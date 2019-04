'Lên đời' nhan sắc, nhiều quý ông nhập viện vì tai biến

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội bên lề một hội nghị về chuyên ngành Da liễu mới đây, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trước đây, dịch vụ làm đẹp được xem là xa xỉ và chủ yếu dành cho những phụ nữ khá giả, thì nay đã trở nên phổ biến, cho cả nam giới và phụ nữ.

Trong số khoảng 25.000 lượt người đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám, tư vấn, điều trị da bệnh lý và thực hiện các dịch vụ làm đẹp thì có tới 30% là nam giới.

Khám, kiếm tra bệnh cho một nam bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Nhiều quý ông đã thực hiện các dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu như: nâng cơ, trẻ hóa da, chăm sóc da bị lão hóa, sạm, nám, tàn nhang, rạn da, giảm mỡ vùng đùi, bụng, tay, vai...

Bên cạnh đó, nhiều người đến tham khảo, tư vấn và điều trị chứng rụng tóc và cấy tóc cho vùng đầu bị hói. Ngoài ra, điều trị tăng tiết mồ hôi nách, cắt bao quy đầu, những liệu trình điều trị trứng cá, sẹo lõm, sẹo lồi,... được phái nam lựa chọn chủ yếu.

Thậm chí, có những khách hàng là quý ông trung niên thực hiện "combo" cấy tóc, căng da mặt, hút mỡ bụng tại Bệnh viện. Trước đó, nam khách hàng đã đi bọc răng bằng loại sứ cao cấp. Tổng chi phí cho quy ông "đại tu" nhan sắc hết hơn 200 triệu đồng.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Khoa Điều trị bệnh da nam giới thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương, trước đây hầu hết quý ông đi làm đẹp là Việt kiều, doanh nhân, nghệ sĩ, MC hay những đối tượng là người của công chúng, nhưng nay có khá nhiều thanh niên trẻ tuổi đã đến cơ sở y tế để chăm sóc da mặt, điều trị mụn trứng cá, nâng mũi...

Với những quý ông lớn tuổi hơn, tầm ngoài 50 tuổi họ thường mong muốn được căng da mặt, cắt mí mắt, bọc răng sứ, cấy tóc, căng da trán, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi. Thậm chí, có trường hợp nam giới cũng đã đề nghị bơm mỡ nâng ngực để phô trương cơ thể.

Nhiều người đề nghị các bác sĩ thẩm mỹ cố gắng làm sao để khi quý ông làm xong nhưng người khác phải "không phát hiện ra".

Tuy nhiên, theo BS Tâm, không phải quý ông nào cũng có thể thực hiện các dịch vụ làm đẹp như mong muốn bởi có những trường hợp trung niên đến hút mỡ do uống bia, nhậu nhẹt quá nhiều lại ngại vận động hoặc do tuổi cao cơ bụng chảy xệ... thường được tư vấn thay đổi chế độ sinh hoạt, hạn chế rượu bia một thời gian trước khi can thiệp phẫu thuật hút mỡ.

"Nếu không kiêng khem thì chỉ một thời gian sau hút mỡ, cơ thể lại nở ra như cũ" - BS Tâm nói.

Các bác sĩ cho biết cũng giống như quý bà đi làm đẹp, việc "lên đời" nhan sắc của quý ông cũng xảy ra tai biến, nhất là khi xu hướng làm đẹp không xâm lấn hoặc ít xâm lấn đang lên ngôi.

Khẳng định nhu cầu làm đẹp không chỉ riêng ai, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người dân trước khi sử dụng dịch vụ nên thận trọng, tìm hiểu kỹ và chọn lựa những cơ sở uy tín, có bác sĩ được đào tạo và cấp phép thực hiện để đảm bảo hiệu quả; tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra dẫn đến tiền mất tật mang và tốn kém chi phí cũng như thời gian khắc phục các hậu quả.

Trên thực tế, không ít nam thanh niên bị mụn trứng cá, ham chữa nhanh nên lựa chọn những phương thức chữa mụn từ quảng cáo trên mạng xã hội dẫn đến biến chứng tai hại.

Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh đi đến các cơ sở y tế chưa được cấp phép thực hiện các thủ thuật như tiêm chất làm đầy (filler) bị tai biến tại các vùng trên khuôn mặt, gây tắc mạch khiến bệnh nhân bị sưng môi, tắc mạch gây hoại tử vùng mũi, tắc mạch và tổn thương vùng mũi – mắt..., đau nhức, mưng mủ và phải đến Bệnh viện để can thiệp.

Một số người đi cắt bao quy đầu ở phòng khám tư bị tai biến cũng tìm đến Bệnh viện để khắc phục lại hậu quả...

Võ Thu