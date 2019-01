Không tiêm vắc xin để trẻ "thuận tự nhiên" là có tội với chính con bạn

ThS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - nơi tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân cấp cứu vì các bệnh truyền nhiễm mỗi năm - là một trong 3 chuyên gia tham dự Giao lưu trực tuyến "Tiêm chủng vắc xin ComBE Five - những điều cha mẹ nhất định phải biết" được Báo Gia đình & Xã hội tổ chức mới đây.

Trả lời câu hỏi về việc không ít bà mẹ cho rằng cứ để con tự mắc bệnh, ắt sẽ có miễn dịch tự nhiên với bệnh tật, theo nguyên lý "thuận theo tự nhiên", không cần tiêm vắc xin phòng bệnh, BS Cấp khẳng định: Đó là tội ác, là vô trách nhiệm với con cái và cộng đồng.

Theo vị chuyên gia này, với một người không được tiêm vắc xin, muốn có miễn dịch thì trước hết người đó phải mắc bệnh. Điều đó rất nguy hiểm vì một số người sau khi mắc bệnh thì có miễn dịch, nhưng cũng có một số người sẽ tử vong hoặc di chứng nặng trước khi có miễn dịch đó.

Ví dụ, theo BS Cấp, trước đây có bệnh đậu mùa, khi chưa có vắc xin và tiêm phòng khống chế bệnh này, cứ 100 người mắc bệnh đậu mùa sẽ có 30 người tử vong, chỉ có 70 người có khả năng có miễn dịch.

“Cái giá phải trả quá đắt” – BS Cấp nói.

Trong khi đó, nếu tiêm vắc xin tỷ lệ xảy ra biến chứng nặng rất thấp. Tỷ lệ tiêm vắc xin và có miễn dịch trong cơ thể cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, có nhiều bệnh kể cả bị nhiễm bệnh rồi sau đó còn không có miễn dịch như viêm phổi do phế cầu, viêm màng não do Haemophilus hoặc bệnh uốn ván.

"Người ta đã bị bệnh rồi vẫn không có được miễn dịch nên bắt buộc phải tiêm phòng, người ta phải tiêm chủng" - BS Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh.

Tiêm vắc xin ComBE Five có thể phòng được 5 bệnh nguy hiểm. Ảnh: Võ Thu

Các chuyên gia cảnh báo, một đứa trẻ phải qua bệnh tật mới có miễn dịch, nhưng không ít trẻ khi bị bệnh đã không qua nổi, trẻ tử vong. Nên nếu cha mẹ không cho con tiêm phòng, để cho trẻ tự mắc bệnh để có miễn dịch tự nhiên là thiếu trách nhiệm với con, là việc làm độc ác với trẻ.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện nay có một số ít các bà mẹ sử dụng cụm từ "thuận theo tự nhiên" để nói về chuyện tiêm vắc xin hay nuôi con, sinh con.

TS Điển cho rằng, cần phải hiểu thuận theo tự nhiên như thế nào? Ví dụ như cho con bú mẹ và bú trực tiếp trên bầu sữa mẹ là thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, lịch sử y học đã giúp cho tuổi thọ tăng hơn, tỷ lệ trẻ sinh ra sống tăng lên, tỷ lệ tử vong trẻ giảm xuống dựa vào những thành tựu của y học hiện nay, trong đó sáng chế ra các vắcxin là những thành tựu cực quan trọng.

Dựa vào vắc xin chúng ta đã thanh toán được rất nhiều bệnh mà những bệnh này đã gây đại dịch trên thế giới ví dụ như bệnh đậu mùa.

Do vậy, chúng ta hãy cho con của mình được hưởng những thành tựu của y học để con sống khỏe hơn.

"Bạn có thể đến thăm những em bé bị ho gà, hay sởi, hiện đang nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương và hỏi các bà mẹ con mình tiêm phòng hay không thì sẽ hiểu được khi đứa trẻ bị bệnh sẽ nguy hiểm thế nào" - TS Điển chia sẻ.

Do đó, theo các chuyên gia, tiêm phòng cho trẻ không chỉ phòng bệnh cho chính bản thân của trẻ mà còn tạo kháng thể chống bệnh tật tốt cho cả cộng đồng. Các bệnh tật đã có vắc xin phòng bệnh thì nên tiêm phòng cho cháu.

Vắc xin comBe five phòng được các bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, viêm phổi/ viêm màng não do vi khuẩn Hib. Đây là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong thành phần vắc xin ComBe five có thành phần ho gà toàn tế bào, cũng như các vắc xin khác.