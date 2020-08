Mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu cần tránh xa 4 loại trái cây này, kẻo nguy hại khó lường

Dứa

Trong trái dứa có chứa nhiều chất bromelain. Bởi vì đây là một loại enzyme có khả năng phá vỡ cấu trúc protein, và dễ gây co bóp tử cung ảnh hưởng tới em bé của bạn.

Ngoài ra, dứa cũng là loại quả gây nóng trong nhiệt lưỡi, nổi rôm sảy không tốt cho mẹ bầu. Chính vì vậy, khi mang thai bạn không nên ăn dứa nhất là trong thời kỳ ba tháng đầu.

Đào

Trong Đông y quả đào có vị ngọt, nóng trong và dễ gây sảy thai, xuất huyết cho phụ nữ trong thời kỳ tam nguyệt cá đầu tiên. Ngoài ra, trong nhwgnx trái đào còn có những chiếc lông tơ dễ gây ngứa và dị ứng cho mẹ bầu..

Dứa không hợp với mẹ bầu.





Chính vì vậy, khi mang thai mẹ bầu không nên ăn đào, nếu thèm quá có thể ăn một hai quả và nhớ gọt sạch vở trước khi ăn để không gây dị ứng cho em bé.

Me

Trong thành phần dinh dưỡng của me chứa hàm lượng vitamin C trong trái me rất cao. Nhưng nếu mẹ ăn nhiều me sẽ cản trở quá trình sản xuất progesterone trong cơ thể người mẹ, từ đó làm tổn thương thai nhi, thậm chí gây ra nguy cơ sảy thai, sinh non. Chính vì vậy, khi mang thai chị em cần cân nhắc kỹ trước khi ăn trái me, đặc biệt là vào tam cá nguyệt thứ nhất.

Đào dễ gây dị ứng cho mẹ bầu.

Đu đủ xanh

Trong thành phần của đu đủ xanh chứa nhiều chất enzyme, có thể gây ra những cơn co bóp tử cung, gây chảy máu, từ đó làm tăng nguy cơ sảy thai.

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thì việc mẹ bầu ăn đu đủ xanh hoặc đu đủ chưa chín hẳn có nhiều mủ, enzyme, oxytocin và prostaglandin, có thể gây ra những cơn co bóp tử cung, làm chảy máu, từ đó tăng nguy cơ sảy thai ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé.

