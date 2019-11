Gia đình 6 người bị ngộ độc, trong đó đứa trẻ 4 tuổi bị hôn mê sau khi ăn lẩu

Vừa qua, một gia đình 6 người phải vào viện cấp cứu, trong đó đứa trẻ 4 tuổi ngoài tình trạng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, còn xuất hiện mắt trợn ngược. Nguyên nhân ban đầu được cho là sốt co giật, nhưng khi kiểm tra máu mới phát hiện ngộ độc carbon monoxide.

Điền Tri Học, bác sĩ Khoa cấp cứu của Bệnh viện Chấn Hưng nơi bệnh nhân điều trị cho biết, đây là trường hợp ngộ độc carbon monoxide đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trong trường hợp này, sau khi hai đứa trẻ và gia đình ăn lẩu xong, khi vừa đi ra khỏi cửa hàng thì đột nhiên đứa trẻ 4 tuổi bị trợn ngược mắt và mất ý thức, được gia đình đưa đến trung tâm thể thao gần đó để lấy oxy, sau đó gọi xe cấp cứu đến bệnh viện.

Do cả gia đình đều có triệu chứng đau đầu và buồn nôn nên bác sĩ Điền đã yêu cầu cả nhà làm xét nghiệm máu, quả nhiên bị trúng độc carbon monoxide, may mắn thay sau khi điều trị bằng oxy, cả gia đình không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Cả gia đình bị ngộ độc sau khi rời khỏi nhà hàng lẩu.

Bác sĩ Điền Tri Học cho biết carbon monoxide là chất độc thể khí phổ biến nhất, gây ra bởi sự đốt cháy không hoàn toàn từ xăng, than, dầu hỏa, nhựa, than củi và hơi ga tự nhiên. Bởi vì nó hoàn toàn không gây kích ứng, cũng không màu và không mùi, có thể khiến bệnh nhân mất cảnh giác. Nếu bạn không rời khỏi vị trí ngộ độc ngay lập tức, bệnh nhân có thể dần dần mất ý thức do khó thở. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể mất mạng sau một vài giờ.

Lý do tại sao carbon monoxide có thể gây mất mạng là vì nó có khả năng kết hợp hemoglobin, mạnh hơn oxy gấp 200 lần. Quá nhiều hemoglobin kết hợp với carbon monoxide khiến oxy trong máu không đủ, máu mang oxy từ phổi đến các mô cơ thể ngày càng ít đi. Một khi các tế bào trong cơ thể bị thiếu oxy thì chúng sẽ chết, đặc biệt là não và tim. Các triệu chứng ban đầu của ngộ độc carbon monoxide bao gồm: nhức đầu, cơ thể yếu, hưng phấn, khó chịu và hoa mắt chóng mặt nhẹ, bệnh nhân sẽ cảm thấy mờ mắt, xuất hiện đốm đen trước mắt, sợ ánh sáng, mù tạm thời và mất thính giác, cuối cùng là co giật, hôn mê, tử vong.

Nguyên nhân là do ngộ độc carbon monoxide, khí này thường xuất hiện khi đốt than củi

Vì carbon monoxide gây ra bởi sự đốt cháy khí không hoàn toàn, bác sĩ Điền Tri học đã đề cập rằng trường hợp cả gia đình ngộ độc trong quán lẩu có thể là do không khí có vấn đề, kiến nghị nếu khi ăn lẩu xuất hiện triệu chứng giống như cảm mạo, cố gắng sớm ra khỏi nhà hàng để hít thở không khí bình thường. Nếu ngộ độc nhẹ, nên kịp thời cách ly môi trường có khí độc càng sớm càng tốt.

Nhiễm độc carbon monoxide chủ yếu được điều trị bằng oxy hyperbaric 100%. Bác sĩ Điền Tri Học cho biết, các triệu chứng thần kinh thường xảy ra, khuyến cáo bệnh nhân nên trải qua 3 đến 4 đợt điều trị để chuyển hóa carbon monoxide trong cơ thể, thực hiện càng sớm càng có hiệu quả. Do thiếu oxy vì carbon monoxide, nếu không được điều trị đúng cách, nó có thể để lại di chứng như tổn thương tinh thần. Cô cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ cảnh giác hơn khi cho trẻ ăn lẩu. Nếu thấy khó chịu, họ nên rời khỏi nơi đó ngay lập tức.

Vào mùa đông, mọi người thích ăn lẩu, tắm nước nóng, cũng có thể bị ngộ độc carbon monoxide. Bác sĩ Điền nhắc nhở mọi người, trong cuộc sống hàng ngày, phòng ở nên duy trì sự lưu thông không khí trong lành, tránh đốt than trong nhà để sưởi ấm, việc làm này rất dễ gây ngộ độc khí.

Nồng độ carbon monoxide (%) trong máu có thể xuất hiện triệu chứng lâm sàng

- Từ 0-10%: Không có triệu chứng (ở bệnh nhân mắc bệnh mạch vành có thể xuất hiện đau ngực).

- Từ 10-20%: Nhức đầu nhẹ, sau khi vận động mạnh bị đau tức ngực.

- Từ 20-30%: Đau đầu, sau khi vận động vừa phải bị tức ngực.

- Từ 30-40%: Đau đầu, buồn nôn, nôn ói, không có lực, thị lực suy giảm, giảm phán đoán.

- Từ 40-50%: Ngất, nhịp tim nhanh, khó thở.

- Từ 60-70%: Rối loạn chức năng tim phổi

- Trên 70%: Tử vong

Theo Khám phá