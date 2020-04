Đó là một trong những nội dung Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe tinh thần trong mùa dịch COVID-19.

Mọi người cần thường xuyên chủ động liên lạc, chia sẻ với nhau những lời động viên, thông tin tích cực để giảm bớt căng thẳng, không chỉ trong mùa dịch mà còn có giá trị trong cả cuộc sống hàng ngày.



Hãy cùng chia sẻ với nhau bằng những sự quan tâm dưới đây nhé.

"Chào buổi sáng bố mẹ!"

Người lớn tuổi có thể cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với người khác khi thực hiện cách ly do #COVID19. Do đó, những người thân nên thường xuyên chủ động liên lạc với họ qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội để giúp họ cảm thấy an toàn.

"Bố khoẻ không ạ?"

Người bị cách ly có thể cảm thấy rất cô đơn - đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người sống một mình.

Sự cô đơn có thể khiến một người bị suy sụp thể chất và tinh thần. Do đó, hãy kết nối với những người khác thông qua mạng xã hội, điện thoại và cộng đồng trực tuyến để giữ vững tinh thần lạc quan.

"Mình nói chuyện được không?"

Nếu bạn đang cảm thấy buồn, vô vọng và có những suy nghĩ tiêu cực như tự làm hại bản thân, hãy nói chuyện với chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc người mà bạn tin tưởng để chia sẻ cảm xúc của bạn.

Nói thẳng vào chủ đề đang thất vọng, đừng né tránh

Nếu bạn biết ai đó đang cảm thấy vô vọng và có ý nghĩ tự làm hại bản thân do tác động của COVID19 - hãy nói chuyện với họ.

Nói chuyện về chủ đề tự tử sẽ không làm tăng nguy cơ tự tử, ngược lại có thể giúp những người đang gặp khủng hoảng xử lý được cảm xúc và giảm bớt căng thẳng.

Mỗi ngày, có nhiều người mắc COVID19 đang dần khỏe lại và hoàn toàn hồi phục. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau bằng việc chia sẻ những thông tin tích cực và giữ liên lạc với nhau.

Giúp con cảm thấy an toàn hơn

Hãy dùng từ ngữ dễ hiểu, nhẹ nhàng để nói chuyện với các em, và khuyến khích các em thực hành những thói quen lành mạnh thông qua các bài hát và điệu nhảy.

Điều này sẽ giúp các em cảm thấy an toàn hơn.

Cùng chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ tâm thần của cộng đồng

Các nguồn lực cộng đồng - bao gồm các nhóm dân sự, các tổ chức ở khu phố và những người khác - có thể giúp hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian này.

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe tâm thần của cộng đồng.

