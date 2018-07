Đông y "bật mí" những món ăn tăng khả năng thụ thai, ai đang hiếm muộn cũng nên bổ sung vào chế độ ăn

Vô sinh hiếm muộn là điều mà bất cứ ai cũng đều không mong muốn xảy ra với bản thân mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có quá nhiều những tác nhân cả trong lẫn ngoài tác động, khiến hành trình tìm con ngày càng trở nên mù mịt, xa vời.

Chữa vô sinh hiếm muộn có thể thực hiện theo 2 hướng Tây y và Đông y. Trong đó, việc đơn giản nhất là bổ sung những món ăn tăng khả năng thụ thai . Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Hà Nội), Đông y chữa vô sinh chủ yếu là chữa thận và can. Đông y quan niệm, thận là tàng tinh (tinh trùng và trứng). Thận và can (gan) là cơ quan sinh huyết, để dưỡng tinh.

Vì vậy, chữa vô sinh quan trọng là chữa thận, bổ khí huyết và các tạng phủ để mạch nhâm và mạch đốc khoẻ mạnh, bào cung được ôn ấm, tinh trùng khoẻ mạnh, sinh hoạt tình dục đúng lúc sẽ thụ thai.

Nam giới chủ yếu được dùng bài bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy để điều hòa nội tiết, tăng cường sinh lực nhằm cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng. Với nữ giới là điều hòa kinh nguyệt cho đúng chu kỳ, chất lượng kinh tốt (không có huyết khối, bạch đới), tăng cường nội tiết, giúp ôn ấm bào cung, tăng độ dầy nội mạc tử cung... giúp dễ thụ thai và an thai. Đa phần khi uống thuốc chỉ từ 1 - 2 tháng là có kết quả, nếu không thì cũng rất khó chữa.

Chữa vô sinh hiếm muộn có thể thực hiện theo 2 hướng Tây y và Đông y.

Chuyên gia lưu ý thêm, Đông y chỉ có thể chữa được những ca vô sinh bị khiếm khuyết do hậu thiên (ăn uống, lối sống, lao động)... chứ không chữa được các ca do bệnh lý thực thể (tiên thiên) sinh ra như tắc ống dẫn trứng, dẫn tinh, u xơ, viêm tĩnh mạch tinh hoàn, teo tinh hoàn , biến chứng do quai bị...

Món ăn giúp tăng khả năng thụ thai dành cho cả hai vợ chồng

Theo lương y Vũ Quốc Trung, với những người lấy nhau lâu rồi, duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường mà chưa có con, rất có thể rơi vào tình trạng vô sinh hiếm muộn. Điều đầu tiên trong liệu trình điều trị là thay đổi thói quen ăn uống. Bổ sung món ăn tăng khả năng thụ thai là điều dễ dàng nhất mà bạn có thể thực hiện ngay từ đầu. Một số món ăn, bài thuốc giúp tăng khả năng thụ thai đó là:

- Trị rối loạn cương dương, tinh trùng ít và yếu, bổ thận tinh: Đuôi heo 150g, thục địa 30g, tỏa dương 30g, đỗ trọng 30g, đại táo 10 quả, gừng tươi 15 g, gia vị các loại. Đuôi heo cạo bỏ lông, rửa sạch, chặt khúc ngắn, gia vị rửa sạch cho vào túi vải, buộc kín, gừng tươi giã nát. Tất cả cho vào nồi đất với lượng nước vừa đủ, hầm lửa nhỏ từ 2-3 giờ, nêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Đuôi heo có khả năng tăng thụ thai mà cặp đôi nên thêm vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

- Dưỡng huyết, bổ thận: Một con gà ác hoặc chim câu hoặc bầu dục lợn đem hầm cùng ngải cứu cứu 16g, ích mẫu 12g, thục địa 12g, trinh nữ tử 12g, xà sàng tử 12g, ba kích 12g, hoài sơn 12g, đỗ trọng 12g, đương quy 12g.

- Tăng cường sinh lực, đồng thời làm đen râu tóc, giúp da mịn màng, hồng hào: Đuôi heo 150g làm sạch, cắt khúc ngắn. Lạc (đậu phộng) 50g, trần bì 4g, hồ đào nhân 10 cái. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi đất, nấu cho đến khi nước thật sôi, thả các thứ vào, đậy kín nắp. Chờ sôi lại rồi giảm bớt lửa. Hầm khoảng 3 giờ, nêm thêm ít muối và bột nêm cho vừa miệng.

- Bổ thận, tăng cường khả năng sinh dục: Đuôi heo 500g, chặt khúc nhỏ, ý dĩ 30g, đỗ trọng 20g. Tất cả các thứ rửa thật sạch, để ráo rồi cho vào siêu sắc thuốc, nấu với 1 lít nước, sắc còn 500ml, dùng nước này để hầm nhừ đuôi heo. Hành lá rửa sạch, cắt khúc, gừng tươi xắt sợi, muối, tiêu, dầu ăn. Cho dầu ăn vào nồi, khi dầu nóng thì bỏ hành vào phi thơm, kế tiếp cho gừng cắt sợi vào xào rồi cho đuôi heo vào trộn đều.

Bổ sung món ăn tăng khả năng thụ thai là điều dễ dàng nhất mà bạn có thể thực hiện ngay từ đầu.

Khi đuôi heo săn lại, cho vào nồi ít nước và ít muối, xào tiếp cho thật thấm, đổ nước thuốc vào nấu sôi rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp nồi lại, để lửa riu riu. Hầm khoảng 1 giờ, cho táo đỏ 8-10 quả vào hầm chung. Đến khi đuôi heo và táo đều chín mềm, nêm lại cho vừa ăn, thả hành lá và tiêu vào, trộn đều rồi mang ra ăn nóng.

Ngoài ra, lương y Vũ Quốc Trung khuyên chị em nên ăn nhiều trứng gà vì những dưỡng chất trong thực phẩm này là dưỡng chất quan trọng với khả năng sinh sản. Duy trì chế độ tập thể dục điều độ, sinh hoạt phòng the lành mạnh, nhịp nhàng… sẽ tăng khả năng thụ thai. Bạn cũng nên đi thăm khám để biết chính xác có con muộn do đâu, phòng tránh và điều trị bệnh nguy hiểm kịp thời.

