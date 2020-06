Dù là nam hay nữ, chỉ cần bàn tay có đủ 3 dấu hiệu này thì chứng tỏ phổi đang rất khỏe mạnh

Phổi là cơ quan trao đổi khí của cơ thể với môi trường bên ngoài và là nơi chứa oxy cung cấp cho sự sống. Tuy nhiên, bộ phận này thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như hút thuốc, khói dầu, ô nhiễm môi trường… Tất cả những yếu tố này có thể gây hại cho phổi khiến chức năng hô hấp gặp trở ngại, cơ thể bị thiếu oxy. Chính vì thế, chúng ta cần phải chăm sóc và bảo vệ cho phổi mỗi ngày.

Thực tế, để kiểm tra phổi có hoạt động tốt hay không hoàn toàn có thể thông qua những biểu hiện trên bàn tay để xác định. Nếu như bàn tay bạn đang có 3 biểu hiện này, chứng tỏ phổi của bạn đang rất khỏe mạnh.

1. Không bị tê tay

Nếu mắc các căn bệnh liên quan đến phổi, cơ thể sẽ phát ra rất nhiều tín hiệu để thông báo cho bạn. Nếu không có cảm giác tê hai tay, điều đó chứng tỏ phổi của bạn đang hoạt động khá tốt. Có rất nhiều người rất hay bị tê tay, trường hợp này rất có thể do chức năng phổi đã có dấu hiệu suy giảm.



Nếu chức năng phổi suy giảm, có nhiều người có xu hướng bị tê tay do sự tuần hoàn máu kém.

Duy trì trạng thái khỏe mạnh cho phổi có tác dụng tăng cường khả năng hô hấp, giúp cơ thể hấp thụ oxy kịp thời và thải ra CO2. Trong khi đó, Oxy và máu được cung cấp cho mọi bộ phận trên cơ thể thì tay chân mới có khả năng duy trì hoạt động tự nhiên. Nếu chức năng phổi suy giảm, có nhiều người có xu hướng bị tê tay do sự tuần hoàn máu kém.

2. Không có ngón tay, ngón chân nào bị phồng

Ngón tay phồng là hiện tượng ngón tay hay ngón chân phát triển to hơn. Hiện tượng này xảy ra rất có thể do cơ thể đang gặp vấn đề về hệ hô hấp. Do chức năng phổi suy giảm khiến khả năng hấp thụ oxy không thường xuyên liên tục gây ra hiện tượng thiếu oxy.

Các đầu ngón tay nằm ở hai đầu của cơ thể, nguồn máu cung cấp đến các đầu ngón tay thường không đủ, nếu cơ thể bị thiếu oxy thì các đầu ngón tay sẽ bị ảnh hưởng, từ đó gây ra các bệnh mãn tính cho móng tay làm ngón tay bị phồng ra. Nếu tay bạn không xuất hiện hiện tượng này, chứng tỏ rằng phổi của bạn vẫn đang rất khỏe mạnh.

3. Đầu ngón tay cái có tính đàn hồi tốt

Phần đầu các ngón tay của chúng ta thường mềm và có tính đàn hồi, đặc biệt là đầu ngón tay cái. Sau khi ấn, đầu ngón tay có thể nhanh chóng đàn hồi trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng nếu bạn thấy tốc độ đàn hồi của ngón cái trở nên rất chậm, thậm chí không có tính đàn hồi thì bạn nên chú ý hơn. Bởi vì khi lượng khí vận chuyển trong phổi không lưu thông thì đầu ngón tay cái rất dễ xảy ra hiện tượng này. Do đó, nếu các đầu ngón tay của bạn vẫn duy trì khả năng đàn hồi tốt, thì chứng tỏ phổi của bạn vẫn đang hoạt động tốt.

Chúng ta cần quan tâm chú ý, thường xuyên theo dõi những biến đổi của các bộ phận trên cơ thể, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ hoạt động tốt cho phổi, như thế cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.

Theo Báo Dân sinh