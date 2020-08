Hầu hết người có tuổi thọ cao đều thích ăn 3 loại thực phẩm này

Theo các kết quả nghiên cứu quốc tế, tuổi thọ của một người liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Nếu bạn duy trì một chế độ ăn uống điều độ và hợp lý trong cuộc sống với thành phần dinh dưỡng cân đối thì có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Điều này là bởi cơ thể đủ chất dinh dưỡng sẽ làm chức năng miễn dịch được cải thiện, khả năng chống lại sự xâm nhập của các mầm bệnh lạ được tăng cường, do đó có thể tránh được nhiều bệnh tật và kéo dài tuổi thọ của con người. Vì vậy, những loại thực phẩm mà chúng ta ăn quyết định khá nhiều đến tuổi thọ.

Những người có tuổi thọ cao đều thích ăn 3 loại thực phẩm này, nếu bạn cũng thích chúng thì xin chúc mừng, bạn đang nuôi dưỡng sức khoẻ rất tốt.

1. Rau và trái cây

Những người sống lâu hơn có chức năng miễn dịch mạnh hơn. Nếu bạn thường xuyên ăn thực phẩm chống oxy hóa, bạn có thể kéo dài tuổi thọ và duy trì sự trẻ trung.

Các loại thực phẩm chứa axit folic, vitamin E và vitamin C - các chất rất phổ biến trong rau và trái cây, có tác dụng chống oxy hóa tốt, có thể loại bỏ poly và các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả. Vì vậy, đó là lý do tại sao những người sống lâu thường thích ăn rau và trái cây tươi.

2. Các loại hạt thô

Trong xã hội xưa, người ta thường có quan niệm nhà giàu mới được ăn thịt, nhà nghèo thì chỉ có ăn hạt. Tuy nhiên, trên góc nhìn xã hội hiện nay, quan điểm này không còn đúng nữa. Đứng về mặt sức khỏe, quan điểm này lại càng sai bởi lẽ việc ăn thịt quá nhiều, quá thường xuyên sẽ khiến khả năng béo phì tăng lên, sau khi bị béo phì, khả năng người mắc các bệnh mãn tính khác nhau cũng sẽ tăng lên.

Trong khi đó, việc ăn các loại hạt thô giúp cải thiện tình trạng sức khỏe rất tốt. Có nhiều loại hạt thô khác nhau như: Ngô, lạc, điều... Chúng không chỉ ít chất béo mà còn giàu chất xơ, các khoáng chất, nguyên tố vi lượng và vitamin mà cơ thể con người cần. Những người thường xuyên ăn hạt thô sẽ khỏe mạnh hơn và đại tiện trơn tru hơn.

Do đó, người thích ăn các loại hạt thô cũng thường sống lâu hơn.

3. Các loại đậu

Thực phẩm từ đậu khá phổ biến trong cuộc sống như: Đậu tương, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh… rất giàu chất dinh dưỡng. Ăn thường xuyên không những có thể bổ sung đủ đạm thực vật mà còn có nhiều chất chống oxy hóa.

Đối với những người trường thọ, hầu hết họ thích ăn các loại đậu để bổ sung isoflavone, phytoestrogen, protein và các chất khác mà cơ thể thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, từ đó có hiệu quả tăng cường sức khỏe và đạt được tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Theo Báo Dân sinh