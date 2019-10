Lấy chồng 3 năm vẫn không có thai, đi khám thì bác sĩ phát hiện sự thật không thể tin nổi

Trang Daily Business của Trung Quốc mới đây đã đưa tin về một trường hợp hy hữu tại Hàng Châu. Chị Tiểu Thái, 27 tuổi, dù đã lấy chồng được 3 năm nhưng mãi vẫn chưa có "tin vui". Thấy con dâu dù được tẩm bổ thế nào vẫn chưa sinh cháu cho mình, người mẹ chồng rất lo lắng nên đã khuyên con nên đến viện khám.

Chị Tiểu Thái được mẹ chồng đưa đến khoa Phụ Khoa của Bệnh viện y học Trung Quốc để thăm khám. Bác sĩ Lâu Ý Vân đã tiến hành siêu âm âm đạo cho chị, khi nhận được kết quả siêu âm, đến bác sĩ cũng phải giật mình mà nói: "Có nhầm lẫn gì không? Bệnh nhân này vẫn còn trinh ư…"

Lấy chồng 3 năm, chị Tiểu Thái vẫn còn trong trắng khiến bác sĩ phải giật mình.

Lấy chồng 3 năm mà vẫn còn "nguyên vẹn" đó quả là sự lạ. Khi bác sĩ trò chuyện riêng với Tiểu Thái, chị cho biết mình rất sợ đau. Khi chồng có ý định gần gũi, chị đều nghĩ đến việc sẽ bị rách màng trinh nên hoàn toàn chống cự vì sợ. Dù 2 vợ chồng chị đã thử nhiều cách khác nhau xong Tiểu Thái không thể chịu đựng được.

Bị vợ cự tuyệt, chồng Tiểu Thái không dám động vào người vợ. Thậm chí, chính anh cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý, bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận lượng tinh trùng của người chồng tương đối ít.

Theo bác sĩ Lâu Ý Vân, không có nhiều trường hợp gặp vấn đề như chị Tiểu Thái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chị chính là do tâm lý. Ngoài ra, không loại trừ chị đã mắc 1 số bệnh lý, cần phải được kiểm tra thêm.

Bác sĩ khuyên rằng, khi 1 cặp vợ chồng gặp vấn đề về tình dục thì trước tiên cần phải vượt qua rào cản tâm lý, ngay lập tức đến viện thăm khám để được điều trị đúng cách. Trong trường hợp Tiểu Thái không thể vượt qua thì rất có thể chị sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ màng trinh.

Ngoài yếu tố tâm lý, những lý do sau khiến phụ nữ không muốn quan hệ tình dục:

- Thiếu hụt hormone sinh dục : Một nguyên nhân khiến phụ nữ mất đi ham muốn trong "chuyện ấy" có thể là do hormone sinh dục giảm đi nhanh chóng sau khi sinh, đặc biệt ở phụ nữ cho con bú. Việc ức chế sản xuất hormone khiến âm đạo trở nên khô và mất dần ham muốn tình dục.

- Tự ti với cơ thể: Tự ti vì mình quá béo, hay quá gầy… cũng làm ham muốn quan hệ ngày càng giảm đi. Dần dần, phụ nữ sẽ né tránh chuyện ân ái và mất dần ham muốn.

- Mãn kinh : Thời kỳ mãn kinh của phụ nữ thường xuất hiện các triệu chứng như khô âm đạo, đau rát khi quan hệ tình dục, khiến phụ nữ lớn tuổi ngại ngùng và dần dần mất hứng thú trong quan hệ tình dục.

- Trầm cảm sau sinh: Trầm cảm sau khi sinh được xem là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ cảm thấy chán nản trong chuyện ân ái. Mất hứng thú tình dục có thể xảy ra khi các bà mẹ phải chịu đựng cơn trầm cảm kéo dài một thời gian sau khi sinh.

- Bị co thắt âm đạo: Co thắt âm đạo là những co thắt tự động của phụ nữ trong sàn chậu bằng phản xạ khi có vật lạ thâm nhập vào âm đạo. Các cơ thắt gây đau đớn từ mức khó chịu đến bỏng rát. Ở một số người, co thắt âm đạo xảy ra trong mọi trường hợp khi có vật lạ xâm nhập có thể là dương vật, ngón tay, que bông hoặc dụng cụ khám phụ khoa.

