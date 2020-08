Gan "sợ" nhất 6 thực phẩm này, chuyên gia cảnh báo đừng nạp chất độc cho gan nữa, hãy để gan nghỉ ngơi!

Khi nghĩ đến các bệnh về gan, người ta nghĩ ngay đến "thủ phạm" là bia rượu, đúng như vậy. Bia rượu nạp vào khiến gan phải hoạt động quá sức, sự tích tụ ethanol được tạo ra từ quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể có thể gây tổn thương gan, gây viêm, dẫn đến gan nhiễm mỡ do viêm gan do rượu, xơ gan do rượu và cuối cùng gây ung thư gan .



Mặc dù rượu là nguyên nhân phổ biến nhất, nhưng ngoài ra còn có những thứ khác cũng khiến gan bị mắc ung thư:

Thực phẩm bị mốc, hư hỏng

Trong thực phẩm bị mốc rất dễ có phản ứng tạo ra aflatoxin, đây là một chất gây ung thư. Chất độc này chỉ có thể gây ra ung thư ở gan ở người, khỉ, chuột, chim. Thời gian tối thiểu cần thiết để tế bào ung thư phát triển là 24 tuần. Chất này thường được tìm thấy trên thực phẩm bị mốc ở đậu phộng, ngô, gạo và một số loại hạt có vị đắng.

Dầu ăn hết hạn

Dầu ăn cũ có chứa một thành phần hóa học có thể làm biến đổi cấu trúc của protein, khiến các tế bào có protein bị đột biến, dẫn tới mất đi chức năng bình thường và chuyển thành tế bào ung thư sớm. Vì vậy khi dầu ăn hết hạn, hay được chiên đi chiên lại nhiều lần, tốt hơn hết là vứt bỏ sớm.

Đồ ăn nhiễm giun sán

Thông thường, nếu ăn nhiều thực phẩm không được chế biến sạch sẽ, nguy cơ gan nhiễm giun, sán là rất cao. Sán lá gan thường sống trong cá nước ngọt, vì vậy, nếu ăn cá nước ngọt không đảm bảo vệ sinh hoặc có những cách sơ chế không sạch sẽ, gan của bạn sẽ nhiễm sán, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chất béo

Khi bạn tăng cân, béo phì, chất béo sẽ được phân đều trên toàn cơ thể, bao gồm cả gan. Khi chất béo dư thừa tích tụ trong gan và vượt quá 5% trọng lượng gan, gan nhiễm mỡ sẽ hình thành, cuối cùng gây tổn thương gan và thậm chí là ung thư gan.

Thuốc, thực phẩm chức năng

Việc tự uống thuốc, thực phẩm chức năng mà không theo sự chỉ định của bác sĩ, uống thuốc không đủ liều hoặc quá liều sẽ tạo nên chất độc cho gan và vô cùng nhiều hệ lụy khác. Vì thế, bạn nên bỏ dần thói quen tự mua thuốc mà hãy đến gặp các bác sĩ để được kê đơn chuẩn xác đồng thời kiểm tra sức khỏe kịp thời.

M.H (th)