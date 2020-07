Hoa mắt chóng mặt trong mùa nắng nóng, "thủ phạm" có thể không phải do nhiệt độ mà do 6 căn bệnh này

Người bị chứng chóng mặt thường mất thăng bằng, đi loạng choạng không vững, cảm giác bồng bềnh như đang ngồi trên thuyền, có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn, ù tai, giảm thính lực, chóng mặt tăng khi thay đổi tư thế hoặc khi quay đầu.

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng chóng mặt. Hiện tượng chóng mặt có thể do có sự rối loạn ở tai trong, ở não nhưng có khi lại có nguyên nhân hoàn toàn do tâm lý. Chóng mặt xảy ra ở mùa hè rất dễ bị lầm tưởng là say nắng đơn giản, nhưng thực tế nó có thể là triệu chứng của 6 bệnh lý dưới đây:

1. Huyết áp thấp và hạ đường huyết

Vì sao khi thời tiết nóng thì dễ bị hạ huyết áp? Khi thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều hơn khiến cho hơi nước bay hơi trên bề mặt cơ thể cũng tăng lên góp phần hữu ích vào tác dụng "lợi tiểu". Nhưng điều đó đồng thời cũng khiến cơ thể mất đi một lượng lớn chất lỏng nhất định.

Mặt khác, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, các mạch máu trên bề mặt cơ thể giãn ra, thể tích mạch máu tăng lên dẫn đến lượng chất lỏng trong cơ thể bị hao hụt. Cả hai nguyên nhân này đều làm cho huyết áp giảm, thậm chí tạo thành huyết áp thấp.

Kiểm tra huyết áp định kỳ.

Làm thế nào mới có thể tránh không cho tình trạng này xảy ra? Điều này khá đơn giản, bạn chỉ cần kiểm tra huyết áp định kỳ là có thể giải quyết nguy cơ này. Ngoài ra, khi bị hạ đường huyết cũng có thể gây hoa mắt chóng mặt. Tuy nhiên điều này hay xảy ra ở bệnh nhân tiểu đường, vì đây là nhóm người thường có đường huyết thấp, còn người bình thường đa phần không xuất hiện trường hợp này.

2. Có thể do say nắng

Trong môi trường có nhiệt độ cao, nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, chóng mặt, buồn nôn… thì bạn cần thận trọng bởi đây chính là những triệu chứng tiền say nắng. Một khi bạn xuất hiện các triệu chứng như ra nhiều mồ hôi, khát nước, kiệt sức, chóng mặt, hoa mắt, khả năng tập trung giảm… bạn nên nhanh chóng bôi một chút dầu mát hoặc dầu gió lên trán để giảm bớt cảm giác khó chịu cho cơ thể.

3. Bệnh thoái hoá đốt sống cổ

Thoái hoá đốt sống cổ cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng hoa mắt chóng mặt. Nói cách khác, một triệu chứng vô cùng rõ rệt khi bị thoái hóa đốt sống cổ đó chính là hoa mắt chóng mặt, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Người bị bệnh này nếu đột nhiên quay đầu có thể sẽ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí có thể ngất xỉu.

Thoái hóa động mạch đốt sống cổ chiếm khoảng 10-20% trong số những người mắc thoái hóa đốt sống cổ. Độ tuổi mắc bệnh này thường từ 50 tuổi trở nên. Nếu mắc phải bệnh này, người bệnh cần được thăm khám và chữa trị kịp thời.

4. Cảnh giác với bệnh thiếu máu

Có rất nhiều chị em phụ nữ vì muốn giữ dáng trong mùa hè nên đã giảm lượng thức ăn hằng ngày hoặc chỉ ăn các thực phẩm chay. Điều này làm tốc độ trao đổi chất cơ bản thay đổi thấp hơn so với người bình thường, dẫn đến khả năng vận động của đường ruột chậm hơn, các axit trong đường ruột cũng tiết ra ít hơn ảnh hưởng đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng.

Phụ nữ mỗi kỳ sinh lý đều mất đi một lượng huyết nhất định nên sẽ dễ dẫn đến thiếu máu sinh ra các triệu chứng như hoa mắt chóng mặt, thiếu sức lực, mệt mỏi…

Với trường hợp này, chúng ta cần bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt như cần tây, rau bina, mộc nhĩ, đậu nành, đậu phụ, gan lợn, gan gà, cá… Nếu đường ruột hấp thụ sắt kém gây ra thiếu máu thì chị em nên điều trị bệnh lý đường ruột trước khi bổ sung các loại thực phẩm này.

5. Đề phòng nguy cơ nhồi máu não

Thời tiết nóng bức khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, lượng nước trong cơ thể cũng mất đi nhiều hơn.

Lượng nước trong cơ thể những người lớn tuổi thường ít hơn người trẻ, cộng thêm phản ứng sinh lý chậm chạm dẫn đến hiện tượng tích tụ máu trong cơ thể làm tăng nguy cơ nhồi máu gây ra bệnh đột quỵ ở người cao tuổi.

Để phòng tránh tình trạng này, cần thực hiện các hoạt động thể chất trong mùa hè như đi bộ, chạy bộ và kịp thời điều trị các loại bệnh lý như tiểu đường, bệnh mạch vành, suy gan, suy thận… Duy trì và kiểm soát huyết áp ở mức bình thường, đồng thời cũng cần chú ý không hút thuốc và hạn chế uống rượu bia.

6. Cẩn trọng khi dùng điều hoà

"Bệnh điều hoà" thường có biểu hiện như hoa mắt chóng mặt, sốt, khô mắt, đau khớp, đau cơ… Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến "bệnh điều hoà", trong đó quan trọng nhất là nhiệt độ trong phòng quá thấp, thời gian ở trong phòng điều hoà quá lâu dẫn đến hơi lạnh ngưng tụ trong cơ thể.

Ngoài những bệnh lý trên, nếu cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, vận động quá nhiều, hay sử dụng các loại thuốc chống cảm lạnh… cũng là lý do gây ra triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Trong các trường hợp này, triệu chứng sẽ giảm dần sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ.

Theo Báo Dân sinh