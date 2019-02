Làm sao để ăn đêm mà không béo? Đây là 3 nguyên tắc mà chuyên gia khuyên bạn làm theo

Chen Yujia, Giám đốc Phòng khám Trung y Yafeng Weixin nói rằng, lá lách chịu trách nhiệm quản lý các chức năng của tiêu hóa và trao đổi chất. Khi chức năng của nó bị suy yếu, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên không tốt và quá trình trao đổi chất cũng chậm lại. Mà những cơn đói lại có liên quan đến sức khỏe của lá lách. Nếu như vậy, việc giảm cân cũng không dễ dàng.

Có vẻ rất hiểu tâm lý của chị em, ông Chen đã đưa ra một số lời khuyên nhỏ mà bạn nên biết về chuyện ăn đêm.

Các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cũng phát hiện ra rằng nếu bạn thực sự đói, ăn một thứ gì đó sẽ không chỉ cho phép cơ thể tiếp tục đốt cháy calo mà còn ức chế giải phóng ghrelin và tránh lưu trữ quá nhiều chất béo. Do đó, ăn đêm không hẳn là xấu đối với sức khỏe của bạn. Đó chính là lý do tại sao chúng ta không thể đổ lỗi cho việc không thể giảm cân là do mình hay thức khuya.

"Tôi thấy rằng hầu hết những người có thói quen ăn khuya đều ngủ muộn. Đem hỏi bạn bè và người thân xung quanh, ăn lúc mấy giờ thì gọi là ăn khuya thì câu trả lời tôi nhận được là 11 hoặc 12 giờ đêm. Với tôi, đây là thời gian vừa xong mọi công việc trong ngày và chắc chắn có nhiều bà mẹ khác cũng vậy. Và lúc này, trong trạng thái tương đối thoải mái, không ít người cảm thấy muốn ăn gì đó để tự an ủi bản thân, vậy là họ phạm phải điều cấm kị, ăn và ăn", ông Chen nói.

Có vẻ rất hiểu tâm lý của chị em, ông Chen đã đưa ra một số lời khuyên nhỏ mà bạn nên biết. Đó là chỉ cần làm theo phương pháp của ông thì chuyện ăn đêm không phải là điều gì quá đáng sợ.

Bạn có thể ăn đêm, nhưng bạn cần có kỹ năng. Đặc biệt, đối với những người không thể ngủ khi đói, ăn một chút thức ăn lành mạnh vào lúc đêm muộn sẽ dễ ngủ hơn. Và điều quan trọng là chọn đúng thực phẩm tốt cho ăn đêm. Sau đây là 3 lời khuyên cho việc ăn đêm và các thực phẩm tốt cho ăn đêm mà bạn có thể lựa chọn để không lo bị béo:

1. Kiểm soát lượng thức ăn bạn ăn trong ngày, không ăn chất béo lúc muộn

Lý do bạn cần tránh ăn chất béo lúc đêm muộn không phải vì bạn chuẩn bị ngủ mà vì bạn đã ăn quá nhiều thức ăn này trong ngày rồi. Nếu dùng đơn vị là đĩa để đánh giá trọng lượng bữa ăn của một người bình thường thì 3 bữa/ngày sẽ tương đương với 3 đĩa và cơ thể sẽ từ từ điều chỉnh với cùng một lượng tiêu thụ, sau đó nó sẽ duy trì sự cân bằng.

Nếu bạn ăn thêm 1 đĩa vào buổi tối trong khi các hoạt động vận động không tăng thì lượng calo được đốt chỉ vào khoảng 33%. Nếu ngày nào bạn cũng ăn như vậy thì ngày bạn béo phì cũng không xa lắm đâu.

Ngoài ra, việc kiểm soát thức ăn trong ngày cũng rất quan trọng. Mọi thứ đều có thể ăn được, nhưng nó phải được cân bằng. Đừng chỉ ăn một loại thực phẩm nhất định, ngay cả khi nó là rau xanh - nghe có vẻ rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên ăn thế nào mới là cân bằng? Theo ông Chen, tỉ lệ này nên là: Rau và trái cây chiếm khoảng một nửa, tinh bột và thực phẩm chủ yếu chiếm khoảng 1/4, và phần còn lại là thịt, protein và chất béo.

2. Linh hoạt một chút trong bữa tối

Một số người có thể nói: "Tôi chỉ thỉnh thoảng mới ăn tối muộn, thường thì đó là khi tôi có hẹn. Vậy tôi nên làm thế nào?".

Trên thực tế, tốt hơn là nên cố gắng nên ăn đủ bữa chứ không phải là lượng thức ăn bạn ăn mỗi bữa. Nhiều người thường cảm thấy đói trước khi đi ngủ. Có người cho rằng uống nếu đói thì uống nước rồi đi ngủ. Nếu bạn không quá đói, bạn có thể đi ngủ vào lúc này, nhưng nếu quá đói thì chắc chắn bạn sẽ khó ngủ. Nhịn đói lúc đó không những không dễ ngủ mà nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, và để lại ấn tượng tiêu cực về việc giảm béo. Điều này không có lợi cho sức khỏe của bạn lâu dài.

Vì vậy, ông Chen đề nghị bạn có thể chia bữa tối thành 2 lần. Nên ăn bữa ăn thông thường cho bữa tối và giữ lại 1/3 để ăn trước khi đi ngủ. Nó có thể thỏa mãn ham muốn ăn khuya của bạn mà không phải lo lắng đến chuyện ăn quá nhiều và phải tránh béo phì .

3. Tốt nhất là ăn xong trong vòng 2 tiếng trước khi đi ngủ

Đi ngủ ngay sau khi ăn muộn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây khó tiêu. Nói chung, thời gian tiêu hóa của một bữa ăn mất khoảng bốn giờ để hoàn thành, cộng với quá trình vận chuyển từ dạ dày đến ruột. Do đó, nên ăn tối muộn vào buổi tối ít nhất hai giờ trước khi đi ngủ. Nếu bạn quen ngủ vào lúc 12 giờ tối và thức dậy lúc 8 giờ sáng thì tốt nhất nên ăn muộn vào buổi tối trước 10 giờ. Theo cách này, cơ thể sẽ có thời gian để tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa, và ngày hôm sau sẽ không bị đầy bụng do khó tiêu.

Một số thực phẩm tốt cho ăn đêm

Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng mọi người đều có thể ăn uống lành mạnh hơn, vì vậy ở đây, tôi khuyên bạn nên giới thiệu một vài thực phẩm tốt cho ăn đêm", ông Chen Yujia chia sẻ:

- Sữa chua không đường: Loại sữa chua này giàu protein và canxi, không chỉ thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, cải thiện táo bón, mà còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Những người mắc chứng không dung nạp đường sữa cũng có thể ăn loại sữa chua này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi lựa chọn. Nhiều sản phẩm thương mại đã được thêm vào một lượng lớn pectin và sữa bột được sử dụng để tiết kiệm chi phí, do đó, chất lượng và dinh dưỡng sẽ khác nhau.

- Ngũ cốc tự nhiên: Ăn một chút ngũ cốc vào ban đêm khi đói không chỉ tránh được việc hấp thụ quá nhiều nhiệt lượng một lúc mà còn giúp bạn có cảm giác no.

- Các loại hạt: Các loại hạt tự nhiên rất giàu axit béo không bão hòa và vitamin tổng hợp. Mặc dù lượng calo không thấp, nhưng chúng có giá trị dinh dưỡng cao, và ăn đúng cách sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo Helino