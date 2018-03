Học theo cách của người Nhật chữa đau vai gáy chỉ trong 10 giây bằng một chiếc khăn tắm

Việc ngồi làm việc ở văn phòng cả ngày không vận động là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người bị đau vai gáy khiến cho cổ cứng, rất khó cử động đầu và cổ. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều yếu tố khác dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn như do nằm ngủ sai tư thế, bị chấn thương, sử dụng gối và đệm không thích hợp, căng thẳng quá mức dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh dạng kích thích kéo dài, co thắt cơ do chuyển động đột ngột…

Chứng đau vai gáy, cứng cổ gây ra nhiều bất cập trong sinh hoạt hàng ngày bởi nó hạn chế chuyển động, gây ra nhiều đau đớn cho bệnh nhân. Chính vì thế nếu gặp phải tình trạng này, chúng ta cần nhanh chóng trị dứt điểm càng sớm càng tốt. Có rất nhiều cách để khắc phục tình trạng này, bạn có thể xoa bóp, tắm nước nóng hoặc sử dụng các loại thuốc giảm đau… Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một phương pháp khác được các bác sĩ người Nhật giới thiệu cũng khá đơn giản mà lại hiệu quả, chỉ cần sử dụng một chiếc khăn tắm.

Cách thực hiện như sau:

- Nằm thẳng trên giường. Lấy một chiếc khăn tắm nhỏ cuộn tròn lại rồi đặt bên dưới bả vai phải. Cánh tay phải để vuông góc, bàn tay hướng lên trên. Tay trái đặt chéo lên bả vai phải.

- Thư giãn cơ thể, hít thật sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Sau 10 giây thì thực hiện tương tự với vai bên trái.

Hãy làm động tác này nhiều lần trong ngày, mỗi khi bạn có thời gian rảnh rỗi, tình trạng đau mỏi cổ sẽ nhanh chóng biến mất. Phương pháp có hiệu quả tốt nhất khi bạn tập trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sau khi thức dậy.

Theo Helino