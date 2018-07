Hoa hậu Jennifer Phạm nhập viện gấp vì phải cấp cứu, căn bệnh cô mắc phải đáng sợ như thế nào?

Trên trang thông tin cá nhân của Jennifer Phạm, cô cho biết: “Vào Sài Gòn mấy ngày, vì lịch làm việc liên tục mà em lại không để ý dù cảm thấy sức khoẻ bản thân không ổn. Đến lúc chuẩn bị ra sân bay về Hà Nội thì em không thể chịu nổi nữa và đã phải nhập viện.

Sau khi làm các xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán em bị viêm ruột thừa cấp. Cũng may nhập viện kịp thời và đã được mổ và hiện đang nằm ‘dưỡng thương’...”

Các bác sĩ cho biết, viêm ruột thừa cấp xảy ra khá nhanh, thông thường từ khi có triệu chứng đến khi vỡ kéo dài từ 1-2 ngày, tuy nhiên cũng có trường hợp tiến triển rất nhanh, chỉ vài tiếng. Nếu vỡ ruột không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Vì vậy, nếu có dấu hiệu đau ruột thừa, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để khám, nếu đúng viêm ruột thừa sẽ được xử trí ngay tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Hình ảnh Jennifer Phạm chia sẻ trên facebook cá nhân

Dấu hiệu người bị viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa là tình trạng ruột thừa bị viêm do lỗ thông giữa ruột thừa và manh tràng bị tắc nghẽn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng viêm ruột thừa là do lòng ruột thừa tích tụ quá nhiều chất nhầy hoặc do phân từ manh tràng đi vào ruột thừa. Sau một thời gian, chất nhầy và phân trở nên cứng, rắn và gây ra hiện tượng bít tắt lỗ thông gây viêm cấp. Phân cứng như đá nằm trong lòng ruột thừa người ta gọi là “sỏi phân” (phân có kích thước bằng hạt đậu, cứng và bị canxi hóa gây tắc nghẽn lỗ thông giữa ruột thừa và manh tràng).

Người bị đau ruột thừa có dấu hiệu sau:

Đau bụng: Đây là triệu chứng quan trọng nhất. Nó thường xuất hiện đầu tiên và thường đi kèm với chướng bụng và chán ăn. Phần đuôi ruột thừa có thể nằm ở những vị trí khác nhau nên vị trí đau có thể thay đổi.

Trường hợp điển hình là đau bụng khởi phát xung quanh rốn, đau tăng lên theo thời gian, sau đó di chuyển dần xuống vùng hố chậu phải. Đau tăng khi di chuyển hoặc dùng tay ấn vào vùng hố chậu phải. Bệnh nhân hạn chế di chuyển và đi lại do đau.

Với những dấu hiệu đau bụng điển hình như trên thì hãy đến ngay cơ ở y tế để được theo dõi và chẩn đoán sớm.

Sốt: Sốt thường đến sau đau bụng nhưng là triệu chứng bao giờ cũng có. Ban đầu sốt nhẹ sau đó tăng dần.

Tính chất sốt trong viêm ruột thừa thường không quá cao 37.5-38.5oC và có cảm giác run lạnh. Nhiều trường hợp, sốt có thể lên đến 39-40oC, rét run nếu tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độcnặng.

Rối loạn tiêu hóa: Bệnh nhân có cảm giác buồn nôn và có thể đi ngoài phân lỏng. Các triệu chứng này thường ít và nhẹ hơn so với ở bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa do nhiễm độc thức ăn.

Thực phẩm nên kiêng ăn sau khi mổ ruột thừa

Người bệnh sau khi mổ ruột thừa khoảng 5 – 7 ngày có thể ăn uống lại bình thường, ngoài việc nên ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa thì cũng không nên kiêng quá mức trong chế độ ăn để tránh bị thiếu chất dinh dưỡng. Trong chế độ ăn hàng ngày bạn cần chú ý một số điều sau:

– Thức ăn cần được nấu chín, uống nước sôi để nguội.

– Không uống rượu bia, các thức uống có cồn, các loại đồ uống có ga.

– Mổ ruột thừa nên kiêng ăn các loại đồ ăn đóng hộp, đồ khô, đồ muối lên men vì chúng sẽ có thể gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và phục hồi vết thương sau mổ.

M.H (th)