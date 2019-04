Mắc ung thư, hại tim, tăng nguy cơ đột quỵ vì ngủ trưa ngay sau khi ăn

Tăng nguy cơ gây đột quỵ

Các chuyên gia cho rằng, do chứng trào ngược axit có liên quan đến hiện tượng ngưng thở khi ngủ nên dễ gây ra đột quỵ. Hơn nữa, đi ngủ ngay sau bữa ăn thì hệ tiêu hóa phải làm việc cật lực hơn nên làm ảnh hưởng đến huyết áp, lượng cholesterol và lượng đường trong máu khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn.

Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Hy Lạp, đi ngủ ngay sau khi ăn có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Theo đó, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 500 người, trong đó có 250 người từng đột quỵ và 250 người được chẩn đoán mắc phải hội chứng mạch vành cấp, kết quả cho thấy, những người có khoảng thời gian đi ngủ sau bữa ăn kéo dài có nguy cơ đột quỵ thấp nhất.

Gây viêm thậm chí ung thư thực quản

Thông thường axit sẽ được sản sinh trong quá trình dạ dày tiêu hóa thức ăn. Nhưng khi vừa ăn xong bạn đã ngủ ngay khiến cho cơ thắt thực quản dưới suy yếu, đóng mở bất thường tạo điều kiện cho axit trào ngước lên ống thực quản, khiến ngực nóng rát, tác động vào vào niêm mạc thực quản gây viêm loét, dần dần biến chứng có thể gây ung thư thực quản.

Ung thư thực quản là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong các ung thư tiêu hóa, sau ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư đại trực tràng .

Những cuộc họp liên miên hay thói quen cố làm nốt việc khiến dân văn phòng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, dân văn phòng thường có thói quen nằm ngủ ngay sau khi vừa kết thúc bữa trưa. Tuy nhiên, sau khi vừa ăn no, dạ dày sẽ có xu hướng căng to hơn bình thường. Việc nằm ngay sau khi vừa ăn no sẽ tác động đẩy cơ hoành lên, dẫn đến tình trạng chèn ép và gây cản trở đến hoạt động của tim.

Ảnh hưởng đến hoạt động của tim

Những cuộc họp liên miên hay thói quen cố làm nốt việc khiến dân văn phòng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, dân văn phòng thường có thói quen nằm ngủ ngay sau khi vừa kết thúc bữa trưa. Tuy nhiên, sau khi vừa ăn no, dạ dày sẽ có xu hướng căng to hơn bình thường. Việc nằm ngay sau khi vừa ăn no sẽ tác động đẩy cơ hoành lên, dẫn đến tình trạng chèn ép và gây cản trở đến hoạt động của tim.

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Nằm ngay sau khi vừa dùng bữa là thói quen khiến dân văn phòng dễ gặp phải tình trạng trao đổi chất chậm. Do việc tiêu hóa thức ăn sẽ bị đình trệ khi ngủ ngay khi vừa ăn no. Từ đó, dẫn đến tình trạng quá trình trao đổi chất cũng hoạt động kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ thực phẩm nạp vào. Chúng cũng làm tăng nguy cơ tích tụ những chất gây hại trong cơ thể nếu duy trì thói quen này thường xuyên.

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến dân phòng thường xuyên gặp phải các vấn đề cân nặng hay tình trạng mỡ bụng. Do nằm ngay sau khi ăn no làm gia tăng sức ép lên dạ dày. Chúng cũng là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa bị cản trở và làm gia tăng chất béo tích tụ, gây dư thừa.

Gia tăng mỡ dư thừa

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến dân phòng thường xuyên gặp phải các vấn đề cân nặng hay tình trạng mỡ bụng. Do nằm ngay sau khi ăn no làm gia tăng sức ép lên dạ dày. Chúng cũng là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa bị cản trở và làm gia tăng chất béo tích tụ, gây dư thừa. Thường xuyên mắc phải thói quen này khiến dân văn phòng dễ có mỡ thừa ở các vị trí như đùi, bắp tay hay bụng dưới.

Hại tim

Sau khi ăn, dạ dày bạn căng to. Nếu đi nằm ngay lúc này sẽ khiến dạ dày to và nặng đó đè lên cơ hoành, chèn ép và cản trở hoạt động của cơ tim. Lâu ngày, tim hoạt động không hiệu quả và sẽ sinh bệnh.

Trào ngược axit, gây chứng ợ nóng, ợ chua

Khi dạ dày bị tổn thương, axit không được tiết ra đúng mức để tiêu hóa thức ăn, chức năng co bóp và tiêu hóa đều giảm. Thức ăn không được tiêu hóa ứ lại trong dạ dày, thúc lên van ngăn cách dạ dày với thực quản, làm chiếc “van” này mở ra khiến dịch tiêu hóa và thức ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quản.

Triệu chứng này khiến bạn khó chịu, khiến ngủ không ngon giấc, thậm chí khiến hơi thở có mùi hôi.

Thông thường axit sẽ được sản sinh trong quá trình dạ dày tiêu hóa thức ăn. Nhưng khi vừa ăn xong bạn đã ngủ ngay khiến cho cơ thắt thực quản dưới suy yếu, đóng mở bất thường tạo điều kiện cho axit trào ngước lên ống thực quản, khiến ngực nóng rát, tác động vào vào niêm mạc thực quản gây viêm loét, dần dần biến chứng có thể gây ung thư thực quản.

Sau ăn bao lâu thì đi ngủ là tốt nhất?

Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn nên chờ bao lâu sau khi ăn thì mới nên đi ngủ, đây chính là câu trả lời cho bạn.

– Nếu không có nhiều thời gian cho bữa ăn trưa và nghỉ ngơi, bạn hãy cố gắng sau ăn 15 phút mới được đi nằm ngủ trưa.

– Thời gian tốt nhất là sau khi ăn 30 phút bạn mới nên đi nằm ngủ trưa

– Để thức ăn tiêu hóa nhanh hơn bạn đừng ngồi một chỗ mà hãy đi lại nhẹ nhàng sẽ tốt hơn.

– Nhai thật kỹ khi ăn cũng giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn nhanh hơn.

– Tránh ăn những thực phẩm chiên xào nhiều chất béo vì những thực phẩm này cần nhiều thời gian hơn mới tiêu hóa hết được.

