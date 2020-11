Kết hợp 4 loại thực phẩm này với trứng để giảm cân

Trứng là một loại thực phẩm đa năng, có thể chế biến theo nhiều cách và rất dễ nấu. Hơn nữa, trứng là một trong những lựa chọn siêu lành mạnh cho bữa sáng và có thể giúp giảm cân.

Bài viết này sẽ chỉ ra 4 nguyên liệu tốt cho sức khỏe nên kết hợp với trứng để có kết quả giảm cân tốt nhất.

Đậu đen

Đậu đen chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp bạn no lâu hơn và giúp cơ thể thon gọn. Theo một nghiên cứu, cứ tăng 10 gram chất xơ hòa tan được tiêu thụ hàng ngày, mỡ bụng của mọi người giảm 3,7% trong vòng 5 năm. Không chỉ vậy, tiêu thụ đậu đen đã được chứng minh là làm giảm 5% cholesterol LDL, theo The Times of India.

Tiêu đen

Chỉ cần rắc một ít bột tiêu đen lên món trứng tráng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tiêu đen có chất piperine giúp nó có mùi vị và ngăn chặn quá trình tạo mỡ và hình thành các tế bào mỡ mới. Điều này có thể giúp giảm vòng eo, giảm cholesterol và giúp giảm cân.

Rắc một ít bột tiêu đen lên món trứng tráng có thể có lợi cho quá trình giảm cân. Ảnh: NHẬT LINH

Ớt chuông

Ớt chuông vàng, xanh và đỏ không chỉ giúp trứng có màu sắc đẹp mắt mà còn nâng cao giá trị dinh dưỡng. Ớt chuông rất giàu vitamin C giúp đốt cháy chất béo và chuyển hóa carbs thành nhiên liệu.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin C giúp cơ bắp xử lý một loại axit béo gọi là carnitine, chất cần thiết cho sự phát triển và phục hồi của cơ bắp. Thêm nửa chén ớt chuông cắt nhỏ, rau bina và các loại rau khác mà bạn chọn vào món trứng tráng để món trứng tráng ngon hơn và tốt cho sức khỏe.

Dầu dừa

Chúng ta đều biết rằng tất cả các chất béo không được tạo ra như nhau. Chất béo trong dầu đậu nành thúc đẩy tăng cân, trong khi chất béo trong dầu dừa giúp giảm cân.

Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông tiêu thụ 2 muỗng canh dầu dừa sẽ giảm trung bình 1,1 inch vòng eo.

Bên cạnh đó, dầu dừa không làm tăng cholesterol và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn, theo The Times of India.

Theo Pháp luật TP HCM