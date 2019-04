Loại quả quen thuộc người Việt nào cũng từng ăn có đến 15 tác dụng như "thần dược"

1. Giúp giảm cân

Su su chứa lượng calo rất thấp (16 calo/100 gram) vì vậy là lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn giảm cân . Ngoài ra, su su không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, rất giàu chất xơ, do đó, su su là thực phẩm được khuyên dùng cho những người đang cố gắng giảm cân.

2. Ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh

Su su hàm lượng folate 93μg/100 gram hoặc tương đương với 23% lượng folate được khuyến nghị sử dụng trong 1 ngày đối với bà bầu. Bản thân folate rất cần thiết trong quá trình phân chia tế bào, vì vậy chúng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và ngăn ngừa em bé khỏi các khiếm khuyết về thần kinh.

3. Giảm cholesterol

Trong bảng hàm lượng chất dinh dưỡng, su su không chứa chất béo bão hòa. Do đó, su su có thể được sử dụng để kiểm soát mức cholesterol cao. Và rất tốt để tiêu thụ cho những người có cholesterol cao.

4. Ngăn ngừa ung thư

Su su có hàm lượng chất chống oxy hóa của apigenin và luteolin: 2 loại chất chống oxy hóa rất hữu ích để chống lại và làm sạch các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể.

5. Giàu kali

Hàm lượng kali trong su su lên tới 125 mg mỗi 100 gram. Đây là chất điện giải vô cùng cần thiết đối với cơ thể.

6. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Su su có hàm lượng flavonoid dồi dào, có thể giúp cơ thể chống lại Reactive Oxygen Species (ROS) - một chất có thể gây phản ứng có hại, các gốc tự do gây ra lão hóa sớm và các bệnh nguy hiểm khác.

7. Là một nguồn chất chống oxy hóa

Su su chứa khoảng 7,7 mg vitamin C. Bản thân vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào hoặc ngăn chặn sự xâm nhập của các gốc tự do vào cơ thể. Bằng cách tiêu thụ 100gram su su mỗi ngày, bạn sẽ đáp ứng khoảng 13% tổng nhu cầu vitamin C của cơ thể được khuyến nghị.

8. Điều trị sỏi thận

Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bắc Florida, quả và đặc biệt là ngọn và lá su su có thể được sử dụng trong điều trị sỏi thận . Ngoài ra, lá su su cũng rất hữu ích trong việc giảm huyết áp cao.

9. Ngăn ngừa táo bón

Chất xơ dồi dào trong su su sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong cơ thể, do đó nó có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của táo bón.

10. Hạ huyết áp

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Purdue, ăn su su được cho là có thể hạ huyết áp. Trong nghiên cứu, su su được sử dụng như trà hoặc tiêu thụ dưới dạng đồ uống, và kết quả đã chứng minh làm giảm huyết áp.

11. Điều trị đầy hơi

Su su chứa các hợp chất rất hữu ích để điều trị rối loạn dạ dày và đầy hơi.

12. Ngăn ngừa bệnh tim

Su su chứa nhiều vitamin thiết yếu rất hữu ích cho sức khỏe của cơ thể. Một trong số đó là vitamin C - chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh gây ra bởi các gốc tự do, ví dụ như bệnh tim.

13. Giàu chất dinh dưỡng

Các khoáng chất khác nhau như kali, sắt, phốt pho và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể để duy trì hệ thống miễn dịch, duy trì sức mạnh và mật độ xương và răng, duy trì sức khỏe trao đổi chất. Và, các khoáng chất khác nhau cũng được tìm thấy bên trong su su.

14. Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu vitamin B2 và sắt có thể khiến một người bị thiếu máu hoặc thiếu máu. Sus u có khả năng kích thích sản xuất hồng cầu và huyết sắc tố trong cơ thể, ngăn ngừa sự xuất hiện của thiếu máu.

15. Giảm nguy cơ đột quỵ

Theo nghiên cứu, lượng homocysteine trong máu quá cao sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, dẫn đến bệnh tim. Loại quả này có thể là một nguồn folate tốt cho cơ thể và giúp ổn định homocysteine trong máu.

Theo Dân Việt