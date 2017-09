Hãy bổ sung ngay những thực phẩm làm đẹp da này vì một làn da sáng mịn không tì vết

Mùa nào thức nấy là câu nói từ xưa đến nay cho thấy việc ăn uống được vận dụng linh hoạt. Đối với chị em phụ nữ nói riêng, ăn không chỉ để bồi bổ sức khỏe mà nguồn dưỡng chất dồi dào của chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da. Vào mùa thu cũng vậy. Bạn cũng cần bổ sung đúng những loại thực phẩm theo mùa, giúp tăng cường sức khỏe đồng thời giúp da dẻ trở nên khỏe đẹp hơn.

Bạn cần bổ sung đúng những loại thực phẩm theo mùa, giúp tăng cường sức khỏe đồng thời giúp da dẻ trở nên khỏe đẹp hơn.

Vào cuối tuần của mùa thu mới này, hãy dành thời gian ở bên ngoài tận hưởng khí trời mát mẻ nhiều hơn, đi mua sắm, lựa chọn thực phẩm hữu cơ nhiều hơn. Đừng chỉ mua những thực phẩm quen thuộc đến mức nhàm chán, muốn da đẹp dáng khỏe, bạn không nên bỏ qua những thực phẩm làm đẹp vào mùa thu dưới đây:

Khoai lang

Theo Medicalnewstoday, khoai lang chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khi sang thu. Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp 400% vitamin A, chất xơ và kali cần thiết cho cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều đường tự nhiên hơn so với khoai tây nhưng nhìn chung lại có lượng calo ít hơn rất nhiều. Ăn khoai lang giúp giảm nguy cơ béo phì, tốt cho người muốn giảm cân – sẽ là điều kiện vô cùng quan trọng cho chị em phụ nữ không muốn bị tăng cân khi mùa đông sắp đến. Loại củ này cũng là thực phẩm phòng chống tiểu đường, bệnh tim mạch…

Ở khía cạnh khác, khoai lang là thực phẩm vàng dành cho làn da bạn khi thu sang. Sẽ không còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa được ăn lại vừa được giảm cân và có làn da sáng mịn, khỏe mạnh. Nguyên nhân là khoai lang rất giàu vitamin A, vitamin C, ăn đều đặn loại củ này hàng ngày sẽ giúp ngăn chặn mụn trứng cá, chữa lành mụn, vết thâm nhanh hơn nếu chúng nổi lên trên mặt bạn. Do đó, khoai lang được coi là thực phẩm làm đẹp da vào mùa thu mà bạn đừng vội bỏ qua.

Khoai lang là thực phẩm vàng dành cho làn da bạn khi thu sang.

Củ cải đường

Theo Health, củ cải đường rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày như vitamin B, sắt, mangan, đồng, magiê và kali, do đó đây là một trong những thực phẩm vàng của mùa thu giúp tăng cường sức khoẻ mà không phải bất cứ loại thực phẩm nào có thể thay thế. Củ cải đường giàu chất nitrat, cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric - một hợp chất làm giãn mạch máu, giúp lưu thông máu tốt hơn, đồng thời giúp hạ huyết áp. Đây là loại củ rất tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện sức chịu đựng, giúp não bộ làm việc tốt hơn, lá gan cũng sạch hơn. Nguyên nhân là betaine, một axit amin tìm thấy trong củ cải đường (cũng như rau bina và quinoa) có thể giúp ngăn ngừa và làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan.

Một thực phẩm làm sạch máu, làm sạch gan hiệu quả như vậy tất nhiên sẽ đem lại cho bạn làn da sáng mịn, đầy sức sống. Củ cải đường chính là thực phẩm làm đẹp da vào mùa thu mà bạn không nên bỏ qua. Củ cải đường còn rất giàu anthocyanins – một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, giúp da dẻ tươi trẻ, mịn màng.

Bí ngô

Theo Health, ăn bí ngô đem lại nhiều lợi ích cho các cơ quan nội tạng, tăng cường sức khỏe. Riêng đối với làn da, loại rau quả này cũng phát huy tác dụng tối ưu vào mùa thu. Bí ngô có beta-carotene được chuyển thành vitamin A trong cơ thể. Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin A vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe nói chung, sức khỏe làn da nói riêng.

Một trong những lợi ích quan trọng của bí ngô là bảo vệ da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa mất nước. Hơn nữa, nó cũng chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, do đó ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, cải thiện sắc tố, ngăn chặn đồi mồi, nám da. Thường xuyên ăn bí ngô vào mùa thu còn giúp bạn giữ ẩm tốt cho làn da. Do đó, bí ngô cũng là thực phẩm làm đẹp da không thể thiếu mỗi độ thu về.

Một trong những lợi ích quan trọng của bí ngô là bảo vệ da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa mất nước.

Táo

Trong các loại trái cây mùa thu, táo là loại quả cần đặc biệt được ưu ái vào mùa thu nếu bạn muốn chọn thêm một thực phẩm làm đẹp da vào mùa này. Theo Livestrong, vitamin C được tìm thấy trong táo giúp làn da bạn trở nên mượt mà, săn chắc hơn. Chúng bảo vệ từng tế bào da, giúp bạn trông trẻ hơn so với tuổi thật nhờ quá trình ngăn chặn nếp nhăn tuyệt vời.

Chưa hết, ăn táo thường xuyên sẽ giúp làm sạch da, da bạn sẽ có độ trong, mịn, mượt mà. Hàm lượng vitamin C dồi dào chính là bí mật ở mỗi trái táo đem lại tác dụng phòng chống lão hóa da tuyệt vời. Uống thường xuyên táo giúp loại bỏ các nếp nhăn. Do đó, hãy ăn nhiều táo vào mùa thu – mùa táo ngon ngọt nhất để làn da bạn luôn căng mọng, tràn đầy sức sống.

Hạt bí ngô

Bên cạnh quả ăn thì hạt bí ngô cũng là một trong những thực phẩm làm đẹp da vào mùa thu mà bạn không nên bỏ qua. Theo Health, một trong những nguồn giàu nhất của tryptophan, hạt bí ngô làm tăng sản xuất serotonin, một hoóc-môn có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress – một trong những tác nhân gây tổn hại làn da một cách đáng sợ. Loại hạt này rất giàu phytoestrogens tự nhiên, có thể làm giảm huyết áp, nhức đầu, nóng bừng, đau khớp và các triệu chứng mãn kinh khác.

Với hàm lượng kẽm cao, đóng vai trò trung tâm trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch và phân chia tế bào, hạt bí ngô có thể làm tăng trí não bằng cách tăng cường trí nhớ và tập trung. Chưa hết, hàm lượng kẽm này vô cùng quan trọng cho việc tăng cường sức khỏe làn da, ngăn ngừa mụn trứng cá, giúp tình trạng viêm nhiễm trên da nhanh được phục hồi hơn.

Bên cạnh quả ăn thì hạt bí ngô cũng là một trong những thực phẩm giúp làm đẹp da vào mùa thu mà bạn không nên bỏ qua.

Ngoài việc bổ sung những thực phẩm này, đừng quên bạn cần có chế độ ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, trung bình 2 lít nước mỗi ngày để da được đàn hồi tốt hơn, sáng đẹp hơn.

Theo Trí thức trẻ