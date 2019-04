Lý do người sống lành mạnh không uống nước tăng lực: Bạn nên biết 5 tác hại trước khi uống

Vì sao không nên uống nước tăng lực?

Nước tăng lực là loại đồ uống rất phổ biến, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng. Các nhà sản xuất nước tăng lực cho biết các sản phẩm của họ chứa các thành phần tự nhiên có thể cải thiện sự chú ý, năng lượng và khả năng tập thể dục…, nhưng để khỏe mạnh.

Một số đồ uống tăng lực có thể không tính đến caffeine trong các thành phần khác nên đã không ghi rõ trên bao bì nhãn mác.

Nồng độ caffeine trong nước tăng lực cao và uống quá nhiều có thể dẫn đến mất ngủ, kích động và biến chứng tim mạch, bao gồm tử vong đột ngột, có nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe.

2, Nước tăng lực chứa nhiều đường

Hàm lượng đường trong nước tăng lực có thể tương đương với soda và nước ép trái cây pha chế. Thêm đường vào đồ uống theo cách này có quá nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, bao gồm thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa, thúc đẩy tăng trưởng tế bào ung thư, tăng trọng lượng cơ thể và gây viêm mãn tính.

3, Uống nước tăng lực sẽ ảnh hưởng đến tim

Nếu uống phải hơn 300 mg caffeine có thể gây nhịp tim nhanh và rối loạn nhịp tim, trong khi một số sản phẩm nước tăng lực lại chứa nhiều caffeine.

Uống quá nhiều nước tăng lực gây tăng huyết áp, cũng liên quan đến tăng nhịp tim, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Hầu hết các trường hợp đều có sự liên quan đến các vấn đề về tim như rối loạn nhịp tim và các triệu chứng khác.

4, Không được pha nước tăng lực với rượu để uống

Trong thực tế, thói quen pha nước tăng lực và rượu để uống không phải là hiếm, đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên, những người uống nước tăng lực và rượu cùng một lúc có thể có nguy cơ về sức khỏe.

Những người trẻ tuổi pha chế nước tăng lực với rượu có khả năng uống rượu rất nhiều, giống như đã bị nghiện rượu. Loại rượu pha với nước tăng lực có thể gây say rượu sau khi uống cao gấp đôi so với chỉ uống rượu. Vì vậy tốt nhất không nên pha rượu với nước tăng lực để uống, vừa dễ say, vừa nguy hiểm.

5, Nước tăng lực sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Những người thường xuyên uống nước tăng lực có thể phải đối mặt với vấn đề với chất lượng giấc ngủ kém. Những người trẻ tuổi thường xuyên uống nước tăng lực có chất lượng giấc ngủ kém, dẫn đến các trạng thái lơ mơ, thiếu tập trung vào ban ngày, thi thoảng đầu óc bị "đơ", não hoạt động kém hơn.

Các thành phần chủ yếu nhất của hầu hết các loại nước tăng lực là caffeine và đường, và các thành phần khác có thể có bao gồm taurine và vitamin B.

Nếu bạn muốn duy trì mức năng lượng, tốt nhất nên thực hiện một số cách lành mạnh hơn như thay đổi lối sống, chẳng hạn như bổ sung nguồn thực phẩm chứa protein chưa qua chế biến (không phải thực phẩm chế biến sẵn).

Đồng thời bổ sung nguồn carbohydrate thô, để đảm bảo giấc ngủ ngon và giải tỏa áp lực thường xuyên cũng có thể cải thiện mức độ cân bằng năng lượng trong cơ thể, nâng cao sức sống, không phụ thuộc vào việc uống nước tăng lực.

Theo Trí thức trẻ