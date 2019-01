Hoảng hồn ngực biến dạng, nhăn nhúm sau bơm mỡ nâng cấp vòng 1

Cách đây 5 năm, chị T.T.N (SN 1985, tên nhân vật đã được thay đổi) nghe theo lời giới thiệu nên tìm đến một tiệm spa ở Hà Nội để bơm "mỡ Thái Lan tự thân" nâng cấp ngực. Tổng chi phí cho ca cải tạo này là 30 triệu đồng.

Thời gian đầu sau bơm, chị N bỗng sở hữu đôi gò bồng đảo căng đầy. Chị rất hài lòng, tự tin.

Tuy nhiên, 1 năm sau, chị bắt đầu thấy ngực nổi những cục gồ ghề, chạm vào cảm giác đau, khó chịu. Đi viện khám, chị được biết đó là những cục silicon lỏng bị vón cục, không hề là "mỡ Thái Lan tự thân" như chị vẫn tưởng.

Chịu đựng nỗi đau suốt hơn 3 năm, chị N (đã đổi tên) mới đi viện khám, nạo vét hậu quả của bơm silicon lỏng

Dù đã được lấy phần silicon vón cục ra khỏi cơ thể nhưng chị N vẫn còn thấy trong ngực có những cục cứng, vón cục, sờ vào rất đau. Tuy vậy, người phụ nữ U40 này vẫn chịu đựng được gần 3 năm, tuyệt nhiên không nói cho người thân biết.

Gần đây, chị N rất lo lắng vì ngực ngày càng nhăn nhúm, biến dạng, đau nhức thường xuyên, khó thở, chị mới đến Bệnh viện K khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng do bơm silicon lỏng dẫn đến nổi u cục sần sùi, ngực sưng đau, buộc phải nạo vét và buộc cắt bỏ tuyến sữa của bệnh nhân.

Tuy nhiên, do chất silicon lỏng được tiêm vào ngực đã di chuyển đi khắp nơi nên nạo vét một lần vẫn không thể dứt điểm. Cách đây 3 tháng, nữ bệnh nhân lại phải vào Bệnh viện K để nạo vét silicon thêm một lần nữa. Ngực bệnh nhân bị co rúm, lõm sâu, mất hoàn toàn hình dáng bầu ngực.

BS Trần Sinh Lục - Chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đại học Y Hà Nội, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, khi đến khám, chị này rất mất tự tin. Silicon đã thâm nhiễm vào các vùng mô, ngực cứng như đá, có nguy cơ tạo các ổ viêm phá hủy ra ngoài vùng da bệnh nhân.

Để xử trí trường hợp này, bác sĩ sẽ đặt túi ngực kết hợp với mỡ tự thân để làm mềm những vùng da bị cứng. Tuy nhiên, BS. Lục đánh giá đây là một ca tương đối khó, do cơ thể bệnh nhân vẫn có thể còn silicon lỏng, việc đặt túi cần đảm bảo không gây tình trạng thải loại.

BS Lục cũng cảnh báo thực tế còn nhiều bệnh nhân bị tình trạng như nữ bệnh nhân này nhưng chưa được can thiệp y tế. Do một thời gian trào lưu tiêm "mỡ tự thân" - thực chất là silicon lỏng rộ lên thành mốt do chi phí rẻ, nhiều người lựa chọn phương pháp này.

Chỉ trong tháng 1/2019, bác sĩ đã tiếp nhận 3 ca có tiền sử tiêm silicon lỏng, trong đó có 1 ca tiêm vào mặt, 2 ca tiêm vào mông và ngực. Ca tiêm silicon vào mặt không thể xử lý được triệt để do lấy silicon ở mặt rất khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh, tuyến nước bọt, nguy cơ gây liệt mặt, bệnh nhân phải chấp nhận sống chung với cục vón silicon suốt đời.

Theo các chuyên gia, trên thị trường không hề có mỡ nhân tạo mà đó chỉ là silicon dạng lỏng được thổi phồng công dụng. Đây là chất đã bị ngành y tế cấm dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 1992 do thường xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

T.Nguyên