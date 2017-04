Lý do khiến hàng chục học sinh cứ liên tục ngộ độc quả ngô đồng là đây

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc do ăn hạt ngô đồng. Vậy, ngô đồng độc như thế nào? Mới đây, học sinh truyền tai nhau là quả óc chó, ăn ngon và giúp “thông minh hơn”, các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã cùng nhau ăn hạt ngô đồng. Nhiều em sau đó phải đến cơ sở y tế do bị đau bụng, nôn ói.

Ban đầu, các em được đưa đến trạm y tế phường truyền dịch và theo dõi. Đến tối 20/4, 20 em bị nặng sau đó được chuyển đến bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò.

Hàng chục học sinh ở Nghệ An nhập viện do ăn ngô đồng.

Trước đó, Khoảng 15h30 ngày 10/4 trong giờ ra chơi, hơn 10 học sinh lớp 2 trường Tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh đập một số quả cây ngô đồng rụng trong sân trường lấy hạt ăn. Khi về nhà, 9 học sinh có triệu chứng ngộ độc và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo tài liệu, ngô đồng là loài cây thuộc họ ngô. Trong họ này có nhiều loài khác nhau như dầu đông, bão dồng, ngô đồng hoa màu tím, ngô đồng hoa màu trăng, ngô đồng... Ngô đồng là loài cây được các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu và mô tả đầu tiên từ năm 1909.

Có 2 loại ngô đồng là ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ. 2 cây này thuộc 2 họ hoàn toàn khác nhau nhưng cùng được xem là cây thuốc quý.

Mặc dù được phân thành nhiều loại khác nhau những cây ngô đồng đều có tác dụng chữa bệnh. Trong y học cổ truyền, cây ngô đồng được xem là một vị thuốc quý. Cây ngô đồng cảnh có tác dụng làm thuốc tẩy, trị táo bón, gây nôn, lợi sữa. Thậm chí, lá của loại cây này còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh ghẻ. Một số thầy thuốc dân gian sử dụng cuống lá của cây này giã nát để chữa sa tử cung, điều trị ho khạc ra máu. Ngoài ra, cây ngô đồng cảnh còn được sử dụng là thuốc trị mụn nhọt, viêm cơ, viêm hạch, viêm tuyến mang tai.

Rất nhiều bộ phận trên cây ngô đồng thân gỗ có tác dụng tốt. Rễ và bỏ cây được hái liên tục quanh năm. Theo đông y, rễ cây ngô đồng thân gỗ có tính mát, vị hơi đắng có tác dụng trừ phong thấp, tiêu viêm, sát trùng rất tốt.

Qủa của cây ngô đồng thân gỗ.

Mặc dù là loài cây có nhiều điểm cực kỳ tốt nhưng cũng có một điểm không tốt cần lưu ý cho người sử dụng. Người dùng cây ngô đồng không nên để nhựa dính vào quần áo vật dụng vì nhựa này sẽ rất khó tẩy rửa. Không để trẻ em ăn cây ngô đồng cảnh vì trong cây ngô đồng cảnh có nhiều chất độc gây nguy hại đến tính mạng trẻ em.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên là Viện phó Viện Dược liệu cho biết: “Ngô đồng có hai loại là ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ. Hai cây này độc tố khác nhau nhưng nếu ăn phải đều có biểu hiện ngộ độc giống nhau. Một cây thuộc họ trám, một cây thuộc họ thầu dầu. Bị ngộ độc mà không được đưa đến viện kịp thời cộng với việc người bị ngộ độc ăn số lượng nhiều có thể gây tử vong. Biện pháp cứu chữa tốt nhất khi phát hiện người bị ngộ độc khi ăn phải hạt ngô đồng là làm mọi cách để họ nôn ra”.

Khi chín quả ngô đồng gần giống quả óc chó.

Ông cũng cho biết thêm, độc tố chính có trong cây ngô đồng là chất curcin gây bệnh ở đường tiêu hóa, gan. Nhiều người nhầm cây ngô đồng cảnh là sen núi nhưng thực chất là không phải. Ngô đồng gần như mọc tự nhiên, cây ngô đồng thân gỗ có thể cao đến 50m.

Khi chín già, vỏ quả ngô đồng màu xám, hình dáng giống với quả óc chó, đây là lí do khiến nhiều người ăn nhầm. Từ xa xưa, nhiều người đã truyền tai nhau về việc ăn quả óc chó giúp thông minh. Trên thực tế, nơi tập trung axít béo omega 3 nhiều nhất trong cơ thể là ở bộ não. Điều đáng chú ý là gần nửa lượng chất béo trong bộ não con người là ở dưới dạng bão hòa. Nó cực kỳ cần thiết để bảo vệ và ổn định hóa những phân tử axit béo không bão hòa.

Do vậy để bộ não hoạt động linh hoạt, thông minh hơn, cần bổ sung chất béo chất lượng cao như omega 3. Trong quả óc chó có rất nhiều omega 3 nên nó được coi là thực phẩm tốt nhất dành cho não.

Ngọc Thi