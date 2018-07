Không phải cam, đây mới là những loại quả giàu vitamin C nhất để bạn bổ sung vào mùa hè

Ổi là loại quả đứng đầu trong danh sách giàu Vitamin C, cứ 100mg chứa khoảng 250mg Vitamin C. Không chỉ vậy, quả ổi còn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, kẽm, kali và mangan rất có lợi cho hệ tiêu hóa, cũng như giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Quả cam cũng là loại quả cung cấp dồi giàu vitamin C. Vitamin C trong cam vào khoảng 70mg cho 100g, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, qua đó làm giảm nguy cơ ung thư. Một quả cam cả vỏ có tới 120,7 mg vitamin C, trong khi phần vỏ đã chứa 23,2 mg.

Quả kiwi là loại quả có chứa nhiều Vitamin C hơn cả cam. Ngoài ra, kiwi chứa nhiều kali như chuối, đồng, chất chống oxy hóa và serotonin, giúp bạn ngủ tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người ăn hai quả kiwi trước khi đi ngủ 1h có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Nho đen giàu chất chống oxy, có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, một chén nho đen có chứa tới 203 mg vitamin C.

Đu đủ giúp làm sáng làn da và củng cố xương khớp. Một nửa quả đu đủ cung cấp đến 238 mg vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu thường xuyên bị cảm cúm do hệ miễn dịch suy giảm, bạn nên lưu ý bổ sung đu đủ trong chế độ dinh dưỡng.

Quả dâu tây chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, rất tốt cho tim và làn da. Dâu tây chứa lượng vitamin C khoảng 80mg cho 100g quả. Quả dâu tây nên được ăn sống thì giá trị chất chống oxy cao nhất cùng với lượng vitamin C giữ lâu dài. Lượng chất xơ trong dâu tây rất quan trọng cho hệ tiêu hóa và khiến cho bạn có cảm giác no lâu.

Cà chua rất giàu Vitamin C, là chất chống oxy hóa. Cà chua cũng rất tốt cho da vì chúng có đặc tính kháng viêm và có tác dụng làm mát da.

Ớt chuông là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C cao nhất, đặc biệt cho những người ăn chay. Lượng vitamin C dồi dào trong ớt chuông vàng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và chống nếp nhăn xuất hiện sớm. Một nửa cốc ớt chuông đỏ sống chứa 140 mg Vitamin C. Tuy nhiên, nên nhớ đừng nấu ớt chuông quá chín nếu không chất dinh dưỡng sẽ bị phá hủy.

Xoài là loại trái cây bổ sung rất nhiều vitamin C. Ngoài ra, loại quả này cũng cung cấp nhiều vitamin A - giữ vai trò quan trọng trong miễn dịch và giúp đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Quả mâm xôi nhìn nhỏ vậy nhưng lại là loại cung cấp lượng vitamin C và chất xơ đủ mức cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Cũng giống như các loại quả khác, quả mâm xôi có thể ăn riêng hoặc đem dùng làm salad hoa quả cùng nhiều loại quả khác. Trong mỗi mùa hè, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không thử loại quả này.

Dứa là một loại quả tuyệt vời mà mùa hè ban tặng cho chúng ta. Không những giàu vitamin A, C, canxi, kali và phốt pho, dứa còn chứa nhiều chất xơ và năng lượng. Ăn nhiều dứa vào mùa hè, bạn sẽ có được một bộ xương chắc khỏe, hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hơi thở thơm tho và đặc biệt cơ thể cũng thon gọn đi đáng kể.

Chanh leo chứa đầy đủ các loại axit hữu cơ, chủ yếu là axit citric, các chất khoáng và chất vi lượng như sắt, phốt pho, kẽm, magiê… và nhất là vitamin C có lợi cho sức khỏe. Một cốc nước chanh leo chua chua ngọt ngọt và thơm dìu dịu là lựa chọn khó có thể tuyệt vời hơn để thư giãn trong ngày hè nóng nực.

