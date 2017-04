Mới 35 tuổi, bà mẹ 2 con xinh đẹp phải chiến đấu với những cơn hành hạ trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư

Ung thư thật đáng sợ. Và nó đến như một tiếng sét giữa trời quang đối với bà mẹ 2 con, Deborah James. Cho tới thời điểm này, dù đã kiên cường chiến đấu, nhưng rốt cuộc, người phụ nữ 35 tuổi vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng: Bệnh ung thư đại trực tràng đã di căn sang phổi. Lựa chọn trước mắt dành cho Deborah là một cuộc đại phẫu thuật nhằm cắt bỏ các khối u và lộ trình hóa trị mạnh hơn, đau đớn hơn.

Deborah James chụp cùng 2 con.

Ngay trước kỳ Giáng sinh, các bác sĩ phát hiện một khối u có kích cỡ 6cm trong trực tràng Deborah và xác định bệnh ung thư của cô đang trong giai đoạn 3. "Hành trình chiến đấu với ung thư đại trực tràng của tôi giờ đây đã bước sang một con đường hoàn toàn mới. Bệnh chuyển sang giai đoạn 4, đồng nghĩa với việc, nó đã di căn sang những phần khác trong cơ thể tôi và trước mắt là phổi", Deborah chia sẻ.

Người mẹ trẻ thú nhận, dù chẩn đoán ban đầu chỉ nói bệnh ở giai đoạn 3 nhưng cô luôn biết rằng, nó sẽ tấn công đến phổi. "Tôi sẽ phải giữ vững tinh thần lạc quan nhưng tôi biết, mọi chuyện giờ đây đã khác. Trước đây, diễn tiến điều trị bệnh khá tích cực nhưng giờ thực sự khác rồi. Nó giống như một thử thách lớn hơn nữa dành cho tôi".

Bà mẹ 2 con được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 vào tháng 12 năm ngoái, và đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u 6cm.

Ngoài lựa chọn hóa trị tăng liều và phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh tình của Deborah cũng được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, nhằm phát hiện ra sớm vị trí mà bệnh sẽ di căn. Cô cho biết: "Bác sĩ nói với tôi rằng, ông ấy sẽ làm mọi thứ mà con người có khả năng để giữ mạng sống cho tôi. Lúc đó, tôi đã bật khóc. Bác sĩ vẫn tin tưởng có thể chữa khỏi bệnh cho tôi nhưng điều đó có thể bất cứ lúc nào. Hành trình mà tôi đang bước tới sẽ ẩn chứa đầy bất trắc".

Khi Deborah và ông xã, Sebastien, thông báo cho con trai Hugo, 9 tuổi và con gái Eloise, 7 tuổi của họ rằng cô bị ung thư, bọn trẻ không hề biết bệnh đã di căn. Bà mẹ 2 con tâm sự: "Với bọn trẻ, bệnh ung thư chỉ là ung thư thôi. Tôi sẽ không bắt đầu nói về việc tôi đang chết dần đi như thế nào. Bác sĩ vẫn chưa đề cập chuyện đó với tôi và biết đâu, tôi có thể là người cực kỳ may mắn thì sao".

Deborah cũng trải qua đợt hoá trị 6 tháng và sau đó, bác sĩ phát hiện, bệnh ung thư của cô đã di căn sang phổi. Một cuộc phẫu thuật nữa đang chờ đợi cô.

Như nhiều người khác cùng độ tuổi, Deborah James cũng đã đi khám không ít lần và chia sẻ về tình trạng khó chịu ở đường ruột với bác sĩ. Các triệu chứng của cô ban đầu được xác nhận là do hội chứng ruột kích thích (IBS). Nhưng trong vòng 6 tháng trước khi được chẩn đoán, Deborah phát hiện máu trong phân và tình trạng ngày càng tồi tệ hơn.

Phát biểu trong ngày đầu tiên của chiến dịch nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư đại trực tràng, Deborah tiết lộ, biết tin bệnh đã di căn sang phổi chỉ càng làm cô thêm quyết tâm chia sẻ kiến thức cho mọi người. "Con đường tôi đi ngày một đáng sợ hơn. Nhưng nếu qua đó, tôi có thể giúp, dù chỉ một người thôi, tránh được những thứ mà tôi đang phải đối mặt, thì cũng đáng lắm. Nếu tôi có thể giúp một bà mẹ trẻ khác không phải đối mặt với suy nghĩ không bao giờ còn được chứng kiến con mình trưởng thành. Suy nghĩ đó, với tôi, lúc này, càng lúc càng thực hơn và tôi không muốn những người mẹ khác phải trải qua chuyện đó. Nếu những chia sẻ của tôi giúp ai đó nhận ra dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng và được chẩn đoán sớm, tôi hoàn toàn mãn nguyện".

Deborah trong bức ảnh cho thấy vết sẹo từ cuộc phẫu thuật đầu tiên.

Như bao người cũng đang chống chọi với bệnh ung thư, Deborah thú nhận rằng, cô đã bắt đầu viết danh sách những mong ước đời mình. Nhưng khi bắt tay vào viết, cô nhận ra, phần lớn đó là những điều cô từng trông đợi sẽ thực hiện được khi 60 tuổi. "Bạn chỉ mong mình sẽ hoàn thành được những mục tiêu ấy khi bước vào tuổi 60. Thực sự thì, tôi nghĩ mình luôn cho rằng đó là việc hiển nhiên, khi ngày mai sẽ tới. Suy nghĩ sẽ có thể không còn ngày mai nữa làm cho cách nhìn cuộc sống hôm nay và cách bạn sẽ sống ra sao khác đi rất nhiều.

Trong 10 năm nữa, tôi hi vọng, ung thư giai đoạn 4 sẽ cực hiếm gặp. Tôi hi vọng chúng ta sẽ tiến tới mốc mà chẩn đoán sẽ đủ sớm để biến ung thư trở thành căn bệnh mà người ta hoàn toàn có thể được chữa khỏi, được sống sót. Tôi hi vọng, con mình sẽ không bao giờ phải trải qua những gì tôi đang trải qua. Tôi hi vọng, một ngày nào đó, không còn ai phải trải qua chuyện như thế này".

Deborah tâm sự, điều khó khăn nhất là nhận biết một cách thực tế rằng, cô có thể không còn cơ hội chứng kiến con mình lớn lên.

Dấu hiệu cơ bản của bệnh ung thư đại trực tràng?

Ung thư đại trực tràng có thể được chữa trị nhưng càng được chẩn đoán thì cơ hội sống sót của bệnh nhân càng cao.

Nếu bạn có bất cứ triệu chứng nào, cho dù bạn nghĩ chúng khiến bạn bối rối, ngượng ngùng như thế nào, hãy mạnh dạn tới gặp bác sĩ. Họ phải xử lý các vấn đề liên quan tới ruột, bụng, tiêu chảy và mọi thứ tương tự hàng ngày. Do đó, thứ có vẻ kinh khủng với bạn, lại là một phần trong ngày làm việc bình thường của họ.

Những dấu hiệu cơ bản bạn có thể bị ung thư đại trực tràng bao gồm:

- Chảy máu từ hậu môn và/hoặc xuất hiện máu trong phân.

- Thay đổi trong thói quen đại tiểu tiện kéo dài 3 tuần hoặc lâu hơn.

- Giảm cân không thể lý giải.

- Tình trạng mệt mỏi cực độ không rõ nguyên do.

- Cơn đau hoặc khối u ở bụng.

Phần lớn trường hợp, người bị những triệu chứng này không mắc ung thư đại trực tràng. Những vấn đề rắc rối khác về sức khỏe có thể gây ra triệu chứng tương tự, nhưng có ý nghĩa quan trọng sống còn là việc bác sĩ dựa vào đó để có thể đưa ra chẩn đoán sớm.

Công cụ mới giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân trẻ mắc ung thư đại trực tràng nhanh hơn

Một công cụ mới giúp tính toán nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng được thiết kế để đẩy nhanh tốc độ chẩn đoán và nhờ đó, cứu sống những bệnh nhân trẻ tuổi.

Hiện nay, các bác sĩ có thể kết hợp xem xét triệu chứng với kết quả xét nghiệm máu nhằm tính toán nguy cơ mắc bệnh, tính theo %. Từ đó, họ có thể quyết định liệu một người bệnh còn trẻ tuổi có cần gặp gỡ chuyên gia để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu hơn không.

Triệu chứng ung thư đại trực tràng rất phổ biến và chiếm khoảng 1/12 ca khám bệnh. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp, nguyên do không phải ung thư nên rất khó để các bác sĩ xác định bệnh nhân nào đang có nguy cơ mắc ung thư nghiêm trọng.

Deborah Alsina, CEO của hiệp hội Ung thư Đại trực tràng Anh, người trợ giúp phát triển công cụ mới như một phần trong chiến dịch Never Too Young của họ, cho biết: "Chẩn đoán bị trì hoãn cũng rất phổ biến ở những bệnh nhân trẻ tuổi bị cả ung thư đại trực tràng và bệnh viêm đại trực tràng. Do đó, tìm ra những cách hiệu quả hơn, nhanh hơn để xác định và chẩn đoán sớm cho các bệnh nhân này có ý nghĩa thiết yếu.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, cứ 5 người bệnh trẻ, lại có 1 người phải đi khám 5 hoặc nhiều hơn 5 lần trước khi được chẩn đoán chính xác và điều này đơn giản là không thể chấp nhận được".

