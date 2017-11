Hà Nội: Bệnh viện huyện lần đầu mổ cứu mẹ con thai phụ vỡ tử cung, chuyên gia khuyến cáo gì để phòng tránh?

Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Vương Trung Kiên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, Viện này vừa cấp cứu thành công một trường hợp thai phụ trẻ tuổi bị vỡ tử cung tiên phát. Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện gặp tình huống này.

Trước đó, 21h05 tối 6/11, thai phụ T (22 tuổi, đang mang thai ở tuần 37) xuất hiện cơn đau bụng. Chị được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng đau khắp bụng, shock.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tử cung mềm, mất máu nặng, bị vỡ tử cung tự phát. Nhận định nếu không phản ứng nhanh để mổ cấp cứu cứu hai mẹ con, chậm trễ sẽ trả giá cả tính mạng, các bác sĩ đã hội chẩn nhanh, thậm chí hội chẩn qua điện thoại với các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chỉ định mổ chỉ sau 11 phút bệnh nhân vào viện.

BS Phạm Phi Long, Phó Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất) trực tiếp mổ cấp cứu cho bệnh nhân T.

Bé gái 2,5kg đã chào đời khoẻ mạnh, mẹ bé đã được bảo tồn tử cung.

Khi mổ, bác sĩ thấy máu chảy đầy bụng bệnh nhân, tử cung có 2 đường vỡ. Người nhà bệnh nhân cho biết, đây là lần có thai đầu tiên của chị T. Do đó, các bác sĩ đã cố gắng khâu lại tử cung giúp có thể mang thai những lần sau.

Ca mổ kéo dài gần 1,5 tiếng đồng hồ, đón em bé 2,5kg chào đời khoẻ mạnh, mẹ bé được bảo tồn tử cung. Dự kiến vài ngày nữa, bệnh nhân sẽ được ra viện.

BS Vương Trung Kiên cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân tình trạng vỡ tự cung tự phát khi mang thai của bệnh nhân. “Dù đây là lần đầu các bác sĩ của viện gặp tình huống này, nhưng các bác sĩ đã rất bình tĩnh đánh giá tình hình, xử trí nhanh” – BS Kiên nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia, vỡ tử cung được coi là một trong năm tai biến sản khoa thường gặp. Thông thường, khi tử cung đã vỡ, thai nhi sẽ chết và sản phụ cũng dễ bị tử vong.

Biến chứng vỡ tử cung có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình mang thai. Nhưng vỡ tử cung thường xảy ra trong thời kỳ chuyển dạ đẻ, một số trường hợp hi hữu xuất hiện vỡ trong những tháng cuối trước khi chuyển dạ. Theo các bác sĩ sản khoa, có ba nguyên nhân gây nên tình trạng này, đó là do người mẹ, thai nhi và do thủ thuật sản khoa.

Hầu hết các trường hợp vỡ tử cung xảy ra khi cơn co dồn dập, sản phụ đau nhiều. Trong trường hợp cơn co tử cung ngày một dồn dập, sản phụ đau tăng lên dữ dội rồi tự nhiên giảm, rất có thể tử cung đã vỡ… Lúc này, cơn co mất hẳn, hình dáng tử cung thay đổi, có thể sờ thấy thai nhi ở ngay dưới thành bụng người mẹ. Mạch máu chỗ vỡ bị đứt làm máu chảy vào trong ổ bụng. Sản phụ bị sốc, da mặt nhợt nhạt, thở nông, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Nếu phát hiện tử cung đã vỡ, phải xử trí mổ lấy thai ra và khâu lại chỗ vỡ hoặc cắt tử cung ngay. Nếu để lâu, máu chảy nhiều, sản phụ sẽ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng chống vỡ tử cung, sản phụ phải tự giác đến khám thai định kỳ ít nhất ba lần hoặc mỗi tháng một lần (tháng cuối mỗi tuần một lần) để phát hiện trước những nguyên nhân có thể gây vỡ tử cung.

Những người có tiền sử đẻ khó phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của cán bộ y tế, phải đến các cơ sở y tế có trung tâm phẫu thuật để theo dõi và đẻ. Trường hợp có vết mổ đẻ cũ, phải tới nằm viện trước khi chuyển dạ 10 ngày để theo dõi sát sao.

Những người có sẹo ở tử cung, ít nhất phải ba năm sau mới được có thai. Tất cả những người có nguy cơ vỡ tử cung cần được quản lý và đẻ tại tuyến có khả năng phẫu thuật. Theo dõi sát chuyển dạ, phát hiện sớm những trường hợp đẻ khó, dấu hiệu dọa vỡ tử cung để xử trí kịp thời.

Võ Thu