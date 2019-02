Mẹo ăn uống ngày Tết để không tăng cân

Theo bác sĩ, ngày Tết vẫn cần nạp đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo đủ lượng calo cần thiết, nhưng không nên ăn quá no. Nên kiểm soát các thức ăn giàu năng lượng, nhiều mỡ, nhiều đường như: bánh chưng, bánh tét, thịt đông, giò và các loại bia rượu, nước giải khát có đường. Thay vào đó, ăn nhiều rau củ, salad, trái cây tươi và uống nước lọc. Đây là nhóm thực phẩm tương đối ít năng lượng, lại giàu vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Một số loại thực phẩm giúp duy trì cân nặng ngày Tết:

Trái cây họ quýt

Các loại trái cây thuộc họ quýt có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo một cách dễ dàng và hiệu quả như cam, bưởi, chanh, dâu tây, kiwi...

Táo

Trong táo chứa dồi dào thành phần carbohydrates, nước, đường fructose, sucrose, glucose, chỉ số đường huyết thấp. Thành phần chất xơ giúp tạo cảm giác no khi dùng, tránh được việc cơ thể thèm ăn, từ đó sẽ phát huy hiệu quả giảm cân an toàn cho cơ thể. Ngoài ra, táo còn giúp giảm lượng đường trong máu, giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi. Thành phần vitamin C, chất xơ còn giúp làm đẹp da hết sức an toàn, chống lại quá trình lão hóa làn da.

Trà xanh

Trà xanh chứa chất caffeine giúp nâng cao lượng tiết ra của dịch dạ dày, tiêu hóa nhanh, tăng cường năng lực phân giải mỡ thừa đồng thời da trở nên hồng hào và sáng hơn.

Thịt bò

Nhiều người lầm tưởng thịt bò chứa nhiều năng lượng và calo khiến cơ thể bị béo phì, thừa cân, thực tế không phải. Cứ 100 g thịt bò có 20 g protein. Axit amin thiết yếu trong protein của thịt bò tương đối nhiều, trong khi hàm lượng chất béo và cholesterol lại tương đối thấp. Vì vậy thịt bò thích hợp cho người muốn giảm cân lấy lại vóc dáng.

Ức gà

Ức gà luôn là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới khuyến khích những người muốn giảm cân bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Ức gà giúp cơ thể no nhanh và lâu hơn mà không chứa nhiều calo. Protein trong lườn gà thúc đẩy giảm béo toàn thân và mỡ bụng, đồng thời tăng cường khối lượng cơ nạc và tiêu hao năng lượng của cơ thể khi đang muốn giảm cân và duy trì cân nặng.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Tim, phổi và Huyết học quốc gia của Mỹ cho biết một người lớn muốn giảm cân nên bổ sung khoảng 1.200-1600 calo mỗi ngày.

Dùng tinh bột từ gạo lứt

Cứ 200 g cơm gạo lứt chứa khoảng 200 calo và 43 g tinh bột, với gạo trắng là 106 calo và 110 g tinh bột. Vì vậy, gạo lứt là sự lựa chọn an toàn hơn cả.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, trong ngày Tết, hãy cố gắng duy trì thói quen tập luyện ở nhà 30 phút mỗi ngày bằng các bài tập tác động mạnh vào cơ bụng như squat, hít đất, đá chéo chân, gập bụng... Bạn cũng có thể sáng tạo tùy vào hoàn cảnh, chẳng hạn như tập luyện với cầu thang, băng ghế hay chạy vòng quanh nhà cũng đốt cháy calo hiệu quả.

