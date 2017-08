Hà Nội phát hiện ca viêm não mô cầu đầu tiên trong năm, cách nào để phòng tránh?

Bệnh nhân được phát hiện mắc viêm màng não do não mô cầu đầu tiên tại Hà Nội năm 2017 là nữ, 18 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay khi phát hiện, ngành Y tế thành phố đã điều tra cộng đồng ca bệnh.

Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của viêm màng não do não mô cầu vào ngày 18/8. Ngày 19/8, bệnh nhân được bạn bè đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội). Hiện bệnh nhân đã bình phục.

Chăm sóc bệnh nhân viêm màng não do não mô cầu ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: V.Thu

Các chuyên gia cho biết, bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên.

Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh.

Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu, nhóm tuổi nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất.

Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng: Sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước.

Vi khuẩn não mô cầu xâm nhập vào cơ thể sẽ gây viêm họng. Với những người cơ địa yếu, vi khuẩn tiếp tục lan vào máu đi khắp cơ thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não. Trường hợp diễn tiến cấp tính, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng.

Viêm não mô cầu gây 2 bệnh lý chính là viêm màng não mủ và nhiễm trùng máu, đều nguy hiểm vì có thể gây sốc, tử vong nhanh chóng. Ở thể tối cấp, bệnh diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong lên đến 60-70%; thể viêm màng não mủ tử vong là 30-40% nếu điều trị không kịp thời.

Vì xuất hiện ban hoại tử trên da nên bệnh dễ nhầm với bệnh liên cầu khuẩn. Ngoài ra, bệnh cũng khó phát hiện sớm vì biểu hiện ban đầu như viêm họng thông thường nhưng diễn biến cấp tính.

Để phòng bệnh viêm não, màng não do não mô cầu, tránh lây lan trong cộng đồng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Ngoài ra, phải thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

Chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ. Vaccine này cần tiêm 2 mũi. Hiện nay, vaccine chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng, người dân cần đến các điểm tiêm chủng dịch vụ để được khám, tư vấn và chỉ định tiêm phòng đúng lịch.

Ở Việt Nam, Bộ Y tế cấp phép cho 2 loại vaccine phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu, một là vaccine phòng 2 típ vi khuẩn A và C có tên thương mại là Meningo AC do Pháp sản xuất, tiêm cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, tiêm 2 mũi cách nhau 3 năm; hai là vaccine phòng 2 típ vi khuẩn B và C có tên thương mại là VA-MENGOC-BC do Cu Ba sản xuất.

Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Võ Thu