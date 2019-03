Không chỉ bảo vệ sức khỏe tim, trí não và hệ miễn dịch, các loại trái cây có múi còn có những tác dụng này

Vandana Sheth, chuyên gia dinh dưỡng kiêm phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, những dưỡng chất như vitamin C, kali và axit folic trong những loại quả họ cam quýt có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim. Dưới đây là 10 lợi ích cụ thể của các loại thực phẩm này đối với việc tăng cường sức khỏe não và hệ miễn dịch :

Những dưỡng chất như vitamin C, kali và axit folic trong những loại quả họ cam quýt có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim.

Cải thiện trí não

Sở hữu đặc tính chống oxy hóa và chứa một lượng lớn flavonoid, các loại trái cây họ cam quýt có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer.

Trên thực tế, một nghiên cứu vào năm 2017 đến từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh quốc với sự tham gia của 13000 người cao tuổi Nhật Bản đã chỉ ra, những người tiêu thụ nhiều loại trái cây có múi bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 23% so với người chỉ ăn hoa quả ít hơn hai lần mỗi tuần. Bệnh liên quan tới tuổi tác thường xuất hiện khi các tế bào hoạt động kém hiệu quả và suy nhược. Bổ sung flavonoid từ trái cây là biện pháp tuyệt vời nhằm đẩy lùi quá trình lão hóa tự nhiên này của cơ thể.

Sở hữu đặc tính chống oxy hóa và chứa một lượng lớn flavonoid, các loại trái cây họ cam quýt có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer.

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Lượng khoáng chất trong cơ thể càng cao thì bạn càng phải đối mặt với bệnh sỏi thận. Một nghiên cứu lớn vào năm 2014 đăng trên Tạp chí Tiết niệu cho thấy, bệnh này xuất hiện phổ biến ở những người ít tiêu thụ trái cây họ cam quýt. Những thực phẩm nhiều múi này có khả năng tăng nồng độ axit citric trong nước tiểu, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe liên quan tới thận.

Những thực phẩm nhiều múi này có khả năng tăng nồng độ axit citric trong nước tiểu, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe liên quan tới thận.

Kiểm soát cân nặng

Bổ sung 4 gram chất xơ từ cam và bưởi có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết trong máu, từ đó giúp bạn no lâu hơn. Hiệu quả này còn tăng gấp vài lần nếu kết hợp trái cây với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua nguyên chất và trứng. Nếu không có điều kiện, mọi người có thể sử dụng nước ép từ các loại quả này. Dù sở hữu một lượng đường đáng kể, loại nước này lại bổ sung nhiều chất xơ cho cơ thể.

Bổ sung 4 gram chất xơ từ cam và bưởi có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết trong máu, từ đó giúp bạn no lâu hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim

Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2006 đăng trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm đã chỉ ra, sau một tháng, những người phẫu thuật bắc cầu động mạch vành sở hữu nồng độ cholesterol xấu, triglyceride thấp vì mỗi ngày ăn một quả bưởi.

Một số hợp chất trong trái cây họ cam quýt có thể cải thiện sức khỏe của tim như chất xơ hòa tan và flavonoid. Hơn 100 hợp chất phytochemical trong loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa viêm nhiễm gây hại cho tim.

Ngoài việc sở hữu nhiều chất xơ, trái cây họ cam quýt cũng là một nguồn cung cấp axit folic tuyệt vời. Hợp chất này có khả năng làm giảm nồng độ axit amin homocysteine và tăng homocysteine, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, bưởi còn là một thành phần quan trọng trong quá trình bào chế một số loại thuốc dùng cho huyết áp cao, cholesterol và trầm cảm.

Một số hợp chất trong trái cây họ cam quýt có thể cải thiện sức khỏe của tim như chất xơ hòa tan và flavonoid.

Chống ung thư đường tiêu hóa

Theo một bài báo vào năm 2017 đăng trên Tạp chí Frontiers in Pharmacology, trái cây có múi giúp chống và điều trị một số bệnh ung thư. Tiêu thụ hoa quả họ cam quýt sẽ đẩy lùi các bệnh ung thư đường tiêu hóa, bao gồm ung thư miệng, thực quản, dạ dày và ruột kết. Các vitamin C, carotenoid và flavonoid trong trái cây, rau củ có mối liên hệ mật thiết với việc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển.

Các vitamin C, carotenoid và flavonoid trong trái cây, rau củ có mối liên hệ mật thiết với việc ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển.

Tăng cường hấp thụ sắt

Hàm lượng vitamin C trong một quả cam, bưởi, chanh lần lượt là 68 mg, 77 mg và 18 mg. Càng bổ sung nhiều chất này thì cơ thể bạn càng hấp thụ nhiều sắt. Với những người ăn chay, đây là vấn đề quan trọng vì họ khó có thể bổ sung nhiều sắt từ thực vật.Trên thực tế, vitamin C làm tăng khả năng hấp thụ khoáng chất này trong cơ thể lên gấp 5-6 lần.

Hàm lượng vitamin C trong một quả cam, bưởi, chanh lần lượt là 68 mg, 77 mg và 18 mg.

Giữ nước

Mỗi khi khát nước, mọi người thường có thói quen bổ sung loại chất lỏng này từ nước lọc thông thường. Trên thực tế, khoảng 1/4 lượng nước chúng ta hấp thụ đều đến từ thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày. Do chứa khoảng 90% là nước, cam là loại trái cây tuyệt vời giúp bạn ngăn ngừa và giảm mất nước hiệu quả.

Do chứa khoảng 90% là nước, cam là loại trái cây tuyệt vời giúp bạn ngăn ngừa và giảm mất nước hiệu quả.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Cam là loại trái cây chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương ADN do gốc tự do gây nên. Dù không có hiệu quả phòng tránh bệnh tật, hợp chất này lại giảm thiểu thời gian và mức độ nghiêm trọng của tình trạng cảm lạnh. Vitamin C có thể hòa tan trong nước nên cơ thể chúng ta không có khả năng tích trữ hợp chất này như chất béo. Do đó, bổ sung loại vitamin này thông qua trái cây là việc làm rất quan trọng mỗi ngày.

Vitamin C có thể hòa tan trong nước nên cơ thể chúng ta không có khả năng tích trữ hợp chất này như chất béo.

Chống nếp nhăn

Sử dụng serum vitamin C là bí quyết của các chuyên gia thẩm mỹ nhằm chống lại những dấu hiệu lão hóa da. Một nghiên cứu vào năm 2007 đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, phụ nữ hấp thụ nhiều vitamin C thường sở hữu ít nếp nhăn.

Hợp chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, một loại protein giúp duy trì sự mịn màng và trắng sáng cho da. Lượng collagen dần mất đi cùng với tuổi tác. Do đó, bổ sung vitamin C vừa ngăn ngừa cơ thể lão hóa vừa hạn chế nếp nhăn xuất hiện trên da.

Sử dụng serum vitamin C là bí quyết của các chuyên gia thẩm mỹ nhằm chống lại những dấu hiệu lão hóa da.

Tránh đầy bụng

Đầy hơi là tình trạng vô cùng phổ biến hiện nay. Để tránh đầy bụng, mọi người có thể tiêu thụ một quả cam hoặc bưởi mỗi buổi sáng. Việc làm này sẽ giúp bạn bổ sung khoảng 1/10 lượng kali được khuyến nghị hấp thụ hàng ngày. Kali có khả năng giảm đầy hơi vì chúng giúp ngăn ngừa natri giữ nước trong cơ thể.

Theo Helino