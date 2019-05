Khó 'gần gũi' vợ, nam thanh niên cố chịu đựng để rồi bị cắt 'của quý' vì ung thư

Anh Viết Hồng (đã đổi tên) 28 tuổi ở Hà Nội đã lấy vợ. Là thanh niên trai tráng nhưng mỗi lần gần gũi, anh thấy rất khó khăn, đau đớn. Nghĩ "chưa có kinh nghiệm chinh chiến chuyện ấy" nên anh Hồng cố chịu đựng và cố cải thiện.

Nhưng nửa năm nay, anh bỗng phát hiện, chỗ ấy của mình liên tục chảy dịch, bốc mùi hôi và ngày càng nghiêm trọng. Bao quy đầu bị sưng to, các tổ chức sùi ở vùng đầu dương vật...

Tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống nhưng không đỡ, đến khi "của quý" rỉ máu, anh Hồng mới lén vợ tìm đến bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

Anh Hồng lặng người khi bác sĩ thông báo phát hiện anh bị ung thư tế bào vẩy (tế bào gai) dương vật. Đây là loại ung thư chiếm 95% các ca ung thư dương vật.

BS Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), để bảo tồn chức năng phần còn lại của "của quý", các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ phần bao quy đầu và nạo vét hạch cho bệnh nhân, cắt 1/5 dương vật.

Theo BS Minh, mỗi năm có gần 50 ca ung thư dương vật đến bệnh viện khám và điều trị mỗi năm tại bệnh viện này, với nhiều độ tuổi khác nhau nhưng anh Hồng là một trong số những bệnh nhân trẻ tuổi nhất phải cắt "của quý" vì ung thư dương vật.

Vệ sinh kém, lĩnh ung thư

TS.BS Phạm Cao Kiêm - Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ung thư dương vật là căn bệnh ít gặp ở các nước phát triển, nhưng thường gặp ở các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển.

Ở Mỹ và các nước phương Tây, tỷ lệ ung thư dương vật từ 0,4-0,6% các bệnh ác tính. Tại Việt Nam, ung thư dương vật chiếm tỷ lệ 2,1/100.000 dân ở Hà Nội và ở TP HCM là 3,4% các loại ung thư.

"Bệnh ung thư dương vật di căn theo ba đường: tại chỗ, di căn xa, tỷ lệ di căn hạch bẹn là 37%. Khi đã di căn hạch thì khả năng sống sẽ giảm rất nhiều"- TS Kiêm thông tin.

BS Minh cho biết có đến 90% bệnh nhân ung thư dương vật ở nam giới có tiền sử hẹp bao quy đầu, khoảng 5-10% còn lại có liên quan đến bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục như mào gà, nhiễm HPV...

Nhưng điều đáng tiếc dẫn đến việc bệnh nhân mắc ung thư là do bệnh nhân điều trị muộn dẫn đến biến chứng, tổn thương nặng nề vùng bao quy đầu không thể cứu vãn.

Khi bị hẹp bao quy đầu khiến quý ông khó khăn trong việc vệ sinh "chỗ ấy". Điều này dẫn đến tình trạng các chất dịch và chất cặn màu trắng ứ đọng, tích trữ dưới da bọc quy đầu dẫn đến viêm quy đầu, viêm đường tiết niệu.

Tình trạng viêm nhiễm mãn tính do hẹp bao quy đầu kéo dài là yếu tố dẫn đến nguy cơ bị ung thư dương vật.

Ung thư dương vật, dấu hiệu ra sao?

Bệnh biểu hiện bằng những nối hình hạt đậu ít bong, ít xâm lấn hoặc thành những nốt như đồng tiền (những mảng đỏ, lồi lên, đôi khi có loét ở giữa).

Nếu không được điều trị, chúng sẽ trở thành ác tính một cách từ từ. Nhưng khi đã trở thành ung thư thì chúng phát triển rất nhanh, và di căn theo đường bạch huyết vào các hạch ở bẹn và sau bìu (sưng hạch).

Các hạch này thường sưng tấy rất to, lúc đầu còn mềm và đau (do nhiễm khuẩn) nhưng về sau vừa to vừa cứng và không di động. Hạch có thể ăn lan ra ngoài da và bị loét. Cũng có khi ăn sâu xuống dưới, vào mạch máu gây chảy máu nhiều.

Khối ung thư phát triển thành cục cứng trong tinh hoàn, có lúc sờ thấy cứng ở đỉnh hay mặt sau, kèm cảm giác đau hoặc hơi đau. Đôi khi có thêm cảm giác nằng nặng ở bẹn hoặc bìu, gây sốt. Đối với những thể ung thư tinh hoàn thường gặp (như ung thư tuyến tinh), nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi đạt gần 100%.

Dấu hiệu ung thư dương vật Khi tình trạng viêm, sưng khi bị hẹp bao quy đầu; bỗng dưng sờ thấy cục ở ngay dưới quy đầu, chạm vào có thể gây chảy máu, hoặc có sùi, loét ở vùng quy đầu cần cảnh giác; xuất hiện vùng da sẫm màu bất thường khác màu da ở dương vật... Nam giới cần chú ý vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ; xử lý hẹp bao quy đầu từ sớm, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bệnh lý toàn thân, cũng như bệnh lý dương vật sớm để được điều trị kịp thời.

Q.An