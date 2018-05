Hình ảnh kinh hoàng ở cơ sở nấu mỡ nước bẩn

Ngày 3/5, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa) tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở nấu mỡ động vật của ông Lê Văn Tình (42 tuổi) tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân.

Thời điểm công an kiểm tra, ông Tình đang cho nhân viên nấu nội tạng động vật, mỡ heo trên 5 chảo lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 200 kg mỡ động vật có biểu hiện ngả màu, bốc mùi hôi nằm la liệt dưới nền nhà bẩn và đang chuẩn bị cho vào chảo.

Ngoài ra, tại cơ sở này, công an phát hiện 71 can nhựa (loại can 30 lít) mỡ thành phẩm, nhiều tóp mỡ được ép thành bánh.

Mỡ, nội tạng động vật được để tràn xuống nền nhà dơ bẩn trước khi nấu.

Tóp mỡ được ép thành bánh

Làm việc với công an, ông Lê Văn Tình khai mỗi ngày thu gom khoảng 500 kg mỡ và nội tạng động vật ở các lò mổ tại Định Quán (Đồng Nai) và phường Long Bình (TP Biên Hòa) rồi mang về nấu.

Số mỡ nước thành phẩm được cơ sở này bán cho một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Tình, ông không biết các doanh nghiệp mua mỡ của ông để sử dụng vào mục đích gì. Cơ sở của ông Tình hoạt động khoảng 2 năm nay.

Theo công an, quá trình chế biến mỡ ở cơ sở ông Tình hoàn toàn thủ công, không đảm bảo vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường. Lực lượng chức năng đang phối hợp cùng cơ quan thú y TP Biên Hòa để hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc.

Theo Dân trí