước khi ngủ bạn nên đặt bên cạnh mình 3 món "vũ khí" đó là: 1 cốc nước, 2 viên Aspirin và 1 quả cam. Trong tình huống nguy cấp, những thứ này có thể là ân nhân cứu mạng của bạn hoặc giúp bạn bảo vệ người thân trong gia đình.

Chúng ta không thể lường trước những cơn đột quỵ giữa đêm.

1 cốc nước: Chống nhồi máu cơ tim

Nhắc đến căn bệnh đáng sợ nhất trong thời đại này, nhiều người sẽ nghĩ đến ung thư . Nhưng thực tế, có thứ còn đáng sợ hơn cả ung thư đó là nhồi máu cơ tim. Đây là những nguyên nhân có thể cướp đi mạng sống của bạn ngay lập tức.

Để phòng chống nhồi máu cơ tim, ngoài cần duy trì hoạt động thể chất hợp lý, chế độ ăn uống khoa học thì chúng ta còn phải uống đủ nước mỗi ngày. Việc cung cấp đủ lượng nước giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa nhiều căn bệnh khác nhau. Ở người khỏe mạnh, 2 lít nước mỗi ngày là vừa đủ cho mọi hoạt động thể chất và tinh thần.

Trong quá trình ngủ, cơ thể dễ bị đổ mồ hôi và mất nhiều nước hơn, máu trở nên nhớt hơn. Khi máu có độ nhớt quá cao, dễ dẫn đến đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và các bệnh khác. Vì vậy trước khi ngủ, bạn nên chuẩn bị sẵn một cốc nước cạnh giường ngủ để nếu có tỉnh dậy giữa đêm và cảm thấy khó chịu, bạn có thể uống nước ngay lập tức.

Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ tránh uống nước trước khi ngủ hoặc khi không thực sự khát để không làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Bạn có thể uống một ly nước trước khi đi ngủ, điều này có thể làm giảm nguy cơ đau tim đột ngột.

2 viên Aspirin: Chống đột quỵ

Theo các chuyên gia Viện Y học ứng dụng Việt Nam, dùng Aspirin theo chỉ định của bác sĩ đã được chứng minh là có thể làm giảm 25% nguy cơ đột quỵ đối với cả nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Những người bị đột quỵ ngay trong khi ngủ đa phần không để lộ triệu chứng rõ ràng, vì thế nhiều người nhắm mắt và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nếu như trong đêm bạn bỗng cảm thấy bản thân có một số dấu hiệu bệnh như buồn nôn, nổi gai ốc, thị lực giảm, khó phát âm... sau đó bỗng dưng lên cơn đau ngực nặng thì hãy ngay lập tức gọi cấp cứu. Và đem theo 2 viên Aspirin để uống kịp thời sau khi tham khảo tư vấn của bác sĩ (tuỵệt đối không tự ý sử dụng Aspirin).

Aspirin có tác dụng trong nhồi máu cơ tim do cục máu đông. Do đó, việc mang theo Aspirin là cần thiết. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân không phải do cục máu đông thì việc dùng Aspirin sẽ trở nên trầm trọng hơn. Dù sao, bạn vẫn nên mang theo bên mình loại thuốc này nhưng trước khi uống cần lắng nghe ý kiến của chuyên gia y tế.

1 quả cam: Bảo vệ phổi

Khi chúng ta ngủ, cơ thể không hề có phản xạ né tránh những tác nhân gây hại nhưng phổi vẫn hoạt động. Lúc này, cơ thể có thể liên tục hít phải khói bụi hoặc mùi hương khó chịu và phổi là cơ quan phải hoạt động vất vả nhất để thanh lọc mọi thứ.

Theo danh y Thường Chương Phú, giáo sư của Trường Đại học Y Bắc Kinh (Trung Quốc), khi đi ngủ bạn nên đặt một quả cam ở đầu giường. Mùi hương của quả cam có tác dụng kích thích hệ thần kinh hưng phấn, khiến tinh thần trở nên sảng khoái hơn.

Đồng thời, mùi cam cũng có tác dụng trong việc thanh lọc không khí , tiêu trừ bụi bẩn, khai thông trí não, bảo vệ chức năng phổi.

Người có phổi kém, thường xuyên bị ho, tức ngực và không thể ngủ ngon vào ban đêm có thể ăn một vài quả cam trước khi đi ngủ để tăng hiệu quả.

