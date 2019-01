Giao lưu trực tuyến về vắc xin ComBE Five: Những điều cha mẹ nhất định phải biết

Tiêm vaccine là biện pháp an toàn, hiệu quả giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Sau hơn 8 năm sử dụng vaccine 5 trong 1 Quinvaxem (do Hàn Quốc sản xuất, phòng 5 bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib) miễn phí cho trẻ 2,3,4 tháng tuổi, từ tháng 12/2018 Bộ Y tế chính thức chuyển sang sử dụng vaccine 5 trong 1 ComBE Five trên toàn quốc.

Từ tháng 1/2019, vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem sẽ được tiêm đại trà trên toàn quốc.

ComBE Five là vaccine do Ấn Độ sản xuất, đã được dùng 400 triệu liều ở 43 quốc gia trên thế giới, qua thử nghiệm lâm sàng và các nước đã sử dụng không có thông tin về phản ứng nặng.

Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 5 triệu liều vaccine 5 trong 1 được tiêm cho gần 1,7 triệu trẻ em.

Qua quá trình kiểm nghiệm chặt chẽ, từ tháng 5/2017, vaccine ComBE Five đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Trước khi được tiêm đại trà trên toàn quốc, vaccine ComBE Five đã được thử nghiệm quy mô nhỏ ở Hà Nam (năm 2016), mở rộng ra 7 tỉnh, rồi 12 tỉnh (tính đến hết tháng 12/2018). Bộ Y tế khẳng định chất lượng, tính an toàn của vaccine mới tương đương với Quinvaxem.

Hiện vaccine ComBE Five đã được cấp phát cho các tỉnh thành trong cả nước. Từ đầu tháng 1, tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã bắt đầu sử dụng cho tiêm chủng mở rộng. Đã có hàng nghìn em bé được tiêm ComBE Five.

Đây là loại vaccine có số lượng sử dụng lớn. Rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến loại vaccine mới được chuyển đổi này về tính an toàn, quy trình tiêm, theo dõi sau tiêm, chất lượng, hiệu quả phòng bệnh.

Để trả lời những câu hỏi mà bạn đọc băn khoăn, báo điện tử Gia đình & Xã hội tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến "TIÊM CHỦNG VACCINE COMBE FIVE: NHỮNG ĐIỀU CHA MẸ NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT SAU TIÊM", bắt đầu từ 14h ngày 8/1.

3 chuyên gia sẽ trả lời trực tuyến gồm: PGS.TS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương và ThS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kính mời quý vị độc giả quan tâm, đặt câu hỏi dưới bài viết này.

BBT