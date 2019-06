Ghi nhớ ngay những điều này để bảo vệ con mình 'mùa sốt'

PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, sốt không phải là bệnh mà chỉ là một triệu chứng của nhiều nguyên nhân, mà phần lớn là do nhiễm trùng (vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng). Cũng có khi sốt do mắc bệnh ác tính như sốt xuất huyết hoặc sốt do thuốc, sau chích ngừa vaccine, mọc răng hay không rõ nguyên nhân.

Với những trẻ có hệ miễn dịch kém hay vào những thời điểm giao mùa, mưa nắng thất thường luôn tiền ẩm mối nguy này. Trong ngày hè, tỷ lệ trẻ bị sốt có xu hướng tăng. Để trẻ tránh bị sốt trong mùa cao điểm này, mọi người cần lưu ý:

Sử dụng điều hòa không đúng

Những ngày hè nhiệt độ thường xuyên dao động ở mức 39 - 40 độ C, không ít gia đình bật điều hòa trong nhà để cho con có môi trường thoải mái nhất. Nhưng chính việc sử dụng điều hòa không đúng cách lại vô tình gây hại cho trẻ.

Sai lầm nhiều mẹ mắc phải nhất là do sợ con nóng nên đưa con vào phòng điều hòa ngay khi vừa từ ngoài nắng về hay đưa con ra ngay ngoài trời dù vừa từ phòng điều hòa mát rượi ra. Điều này khiến trẻ phải hứng chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhiều lần “sốc nhiệt” sẽ dẫn tới suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện để các mầm bệnh tấn công. Tốt nhất hãy để trẻ đứng ở cửa mở to một vài phút trước khi vào hoặc ra phòng điều hòa, tạo điều kiện để cơ thể kịp thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ.

Điều hòa có lợi nhưng dùng không đúng lại dễ gây hại sức khỏe trẻ. Ảnh minh họa

Sai lầm tiếp theo đó là để nhiệt độ điều hòa quá thấp, để bé nằm cả ngày trong phòng điều hòa hoặc nằm ngủ ngay dưới gió điều hòa. Không chỉ làm khô da, không khí trong phòng còn không được làm “mới” mà chỉ luân chuyển qua lại nên sẽ dễ khiến trẻ mắc bệnh hơn. Các mẹ cũng cần đặc biệt lưu ý việc vệ sinh định kì điều hòa, tránh các loại nấm mốc, mầm bệnh lưu trú trong máy. Nếu không, điều hòa sẽ trở thành nguồn gốc phát sinh bệnh cho trẻ.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ngày nóng

Một yếu tố quan trọng để bảo vệ trẻ trong những ngày hè nắng nóng chính là dinh dưỡng hợp lý, vừa giúp trẻ ngon miệng, vừa giúp nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh cho trẻ.

Hãy cho trẻ ăn nhiều nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt như: rau mồng tơi, rau muống, bí,… Các loại rau này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, vừa cung cấp nhiều vitamin, chất xơ rất tốt trẻ. Đồng thời cho trẻ uống đủ nước, khoảng 100ml/kg cân nặng/ngày; hạn chế ăn nhiều kem hoặc uống đá vì sẽ làm niêm mạc miệng bị tổn thương, khiến trẻ dễ mắc những bệnh về đường hô hấp.

Uống nhiều nước cam chưa hẳn đã tốt

Nên bổ sung những loại quả giàu vitamin C. ảnh Internet

Đặc biệt, nên bổ sung vitamin C tự nhiên để nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường khả năng phòng bệnh. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Tiến Dũng: với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, nước cam, nước chanh chưa hẳn là lựa chọn tối ưu vì nó chứa vitamin C ở dạng acid (acid ascorbic) và acid citric, có độ pH thấp nên không tốt cho dạ dày. Đặc biệt, khi trẻ ốm, ít ăn uống được mà uống nước cam, chanh chua nhiều thì sẽ gây kích ứng và nôn trớ cho trẻ.

Do đó, hãy lựa chọn những loại hoa quả an toàn hơn để bổ sung vitamin C tự nhiên như là ổi đào và đặc biệt là Acerola cherry – loại hoa quả được mệnh danh là “nữ hoàng vitamin C tự nhiên”.

Acerola cherry vừa có độ chua trung tính do vitamin C liên kết với gốc đường tự nhiên, lại cóhàm lượng vitamin C vượt trội, cao gấp 31 lần cam, chanh. Đồng thời còn chứa hàm lượng lớn Rutin tự nhiên – có tác dụng tăng sức bền thành mạch, ngăn ngừa chảy máu cam, sốt xuất huyết. Từ đó giúp trẻ khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật và các biến chứng nguy hiểm cho cơ thể.

Hà My