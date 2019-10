Mẹ bỉm sữa điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm triệu mỗi ngày

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992), trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập về hành vi đánh bạc.

Nguyễn Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an.

Mặc dù đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nhưng Nguyễn Thị Huyền Trang vẫn đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại tại thành phố Vinh và TX Cửa Lò.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 8-2019, các trinh sát Phòng CSHS phát hiện đường dây đánh bạc với quy mô lớn với giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày.

Là ổ nhóm đánh bạc tinh vi, tất cả các giao dịch của các đối tượng thực hiện qua tin nhắn điện thoại và được xóa đi mỗi ngày nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Với số tiền giao dịch đánh bạc lớn hằng ngày, đường dây đã lôi kéo rất đông con bạc có máu đỏ đen trên các địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò.

Từ những nguồn tin ban đầu, phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, đấu tranh.

Một ngày cuối tháng 9-2019, Ban chuyên án triển khai 6 mũi công tác đồng loạt tổ chức đột kích tại 6 địa điểm trên địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò. Bị đột kích bất ngờ, các đối tượng bị bắt quả tang với nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền Trang; Hoàng Văn Cường (SN 1978) trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò; Phan Văn Sơn trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh; Phùng Thị Tuyết (SN 1979) trú tại khối 7, phường Nghi Hương; Võ Thị Hiền (SN 1979); Hoàng Thị Mai (SN 1962) trú tại phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. Trong đó, Cường và Sơn là 2 tổng đại lý trực tiếp giao dịch với Trang.

Cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động sử dụng đánh bạc. Bước đầu điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày bị bắt là trên 210 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội " Đánh bạc", Điều 321 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc lớn này.

Theo Công an Nhân dân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật